Veel kinderen krijgen van hun ouders mee dat ze niet al te veel risico's mogen nemen als het om geld gaat. Maar is voorzichtigheid echt de moeder van de porseleinkast?

Michael Batnick, hoofd research bij Ritholtz Wealth Management, denkt van niet.

Volgens hem schuilt er meer risico in sparen dan als u belegt in obligaties. Maar aandelen zijn nog veel beter. Vooral wie jong ermee begint plukt daar op latere leeftijd de zoete vruchten van.

Op korte termijn kennen aandelen weliswaar hevige pieken en dalen, maar hoe langer de tijdshorizon is, des te kleiner zijn de risico's van aandelen.

Batnick pakt er een grafiek bij van 1926 tot en met 2017. Dat is dus inclusief de kredietcrisis en de beurscrash van 1929. Een dollar belegd in obligaties leverde over die 100 jaar een niet onaardige 102 dollar op, maar een dollar in een mandje van S&P 500-bedrijven had meer dan het tachtigvoudige opgeleverd met 8307 dollar.

Batnick: "Het echte risico is niet dat uw portefeuille met enige regelmaat minder waard wordt. Dat is een belofte. Het echte risico is dat u aan het begin van uw leven gevaren mijdt, wat u op latere leeftijd zal voelen in de portemonnee. Het grote risico is dat u alles wat op een gok lijkt uit de weg gaat."