Royal Dutch Shell heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug, waarbij de winstgevendheid in alle segmenten toenam. Daardoor is het aandeel nog interessanter geworden, maar de koers blijft achter, zegt Morningstar-analist Allen Good.

De continue operationele verbetering wordt nog niet voldoende onderkend door de markt, schrijft Good. "Het eerste kwartaal was indrukwekkend. De winstgevendheid nam in alle segmenten van het bedrijf toe en ook de kasstroom bleef sterk."

Investeringen betalen zich uit

Dat is voor een groot deel te danken aan het feit dat Shell de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in het beter en efficiënter maken van de operatie, legt Good uit.

"Dat betaalt zich uit. Het onderscheidt Shell ook echt van de concurrenten. Anders dan veel andere grote integrated oil-bedrijven, wisten ze de winst in het downstreamsegment - dus de handel en raffinage van olieproducten - te verhogen van 1,77 miljard dollar naar 1,82 dollar."

De operationele kasstroom ging omhoog van 10,4 miljard naar 11,2 miljard dollar, dankzij winning van olie in de Golf van Mexico. Good wijst erop dat de groei van de kasstroom erg belangrijk is voor integrated oil-bedrijven.

Beter dan de concurrenten

"In de afgelopen jaren, toen de olieprijs sterk daalde en lange tijd laag bleef, kromp bij veel bedrijven die kasstroom tot ongekend lage niveaus. Door de operaties te stroomlijnen, kosten te besparen en efficiency te verbeteren is de basis gelegd voor herstel van die kasstroom bij stijgende olieprijzen."

"In zijn concurrentieveld is Royal Dutch Shell een van de bedrijven die dat het best hebben aagepakt en daar nu het meest van profiteren."

Fikse korting

De analist vindt daarom dat het aandeel ondergewaardeerd is. "Ik hanteer een fair value van 36,50 euro per aandeel, terwijl de actuele beurskoers rond de 28 euro schommelt. Dat betekent een fikse korting van de huidige prijs ten opzichte van de intrinsieke waarde."

Contra's

Good noemt ook enkele contra’s om in Shell te zitten. "Als de olieprijs de komende jaren onder de 60 dollar zou liggen, dan is de vrije kasstroom onvoldoende om de geplande aandeleninkoop helemaal uit te voeren. Daarbij bevindt een derde van Shells raffinagecapaciteit zich in Europa, en daar hebben ze geen kostenvoordeel. De marges zullen er onder druk blijven."

Andere risico's die hij noemt zijn lagere prijzen op de LNG-markt en problemen met het ontwikkelen van toekomstige bronnen.

Grote waarde voor de toekomst

"Daar tegenover staat dat Shell als van de grootste spelers op de LNG-markt flink kan profiteren als de vraag naar gas stijgt. Daarbij onderscheidt het bedrijf zich van concurrenten door grote operatie in raffinage en chemie. Dat is van grote waarde voor de toekomst, want naar verwachting zal de olieprijs volatiel blijven."