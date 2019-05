In de meeste gevallen is het een verloren zaak om de beste instapprijs in een nieuwe positie te bepalen. De aandelenkoers is ofwel te onvoorspelbaar of het wachten op de juiste prijs zorgt er uiteindelijk voor dat u winst misloopt.

De beste aandelen van de markt hebben de gave om lange rally's te maken en lijken bijna nooit terug te zakken.

Er zijn echter uitzonderingen. Sommige aandelen klimmen gestaag op lange termijn, maar niet in een rechte lijn. Een terugval in deze aandelen biedt dan ook kansen voor beleggers. InvestorPlace zette de tien beste aandelen op een rij om te kopen na een behoorlijke dip in de koers.

1. Johnson & Johnson

De aandelen van Johnson & Johnson gaan misschien niet sky high, maar zelfs als de markt slecht is en de economie in puin ligt, vindt het aandeel een manier om enige vooruitgang te boeken. De struikelblokken zijn altijd van korte duur voordat ze overgaan naar een beweging boven de vorige piek.

Die volharding heeft alles te maken met de aard van het bedrijf. Johnson & Johnson verkoopt een mix van geneesmiddelen op recept, zelfzorggeneesmiddelen (zoals Tylenol en Zyrtec) en een verscheidenheid aan medische apparatuur.

De koers beweegt niet in een rechte lijn, maar het aandeel laat over het algemeen een stijgende lijn zien. Er zit echter wel een addertje onder het gras. Hoewel het aandeel meestal redelijk snel herstelt na een dip, is er geen ritme of patroon te vinden in de dips en het herstel.

2. Verizon Communications

De telecomsector is aan het veranderen omdat de grenzen tussen telefoon, video - en nu entertainment - blijven vervagen. Niemand weet dat beter dan telecomconcern Verizon Communications, dat een worstelend Yahoo overnam om dat bedrijf als springplank te gebruiken in de wereld van streaming video. Dat pakte echter niet goed uit en het bedrijf schreef vorig jaar 5 miljard dollar af om zich aan te passen aan de verslechterende waarde van zijn Yahoo en AOL-eigendommen.

In tegenstelling tot zijn grootste rivaal AT&T, heeft Verizon echter niet te veel buiten het telecomgebied gekocht. De omzetgroei was verrassend stabiel, zelfs bij een niet zo consistente winstgroei. Het is de grillige winst die grotendeels verantwoordelijk is voor de terugvallen die het aandeel sinds 2010 laat zien. Maar net als het lijkt alsof de aandelen nooit zullen herstellen, dan veren zich toch weer op.

3. Goldman Sachs Group

Goldman Sachs Group was de belangrijkste naam in de zakenbankactiviteiten. Dat is niet meer het geval. Door een combinatie van meer concurrentie en gebrek aan effectieve focus verloor Goldman de voorsprong.

Beleggers hebben daar kennis van genomen. Het waren de winsttegenvallers van 2011, 2015 en 2018 die zorgden voor terugvallen van de aandelen. Dat waren ook grote verkoopgolven. De tuimeling van vorig jaar was bijna 50% van piek tot dal. Die koersdips waren echter goede koopmogelijkheden, want het aandeel toonde keer op keer herstel.

4. Lowe's Companies

Doe-het-zelf-keten Lowe's Companies heeft altijd de tweede viool gespeeld ten opzichte van zijn grotere concurrent Home Depot. Het bedrijf heeft misschien niet zo goed gepresteerd als het had gewild omdat Home Depot altijd in de weg stond.

Maar zolang de economie en de huizenmarkt stevig zijn, groeit ook Lowe's, waardoor het een plekje verovert op de lijst met de beste aandelen die je bij een dip kunt kopen.

5. Medtronic

Medtronic maakt en verkoopt verschillende medische apparaten, van pacemakers tot dialysekatheters tot elektrochirurgische instrumenten. Net als met Johnson & Johnson is de bedrijfsvoering van Medtronic betrouwbaar met stabiele resultaten, maar is een snelle groei onwaarschijnlijk.

Marktpartijen stuwen het aandeel vaak tot onhoudbare waarden, en wanneer ze die beweging corrigeren, overdrijven ze ook de afstraffing. Het eindresultaat is een relatief goed ingeburgerd zigzagpatroon dat sinds 2015 is ingekaderd door even goed gevestigde steun- en weerstandslijnen.

6. WEC Energy Group

Er is zelden een slechte tijd om een nutsbedrijf te bezitten. Hoewel ze weinig groei bieden, bieden ze wel houvast. Het zijn ook solide dividendbetalers, zelfs als ze stijgen en dalen als obligaties wanneer de rente daalt en stijgt. WEC Energy Group vormt geen uitzondering op die norm.

Het is een beetje een buitenbeentje met slechts 4,5 miljoen klanten in Wisconsin, Illinois, Michigan en Minnesota. Die 'duisterheid' is echter gunstig voor investeerders. Het is niet overbelegd zoals grote namen als Southern Co en Duke Energy. Die dynamiek zorgt ervoor dat het kan bewegen zonder een onnatuurlijk niveau van koop- en verkoopdruk. In plaats daarvan beweegt het aandeel in een goed ingeburgerd patroon, duidelijk omkaderd door steun- en weerstandsniveaus.

7. Dollar Tree

Dollar Tree is een vreemde eend in de bijt. Men zou denken dat de winkeldiscounter zou gedijen als de economie in een dal zit en worstelt als de economie floreert. Dat is echter niet noodzakelijk het geval. In feite is er al lang geen duidelijk verband tussen de aandelenprijs van Dollar Tree en de economie. Het aandeel stijgt gewoon in elke omgeving, in de pas met een ongebreidelde omzet- en winstgroei.

De zwakke omzet in het eerste kwartaal was de eerste keer sinds 2014 dat de opbrengsten een krimp lieten zien. Voordien was dat niet voorgekomen sinds eind 2007. Die consistentie is de belangrijkste reden dat Dollar Tree een plek heeft verdiend op de lijst met de beste aandelen om na een terugval te kopen.

8. Coca-Cola

Consumenten kunnen misschien weglopen van suikerhoudende frisdranken, maar Coca-Cola is meer dan alleen een frisdrankenfabrikant. Dasani water, Honest T-thee en Zico-kokoswater zijn slechts enkele van de gezondere opties die consumenten tegenwoordig kopen.

Die gevarieerde productopstelling is een belangrijke reden waarom de omzet en winst van het bedrijf voorspelbaar zijn, zelfs als ze niet altijd toenemen. En beleggers zullen zien dat wat op het moment aanvoelt als een grote terugval uiteindelijk een kans wordt om in een opwaartse trend voor de lange termijn te stappen.

9. Micron Technology

Aandelen Micron Technology dalen en stijgen ook regelmatig, maar hun cyclus kan een lange tijd duren om te voltooien. Terwijl andere namen die zorgen voor geweldige buy on the dip-vooruitzichten mogelijk een paar weken achterblijven voor dat ze herstellen, kunnen Micron-aandelen meer dan een jaar afglijden.

Maar in alle gevallen tot nu toe heeft het herstel de tegenvaller meer dan goedgemaakt. De betreffende cyclus is geen psychologische noch een economische cyclus. Het is een op technologie gebaseerde cyclus. De markt voor computergeheugen verkeert in de nare gewoonte om te veel te reageren op stijgende RAM-prijzen, waardoor er te veel productiecapaciteit ontstaat die leidt tot prijsdalingen.

10. United Parcel Service (UPS)

UPS kampt met een verscheidenheid aan tegenwind, variërend van een economische vertraging tot hogere brandstofprijzen en concurrentiedruk. Geen van deze factoren zijn gemakkelijk het hoofd te bieden, en ze zijn allemaal in staat om met of zonder kennisgeving hun tol te eisen van de UPS-aandelen.

Het wekelijkse koersverloop van UPS is schrikbarend grillig. Maar sinds 2009 hebben alle koersdalingen grote koopkans op korte termijn opgeleverd. Verscheidene van deze dips werden uiteindelijk goede instappunten voor de lange termijn.