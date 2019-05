Veel actief beheerde beleggingsfondsen verslaan hun passieve concurrenten niet. Dat maakt het dus extra belangrijk om het juiste fonds te selecteren. Hoe je dat doet? Fondsanalist Jeffrey Schumacher van Morningstar helpt je op weg.

Als we kijken naar de categorie Aandelen Largecap Wereldwijd, dan bleef over de afgelopen vijf jaar gemeten 89 procent van de actieve fondsen achter bij de prestatie van de iShares CORE MSCI World ETF, schrijft hij in een column op Belegger.nl.

De onderstaande tien eigenschappen kunnen beleggers volgens de fondsanalist op weg helpen bij hun zoektocht naar het juiste beleggingsfonds.

1. Relevante beleggingservaring

Schumacher: "Morningstar geeft de voorkeur aan beleggingsfondsen waar ervaren beheerders aan het roer staan. Bij voorkeur iemand die een volledige marktcyclus heeft meegemaakt. De opgedane ervaring moet echter wel relevant zijn. Iemand die een ster was op largecaps kan door de mand vallen wanneer hij overstapt naar een smallcapstrategie."

2. Toewijding

"Een goed beleggingsfonds wordt beheerd door een beheerder die toegewijd is aan zijn of haar rol. Dat betekent dat we graag zien dat een beheerder het merendeel van de beschikbare tijd besteedt aan het daadwerkelijk beheren van het fonds in plaats van zich bezig te moeten houden met zaken die niet direct gerelateerd zijn aan portefeuillebeheer, zoals de marketing van een fonds of het uitvoeren van administratieve taken."

3. Voldoende ondersteuning

"Het beheren van een portefeuille en het onderzoeken van beleggingskansen is een tijdrovende taak. Vaak wordt een fonds dan ook beheerd door een team van fondsbeheerders, of is er ondersteuning van analisten.

De noodzakelijke steun hangt af van de complexiteit van het universum en uiteraard ook van de omvang ervan. De ondersteuning die een beheerder krijgt moet dus in relatie staan tot het werk dat verricht moet worden om het fonds te kunnen beheren. Te hoge werkdruk kan funest zijn voor de prestaties van een fonds."

4. Beleggen in eigen fondsen

"Van een kok zien we ook graag dat hij zijn eigen eten proeft, zo geldt dat ook voor een fondsbeheerder. We zien het dan ook als een teken van vertrouwen en betrokkenheid wanneer een fondsbeheerder zijn belangen in lijn brengt met die van zijn beleggers door in zijn eigen fonds te beleggen."

5. Sterk beleggingsproces

Het beleggingsproces en daaraan gekoppeld de beleggingsfilosofie, zijn volgens Schumacher de ruggengraat van een beleggingsfonds. "Het is dan ook zeer belangrijk dat een beleggingsproces helder gedefinieerd is, dat het proces herhaalbaar is en onderscheidende kenmerken heeft die een fonds in staat stellen om de benchmark te verslaan."

6. Consistente uitvoering

"Het beleggingsproces kan er op papier goed gestructureerd uitzien, maar wanneer de uitvoering van het proces afwijkt van het draaiboek, dan kan een beleggingsfonds stuurloos worden. Fondsbeheerders moeten zich laten leiden door hun beleggingsproces en vasthouden aan de overtuigingen die daarin versleuteld zitten.

Een fondsbeheerder die ineens een heel andere aanpak hanteert, beweegt zich niet alleen buiten zijn expertisegebied, maar geeft het fonds daarmee ook een andere identiteit die mogelijk niet passend is voor bestaande beleggers."

7. Lage omloopsnelheid

"Beleggen gaat in de basis over langetermijnvisies. Voor opportunistische positioneringen kan plaats zijn, zolang opportunisme maar niet doorslaat in speculatie en daarmee gepaard gaande snelle transacties.

Een hoge omloopsnelheid, en dus veel transacties, staat niet alleen haaks op de langetermijngedachte die past bij beleggen, maar resulteert ook in een gepeperde rekening van de broker. En die transactiekosten gaan direct ten laste van het rendement. Fondsen die beperkt handelen hebben dan ook duidelijk voordeel van hun lagere kosten."

8. Niet te groot

"Beleggingsfondsen die succesvol zijn werken als magneten voor beleggers. Ze trekken veel nieuw geld aan, wat geen probleem hoeft te zijn zolang de fondsbeheerder het succesvolle beleid ongestoord kan voortzetten en dus geen aanpassingen hoeft te doen aan zijn succesvolle aanpak.

Een te grote omvang kan de bewegingsvrijheid van een fonds te veel beperken en de manager dwingen om anders te beleggen dan in het verleden. Het goed managen van de capaciteit van een strategie is dan ook cruciaal zodat het fonds geen slachtoffer wordt van zijn eigen succes."

9. Een sterk fondshuis

Hoewel dit waarschijnlijk niet het meest in het oog springende is, is het volgens Schumacher zeker een hele belangrijke: de kwaliteit van het fondshuis.

"Het fondshuis schept namelijk de randvoorwaarden waarin een beheerder moet opereren, en een fondshuis met een sterke beleggingscultuur waar de belangen van beleggers voorop staan, kan positief bijdragen aan de langetermijnprestaties van beleggingsfondsen."

10. Lage kosten

En terwijl de fondsanalist dit punt als laatst noemt, is het kostenniveau wellicht een van de meest belangrijke en succesbepalende factoren voor de langetermijnprestaties van beleggingsfondsen, zegt hij.

"Beleggingsfondsen die bovengemiddelde kosten in rekening brengen verhogen daarmee de drempel voor het genereren van outperformance. Een hindernis die voor veel van dit soort fondsen te machtig blijkt."