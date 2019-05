Nadat een tumultueuze beursweek redelijk positief werd afgesloten, leek het erop dat de Amerikaanse aandelen met wat schrammen aan de handelsruzie zouden ontsnappen. Maar aan het begin van deze week sloeg de stemming weer om en was sprake van de grootste uitverkoop in vier maanden.

De schade van vorige week werd meer dan verdubbeld, meldt Bloomberg. Wat is er veranderd?

Reality check

De realiteit lijkt te zijn ingeslagen. Misschien komen de VS en China toch niet tot een overeenkomst. Misschien kan de aandelenmarkt het schip niet op koers houden, en misschien zijn de gevolgen voor de economie te groot.

Het is weliswaar een minderheidsstandpunt, maar volgens Mike Wilson, de belangrijkste aandelenstrateeg bij Morgan Stanley, heeft de escalatie van het handelsconflict de kans op een langdurige economische neergang vergroot - een gebruikelijke manier om een bullmarkt om zeep te brengen. Ook strateeg John Normand van JPMorgan Chase waarschuwde onlangs dat aandelen nog eens 10% kunnen dalen.

"Het risico van een economische neergang is aanzienlijk toegenomen", zei Wilson. "Hoewel de correctie van vorige week hielp de risk/rewardratio beter in balans te brengen, denken we dat er waarschijnlijk meer koersverlies dan -winst in het verschiet ligt, gezien onze overtuiging dat de winstverwachtingen nog steeds 5 tot 10% te hoog zijn."

Onvoorspelbaar

De president van de Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, vindt het te vroeg om te kunnen zeggen wat de escalatie betekent voor de economie. "Het kan een blijvende impuls aan de inflatie geven, maar de reactie van de financiële markten doet er ook toe. Die effecten zijn die vrij onvoorspelbaar", zegt Rosengren in een interview met Bloomberg.

Al vijf keer eerder

Er zijn al eerder recessiesignalen afgegeven en de economie is tot nu toe prima gebleven. Correcties zoals die aan het eind van vorig jaar hebben zich vijf keer eerder voorgedaan sinds de bullmarkt in 2009 begon en er volgden geen recessies. Toch ging vrijwel elke economische neergang in de vorige eeuw gepaard met of werd voorafgegaan door een bearmarkt.

Wilson, een van de grootste pessimisten op Wall Street die de neergang eind 2018 correct voorspelde, heeft een andere visie dan de economen van zijn eigen werkgever Morgan Stanley. Die zien een recessie niet snel gebeuren.

Maar de strateeg denkt dat als de Trump-regering een heffing van 25% invoert over de resterende 325 miljard dollar aan Chinese invoer naar de VS, het nettoresultaat van de S&P 500-bedrijven met maar liefst 1,5% zal dalen - genoeg om de bedrijfsinvesteringen te drukken.

Recessiefase

Hij wijst op een zogeheten cyclusindicator, die de kracht van de economie meet door een combinatie van parameters als de rentecurve, consumentenvertrouwen en werkloosheid. Het model is afgelopen maand in een 'recessiefase' geraakt. "Tot nu toe ging dat altijd vooraf aan een economische recessie," schrijft hij. In eerdere gevallen bleven aandelen na twaalf maanden 6% achter bij staatsobligaties.

Ook volgens strateeg John Normand van JPMorgan Chase kan een handelsoorlog sommige van de belangrijkste economische indicatoren duwen naar wat hij 'recessie-achtige' niveaus noemt. Zelfs na de afgelopen week, de slechtste voor aandelen dit jaar, denkt Normand dat koersen nog eens 10% omlaag kunnen.

Niet ingeprijsd

"Het risico is dat een aantal van de belangrijke indicatoren een recessie-achtig niveau beginnen te vertonen. Denk aan de wereldwijde productie, inkoopmanagersindices, investeringsuitgaven en uiteindelijk bedrijfswinsten", aldus Normand. "Het lijkt mij niet dat het risico op veel slechtere macrodata momenteel is ingeprijsd."