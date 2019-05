Beleggers moeten niet bang zijn voor een correctie van 10 procent op de beurzen. Zelfs als de pullback in mei blijft hangen tot de zomer, moeten beleggers deze daling juist omarmen.

Dat zegt chief investment officer Jack Ablin van Cresset Capital, een bekende bull op Wall Street, tegen Cnbc.

Liquiditeit cruciaal

Ablin gelooft dat de markt en economische fundamentals intact zijn en dat een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en China niet essentieel is om de bullmarkt levend te houden. Ablin haalt de liquiditeit aan - het vermogen en de wens om geld te lenen, uit te geven en te beleggen - als een cruciale drijfveer voor meer opwaarts potentieel.

"Zolang de kredietverstrekkers krediet willen blijven verstrekken en de spreads laag zijn en de uitlening nog redelijk is, zie ik geen reden waarom we niet weg zouden kunnen komen met een correctie van 10 procent of meer, maar zeker minder dan de bodem die we zagen in december vorig jaar", aldus Ablin.

'Slordig jaar'

De beleggingsbaas, die toezicht houdt op 4,2 miljard dollar aan beheerd vermogen, voorspelde in februari een slordig jaar voor aandelen. Hij noemde het handelsbeleid als de meest waarschijnlijke bron voor een grote uitverkoop.

"Er kunnen vooral Chinese tarieven gaan gelden die persistent zijn en nooit weggaan", zei Ablin op 19 februari. "Dat is iets waar beleggers volgens mij niet op letten en dat ze niet hebben berekend in de huidige prijzen."

Toch was Albin ervan overtuigd dat beleggers nog steeds solide winst konden genereren. En dat is niet veranderd met de nieuwste neergang, waarbij de S&P 500 zijn slechtste week van 2019 kende en meer dan 2 procent verloor.

Barbell-strategie

Om te navigeren door de onzekere sfeer rond het handelsconflict, geeft Ablin de voorkeur aan een zogenoemde 'barbell'-strategie boven een focus op S&P 500-sectoren. Een barbell-strategie kan verschillende vormen hebben, maar doorgaans wordt de portefeuille daarbij verdeeld in twee sterk geconcentreerde groepen beleggingen, één met lager en één met hoger risico.

"We hebben posities ingenomen in smallcaps en in opkomende markten. Wat de logica van smallcaps is, is dat die het in het algemeen beter doen dan largecaps als er grotere spanningen zijn in de handel. Opkomende markten zullen waarschijnlijk het beste presteren als de VS en China een overeenkomst bereiken en er geen enorme handelstarieven komen, en de economische groei op een redelijk pad blijft."

Ook volgend jaar een winnend jaar

Volgens Ablin zal de S&P 500 het jaar tot wel 8 procent boven het huidige niveau afsluiten. Hij gelooft dat volgend jaar ook een winnend jaar voor investeerders zal zijn.

"Ik put wat troost uit de nukkige aard van president Trump", zei Ablin. "Op een bepaald moment in de loop van 2020 zal hij een rally op de aandelenmarkt nodig hebben. Hij zal moeten laten zien dat hij vooruitgang boekt in de economie in het herverkiezingsseizoen."