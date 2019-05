Vier aandelen gaan vandaag ex-dividend: Aperam, Signify, ArcelorMittal en AEX-zwaargewicht Shell. Wat merkt de belegger daarvan?

De AEX-index staat vandaag een beetje onder druk omdat Shell en ArcelorMittal ex-dividend noteren. De beurskoersen van deze aandelen worden dan gecorrigeerd voor de dividenduitkering, van respectievelijk 0,20 en 0,47 dollar.

Dat heeft ook een klein effect op de AEX-index. We leggen hieronder uit hoe dat zit.

Wat is dividend?

Het rendement van een aandelenbelegging bestaat niet alleen uit een eventuele koerswinst, maar ook uit eventueel te ontvangen dividenden. Omdat veel bedrijven meer geld verdienen dan ze verstandig kunnen herinvesteren, kiezen ze er vaak voor om een deel van de winst uit te keren aan hun aandeelhouders, in plaats van het werkloos op de plank te laten liggen.

Dit kan door inkoop van eigen aandelen. Hoe dat werkt zie je in dit artikel. Een andere manier is door het rechtstreeks uit te keren aan de aandeelhouders.

Er bestaan twee vormen van dividend: regulier dividend, dat periodiek wordt uitgekeerd en speciaal dividend, dat bijvoorbeeld wordt uitbetaald in jaren van uitzonderlijke winst of na verkoop van een bedrijfsonderdeel.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om slechts één keer per jaar dividend uit te keren. Maar ook per kwartaal. Dividend dat al wordt uitgekeerd voor het boekjaar is afgesloten heet interimdividend. Is het boekjaar ten einde, dan betaalt het bedrijf het restant: slotdividend genoemd.

In de dividendagenda op IEX.nl kun je zien op welke datum een aandeel ex-dividend gaat.

Wat leveren dividendinkomsten op?

Bedrijven die dividend uitkeren zijn vaak stabiele bedrijven die langzaam, maar gestaag groeien. Er is namelijk heel wat voor nodig voor een bedrijf om dividend uit te keren en dit op langere termijn ook vol te houden.

Bedrijven die hun aandeelhouders periodieke dividenden in het vooruitzicht stellen, zullen minder snel in de verleiding komen tot ongewisse avonturen, zoals een te dure overname of een investering in een project met weinig potentie.

De risico's zijn simpelweg te groot. Want als een bedrijf besluit om het dividend te korten of zelfs op te schorten, leidt dat vaak tot heftige koersreacties. Dividendbeleid maant bedrijven dan ook tot discipline.

Shell is zo'n volhouder: dit bedrijf keert sinds de Tweede Wereldoorlog onafgebroken dividend uit. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Olies deel uitmaken van veel beleggingsportefeuilles: het levert stabiele inkomsten op.

Wist je trouwens dat dividendbetalingen historisch gezien minder volatiel zijn dan beurskoersen? In rampjaar 2008 bijvoorbeeld kelderde de S&P 500 met maar liefst 37 procent, terwijl de omvang van dividendbetalingen nog steeds toenam. Pas een jaar later ging het mes in de dividenduitkeringen, maar de daling kwam uit op slechts 20 procent.

Het jaar erna zaten de dividendbetalingen weer in de lift en in 2011 werd zelfs een nieuw record gevestigd, terwijl de beurskoersen toen nog niet waren hersteld van de klappen.

Wanneer heb ik recht op dividend?

Wie een aandeel koopt tot de dag voor het dividend gaat, heeft recht op het dividend over de voorgaande periode. Bij Shell is dat het afgelopen kwartaal en bij ArcelorMittal het afgelopen jaar. Stap je later in, dan heb je daar geen recht meer op.

Op de dag voor het aandeel ex-dividend gaat, wordt bepaald welke beleggers het aandeel in bezit hadden. Daarna zal de waarde van het aandeel zakken met de hoogte van het dividend. Als er geen andere factoren van invloed zouden zijn op de beurskoers van Shell, zou het aandeel vandaag dus 0,42 euro lager moeten openen.

Ga ik erop achteruit?

Een ex-dividend notering is een papieren exercitie. De koersdaling is een correctie voor dividend. Stel dat een aandeel Shell 26 euro waard is, dan daalt de beurskoers door de dividendbetaling van 0,47 dollar (omgerekend 0,42 euro) naar 25,58 euro.

Je bezit daarna als aandeelhouder een aandeel ter waarde van 25,58 euro en daarnaast 0,42 euro dividend. Je bezit dus per saldo evenveel al gisteren. De ex-dividendnotering is dus vestzak-broekzak.

Dat een aandeel ex-dividend gaat betekent overigens niet dat aandeelhouders het geld direct op hun rekening krijgen. Hiervoor is de datum van betaalbaarstelling van belang. Aandeelhouders van Shell moeten geduld hebben tot 24 juni. Beleg je in ArcelorMittal, dan kun je 13 juni in je agenda omcirkelen.

De AEX-index wordt wel gedrukt

Als een aandeel ex-dividend gaat, heeft dat wel invloed op de index waarin het aandeel is opgenomen.

Royal Dutch Shell is een zwaargewicht in de AEX-index, met een weging van bijna 15 procent. Dit betekent dat de koersdaling de hoofdindex met ruim 1 punt zal drukken.