We zitten nu in de Gouden Eeuw voor Azië, en voor China en India in het bijzonder. Er is een enorme transformatie gaande, waarbij de groei ongeëvenaard is. Dat zeggen Viswanathan Parameswar en Duncan Lamont, beleggingsspecialisten bij Schroders.

In het artikel ‘Miss it, miss out – The Opportunity in Asian Private Equity’ leggen ze uit waarom.

“De bevolking in zowel China als in India is vier keer zo groot als in de VS. De landen zijn echte economische zwaargewichten, ze vormen de motor achter de wereldeconomie. De prognose is dat Azië in 2019 voor 44 procent bijdraagt aan de wereldwijde economische groei. Dit staat in schril contrast met de magere groei in een groot deel van de ontwikkelde wereld.”

De 4 M’s

De specialisten halen de 4 M’s aan als argumenten voor hun stelling, namelijk: millennials, middenklasse, metropolisering en mobiele technologie.

1. Millennials

In Azië wonen meer dan 800 miljoen millennials, mensen die geboren zijn tussen grofweg 1980 en 2000. In de VS en Europa blijft de teller steken op respectievelijk 66 en 60 miljoen. Bij deze generatie ligt de economische kracht van opkomende markten, zo menen de beleggingsexperts.

“In de ontwikkelde wereld is deze generatie op een achterstand gezet. 65 procent verwacht het slechter te hebben dan hun ouders. In Azië verwacht datzelfde percentage het juist beter te krijgen dan hun ouders. Ze hebben hogere inkomens dan de voorgaande generatie en zijn positiever over de economische vooruitzichten.”

2. Middenklasse

“De groeiende middenklasse geeft meer uit. De aanname dat het kastensysteem in India de vooruitgang in de weg staat, lijkt achterhaald te zijn. Ook vertoont de groeitrend geen teken van verzwakking", zo stellen Parameswar en Lamont. Zij verwachten dat de middenklasse in Azië de rest van de wereld al in 2025 zal voorbijstreven.

“De Aziatische consument is al jaren in opkomst, maar dat effect zal groter worden. China bijvoorbeeld, was altijd al de fabriek van de wereld, maar het land is nu ook de grootste markt ter wereld voor personenauto’s en detailhandel.”

3. Metropolisering

Ook de toegenomen verstedelijking in de regio doet een duit in het zakje. Er zijn in Azië nu al 300 steden met meer dan 1 miljoen inwoners. In de VS ligt dit aantal op 10 en in Europa op 18. De dichtbevolkte gebieden in Azië zijn de ideale omgeving voor bedrijven om hard te groeien. Schaalvoordelen leiden tot snellere, goedkopere en betere producten of diensten.

4. Mobiele technologie

Meer dan in ieder ander deel van de wereld is Azië de plek van internet en mobiele technologie. Vooral consumententechnologie groeit er als kool. Om een idee te geven: De Chinese e-commerce was in 2005 goed voor minder dan 1 procent van de wereldwijde web-verkopen, maar in 2016 was het al de grootste markt ter wereld met 40 procent aan transactiewaarde. Ook India neemt een grote vlucht. Het verbruik van mobiele data lag in 2017 al 20 keer hoger dan in 2014.

Geen copycat meer

Verder wijzen de experts erop dat China al lang niet meer slechts een copycat is. “Het land is meer en meer een aanjager van innovatie. Er worden meer patenten geregistreerd dan in de VS, Japan, Zuid-Korea en Duitsland bij elkaar. Het financiële ecosysteem is in Azië aanwezig om de eerste ideeën te laten uitgroeien tot wereldleiders op hun gebied.”