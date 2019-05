Bij de beoordeling van obligaties draait het allemaal om de kredietwaardigheid van de uitgever ervan. Die wordt beoordeeld door ratingbureaus als Moody's en Fitch, namen die vast bekend in de oren klinken.

Net zoals kredietbureaus voor een persoonlijke kredietscore de inkomsten en schulden van consumenten beoordelen, kijken ratingbureaus naar de balans van de obligatie-uitgever om te bepalen in hoeverre die in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

En zoals kredietscores bedoeld zijn om potentiële schuldeisers te informeren over je kredietwaardigheid, zijn obligatiebeoordelingen bedoeld om potentiële schuldeisers - in dit geval beleggers - te informeren over de kredietwaardigheid van obligatie-uitgevers.

Ratings

US News zette op een rij hoe obligatieratings werken. In plaats van cijfers, zoals kredietscores, krijgen obligaties letters. Ze glijden van Aaa of AAA naar beneden naar C of D. Hoe lager de schaal, hoe zwakker de financiële kracht van de uitgever.

Overheid het betrouwbaarst

"Als je geld leent aan de overheid, hoef je je geen zorgen te maken dat je je geld niet terugkrijgt omdat de overheid belastingsmacht heeft en de mogelijkheid om geld te drukken. Vanuit kredietperspectief is de overheid 'risicovrij'. Dus in theorie zou de overheid als AAA-bezit moeten worden beschouwd", verklaarde Gautum Khanna, een in New York gevestigde portefeuillemanager bij Insight Investment.

Beleggers die op zoek zijn naar zekerheid zullen zich willen richten op het hogere segment van de obligatieratingschaal. Maar beleggers die bereid zijn meer risico te nemen voor een hoger potentieel rendement, zoeken hun heil lager op de schaal.

Hoog risico, high yield

Uitgevers met lagere ratings bieden hogere rentetarieven om kopers te verleiden het risico te nemen om de uitgever geld te lenen. Vandaar dat de obligaties met een lagere rating soms 'high-yield' bonds worden genoemd.

Ratingbureaus verdelen obligaties in 'investment grade' en 'non-investment grade'. De laatste categorie ook wel high-yield bonds, speculatieve obligaties of, minder vriendelijk, junk bonds genoemd. Obligaties met de rating Baa3 of BBB en hoger worden beschouwd als investment grade.

Ratingbureaus

De bekendste internationale ratingbureaus zijn Moody's, Standard & Poor's en Fitch. Ze gebruiken analisten en wiskundige modellen om het kredietrisico van obligatie-uitgevers te evalueren. Ze kijken naar gepubliceerde rapporten en voeren interviews met de uitgever.

Twee sleutelelementen

Er zijn twee sleutelelementen voor een kredietbeoordeling, zegt Khanna. "Het kwantitatieve en het kwalitatieve. Het kwantitatieve element is puur een financiële beoordeling. Het kijkt naar aspecten als hoe sterk de balans is en hoe veerkrachtig de omzet, winst en cashflow zijn."

Om hoog gewaardeerd (investment grade) te zijn, moeten emittenten ook aan bepaalde kwalitatieve kenmerken voldoen. "Ze moeten flexibel zijn en aantonen dat ze nog steeds aan hun verplichtingen kunnen voldoen bij recessies of economische krimp."

Elk ratingbureau heeft zijn eigen methodologie, maar ze hanteren een aantal gemeenschappelijke criteria. Dat zijn onder andere de concurrentievoordelen of -nadelen, cashflow en winstgevendheid, gebruik van hefboomwerking, liquiditeit en financiële flexibiliteit. Maar denk ook aan economische-, geopolitieke- en regelgevingsrisico's, winstmarges in de industrie en het management.

Rating niet heilig

Khanna waarschuwt beleggers ervoor om zich niet alleen vast te houden aan obligatiebeoordelingen. "Ratingbureaus hebben de neiging om traag te bewegen. Het duurt lang voor verbeteringen of verslechteringen van de kredietwaardigheid van een bedrijf in de beoordelingen zijn doorgedrongen."

Als gevolg hiervan zullen de financiële markten al rekening houden met het effect van een ratingwijziging voordat deze verandering plaatsvindt.

Volgens Jim Barnes, directeur fixed income bij Bryn Mawr Trust, is het daarnaast belangrijk dat beleggers begrijpen dat kredietratings de mening zijn van een partij en dat de kredietrating mogelijk niet volledig het kredietrisico weerspiegelt.