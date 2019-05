Een goede vuistregel bij beleggen is: Bereid u tijdens goede tijden voor op de slechte. Deze zes aandelen met een lage volatiliteit kunnen daarbij een handje helpen.

De S&P 500-index is dit jaar al met 17 procent gestegen, en het is nog maar half mei. Bijzonder is dat de rally van 2019 in aandelen wordt gekenmerkt door een ongebruikelijke kalmte.

Sinds het begin van het jaar is de S&P 500 slechts driemaal 2 procent of meer van zijn hoogtepunten gedaald. Historisch gezien ervaart de aandelenmarkt gewoonlijk ongeveer drie tot vier keer per jaar een terugval van 5 procent of meer.

Val niet in slaap

Beleggers moeten niet in slaap worden gesust; financiële markten zullen natuurlijk niet voor altijd kalm blijven. U kunt erop rekenen dat de volatiliteit weer de kop opsteekt, en die komt meestal uit het niets.

InvestorPlace zette zes stabiele aandelen op een rij die u kunt overwegen als bescherming tegen de volgende terugval van de aandelenmarkt.

1. McDonald's

Fastfoodketen McDonald's staat om drie redenen bovenaan de lijst: de lage bèta, het hoge rendement en een lange geschiedenis van dominantie in stabiele groei.

Het aandeel heeft een zeer lage bèta-waarde van slechts 0,35. De bèta geeft de mate van volatiliteit ten opzichte van de markt weer. Een lagere bèta betreft bedrijven die meer op zichzelf staan en minder schommelingen in de koers kennen.

De bèta van McDonald's is vooral laag als u in aanmerking neemt dat er ook sprake is van een consistente en gestage omzet- en winstgroei bovenop die lage bèta. Met andere woorden, stabiele groei met gematigde historische volatiliteit.

Het dividendrendement van 2,2 procent is hoger dan het marktgemiddelde en dat rendement ziet er ook erg goed uit bovenop een consistente en gestage omzet- en winstgroei.

McDonald's heeft daarnaast nog steeds een dominante positie in de markt. In grote lijnen is McDonald's de koning van het grote gemak en de lage prijzen, en uiteindelijk zijn dat de enige twee dingen die er echt toe doen in fastfood.

McDonald's blijft investeren en innoveren om die prijs- en gemaksvoordelen te behouden. Zolang ze dat doen, zal dit bedrijf de dominante speler zijn in de wereldwijde restaurantindustrie en zal het aandeel een gestage stijging kennen.

2. American Electric Power

Als het gaat om het vermijden van volatiliteit, doen weinig aandelen het beter dan American Electric Power. Het bedrijf levert elektriciteitsdiensten aan ruim 5 miljoen Amerikanen in 11 staten. De vraag daarin is uitzonderlijk stabiel, omdat consumenten altijd elektriciteit nodig hebben.

Verder is de bèta van het aandeel met 0,17 belachelijk laag, wat betekent dat de aandelen uitzonderlijk beperkt systeemrisico hebben: als de markt daalt, betekent dit niet noodzakelijk dat het aandeel ook daalt.

Het rendement is robuust met 3 procent, wat betekent dat beleggers worden betaald om een beperkt risico te nemen bij een gestage winstgroei.

3. Disney

Mediagigant Disney is voor een deel een groeiaandeel en deels een stabiel aandeel, en dat maakt het een aantrekkelijk bezit voor beleggers die proberen risico's te beperken zonder te veel in te boeten aan potentiële rendementen.

Disney zet agressief in op de overgang van lineaire televisie naar streaming tv, maar tegelijkertijd is Disney een stabiel aandeel omdat het een mediagigant is met een portfolio van hoogwaardige inhoud met blijvende aantrekkingskracht.

Ongeacht het Kanaal vinden consumenten altijd een manier om Disney-content te bekijken. Dat is al tientallen jaren het geval en zal ook de komende decennia zo blijven.

4. AT&T

In de afgelopen jaren zijn de aandelen van telecomgigant AT&T gedaald door een enorme en groeiende schuldenlast en vertraagde groei van de kernactiviteiten. Deze zorgen hebben de aandelen in een zeer goedkoop waarderingsgebied geduwd. Het dividendrendement is gestegen met 6,6 procent, wat in essentie het hoogste niveau in vijf jaar is.

Intussen wordt het aandeel verhandeld tegen ongeveer 8,5 keer de verwachte winst, en dat is bijna een dieptepunt in vijf jaar. Op deze waarderingsniveaus heeft AT&T eenvoudigweg stabilisatie nodig.

En stabilisatie is precies wat er de komende jaren zal gebeuren. Het bedrijf zal agressiever worden in het uitbouwen van DirecTV Now en tegelijkertijd de kosten voor internetconnectiviteit verhogen, nu veel consumenten hun kabeltelevisie opzeggen ten gunste van streamingdiensten. Intussen zal de verwachte 5G-explosie een mooie rugwind vormen voor de draadloze activiteiten.

5. Intel

Chipmaker Intel wordt vaak in de categorie van de groeiaandelen ingedeeld vanwege de aanwezigheid in groeimarkten. Maar Intel is net zozeer een stabiel aandeel als een groeiaandeel, en dat maakt het bedrijf een goede keuze voor defensieve beleggers die op zoek zijn naar mooie rendementen.

Intel is een gigant in de halfgeleidermarkt. Het bedrijf domineert vrijwel iedere relevante markt, ook nu die zich uitbreidt naar datacenters, AI en machine learning. Zo zal de vraag naar chips van Intel in de nabije toekomst stabiel blijven.

Tegelijkertijd kunnen de ontwikkelingen in data- en AI-markten de vraag doen groeien. Die dynamiek, bovenop een aandeel met een bèta van 0,41 en een rendement van 2,4 procent, zou gezonde rendementen moeten opleveren.

6. Coca-Cola

Net als McDonald's is Coca-Cola om drie redenen een sterke defensieve aankoop: lage bèta, hoog rendement en stabiele fundamentals.

Coca-Cola is een bedrijf dat jaar na jaar een gezonde en consistente winstgroei weet te produceren, en de aandelen hebben een bèta van 0,29. Verder ligt het dividendrendement boven de 3 procent, wat even indrukwekkend is gezien de onderliggende winstgroei.

Deze stabiele winstgroei bij Coca-Cola wordt ondersteund door stabiele fundamentals. Coca-Cola geeft consumenten wat ze willen hebben. Lange tijd waren dat suikerhoudende frisdranken, maar nu zijn dat sportdranken, theeën en bruisend water. Coca-Cola heeft in die categorieën een grote verscheidenheid aan dranken gekocht en ze wereldwijd gedistribueerd.

De inkomsten en winst zijn daardoor gezond gebleven, ondanks een verandering in de voorkeur van de consument. Deze trend zal grotendeels worden voortgezet, en zolang consumenten willen drinken, zal Coca-Cola een stabiele groeier blijven.