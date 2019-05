De technologiesector was de best presterende marktsector tijdens de bullmarkt. Helaas voor dividendinvesteerders keren veel van de best presterende technologiebedrijven slechts een klein of helemaal geen dividend uit.

Silicon Valley staat niet bekend om zijn dividenduitkeringen, maar er zijn tal van populaire techaandelen die hun aandeelhouders belonen met hoge opbrengsten. Beleggers hoeven dus niet per se te kiezen tussen offensief beleggen in de snelgroeiende techsector of defensief in aandelen met een hoog dividend.

US News zette zeven koopwaardige techaandelen op een rij met een dividendrendement van minimaal 2,8 procent.

1. Broadcom

Broadcom is een van de meest winstgevende bedrijven in de halfgeleidergroep. Broadcom mag dan niet dezelfde groeicijfers hebben als hoogvliegende technologiebedrijven als Netflix of Amazon, maar het rapporteerde een respectabele 8,6 procent omzetgroei in het eerste kwartaal.

Analist Vivek Arya van Bank of America zegt dat Broadcom breed vertegenwoordigd is in de snelst groeiende technologiemarkten, waaronder mobiele apparaten, datacenters en bedrijfsopslag.

Broadcom heeft een dividendrendement van 3,3 procent. Bank of America heeft een koopadvies voor het aandeel met een koersdoel van 325 dollar.

2. IBM

Geduldige beleggers die bereid zijn om IBM de kans te geven na jaren van worstelen en underperformance weer echt te moderniseren, krijgen tijdens het wachten een dividend van 4,5 procent uitgekeerd.

Volgens analist Wamsi Mohan van Bank of America is IBM een van de beste defensieve aandelen in de technologiesector, gezien de vaste inkomsten, de besparingsmogelijkheden, stabiele marges en een solide balans. Mohan ziet uiteindelijk ook een deel van de snelgroeiende cloud- en kunstmatige intelligentiemarkten voor IBM weggelegd.

Bank of America heeft een koopadvies en een koersdoel van 165 dollar voor IBM.

3. Lenovo Group

Lenovo is de grootste pc-fabrikant ter wereld, met een totaal marktaandeel van 18 procent. In China is Lenovo zelfs dominanter en bedient het ongeveer 30 procent van de pc-markt.

In het meest recente kwartaal daalde de wereldwijde pc-omzet met 3 procent ten opzichte van een jaar geleden, volgens onderzoeksbureau Gartner. The Wall Street Journal meldde echter dat Lenovo daar minder last van had dan andere leveranciers: Lenovo rapporteerde een omzetgroei van 8,4 procent in het eerste kwartaal van 2019.

De aandelen betalen een dividendrendement van 3,7 procent. Bank of America heeft een koopadvies en een koersdoel van 15,05 dollar voor het aandeel.

4. Nokia

Nokia was ooit 's werelds grootste leverancier van mobiele telefoons en blijft een belangrijke licentiegever voor de meeste moderne leveranciers van mobiele apparaten.

Na enkele jaren worstelen gaf het management van Nokia de aandeelhouders vorig kwartaal eindelijk iets om blij mee te zijn: Nokia zei dat de terugkerende vrije kasstroom in 2019 'licht positief' zal zijn en 'duidelijk positief' in 2020. Daarnaast zei het management dat het bedrijf via dividenden ten minste 40 procent van zijn winst aan aandeelhouders zal terugbetalen.

Het huidige dividendrendement van Nokia is 4,1 procent. Bank of America geeft het aandeel een koopadvies met een koersdoel van 7,50 dollar.

5. Silicon Motion Technology

Silicon Motion Technology is een halfgeleiderbedrijf met een focus op de NAND-flashgeheugenmarkt.

Analist Simon Woo van Bank of America zegt dat het bedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van een zwakke NAND-prijsomgeving. Het lage winstrendement en het agressieve kapitaalrendement van de aandelen zouden ook langetermijnaandeelhouders ten goede moeten komen, aldus Woo.

Silicon Motion heeft groeimogelijkheden in de solid-state drive (SSD)-markt en Woo zegt dat de winst zich in de tweede helft van 2019 zal beginnen te herstellen.

Silicon Motion heeft een dividendrendement van 3 procent. Het aandeel krijgt van Bank of America een koopadvies en een koersdoel van 48 dollar.

6. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Amerikaanse beleggers zijn bekend met Amerikaanse halfgeleideraandelen als Qualcomm en Nvidia. Taiwan Semiconductor is 's werelds grootste producent van geïntegreerde schakelingen, en Qualcomm en Nvidia zijn beide klanten.

Analist Robin Cheng van Bank of America zegt dat seculaire groeitrends in mobiele apparaten, kunstmatige intelligentie en het 'internet of things' de vraag naar producten van Taiwan Semicon moeten stimuleren. Cheng voorspelt een dubbelcijferige omzetgroei op de lange termijn, en stijgende dividenden.

Het bedrijf heeft momenteel een dividendrendement van 2,3 procent. Cheng hanteert een koopadvies met een koersdoel van 260 dollar voor het aandeel.

7. Western Digital

Ervaren tech-investeerders kennen Western Digital als een producent van harde schijven, maar het bedrijf verschuift zijn activiteiten naar duurzamere markten, waaronder solid-state drives (SSD) en opslagsystemen.

Volgens analist Wamsi Mohan heeft Western Digital marktaandeel gewonnen in de zakelijke harddiskmarkt en profiteerde het bedrijf van de krappe NAND-markt die bleef bestaan tot en met de eerste helft van 2018.

Volgens de analist is het aandeel goedkoop met een koers-winstverhouding van 10,2 keer de toekomstige winst. Western Digital heeft een dividendrendement van 3,7 procent. Bank of America geeft het aandeel een koopadvies met een koersdoel van 55 dollar.