Obligatiespecialist Michael Krautzberger van Blackrock verwacht dat de eerstvolgende Fed-renteverandering een verlaging zal zijn. De ECB zal juist kiezen voor verhogen, zo denkt hij.

Dat schrijft IEXProfs.nl. De notulen van de nieuwste rentevergadering van de Fed geven aan dat het beleidsbepalende bestuur momenteel alle opties open laat. Sommige bestuursleden denken dat er nog een renteverhoging nodig is om de inflatie in toom te houden.

Anderen zien de economie zo diep in de problemen dat een renteverlaging later dit jaar mogelijk noodzakelijk is. De meerderheid bij het Fed-beleidscommittee houdt zich echter nog altijd op de vlakte en gaat uit van een gelijkblijvende rente.

Dat denkt ook de meerderheid in de markt, maar niet Michael Krautzberger, die bij vermogensbeheerder BlackRock verantwoordelijk is voor de pan-Europese obligatieportefeuille. Als beheerder van het BGF Euro Bond Fund maakt hij al geruime tijd deel uit van de IEXFonds 40.

Afname groei en lage inflatie

Krautzberger denkt dat er een behoorlijk grote kans is op een renteverlaging de komende twaalf maanden, zo meldt Citywire. Dat heeft niks te maken met de druk die president Donald Trump uitoefent op Jerome Powell, maar met een realistische blik op de economische situatie, met een significant afname van de groei en tegenvallende inflatiecijfers.

De situatie in Europa is volgens de Duitser Krautzberger anders. Met betrekking tot de eurozone ziet hij het beeld de komende half jaar verbeteren.

De economische groei kan zelfs weer bewegen richting de goede fase van begin 2018, zo zei hij eerder dit jaar in een commentaar voor Das Investment. Dat kan de ECB doen afwijken van het nog altijd zeer ruime monetaire beleid met in feite een negatieve rente.

Ander ECB-bestuur

Het is overigens niet alleen de mogelijk aantrekkende economie in de tweede helft van 2019 waar beleggers rekening mee moeten houden. Er staat de ECB ook nog een flink aantal veranderingen in het bestuur te wachten, waaronder het vertrek van Mario Draghi.

Het is volgens Krautzberger goed mogelijk dat een volgende bestuur minder gecharmeerd zal zijn van het extreem ruime monetaire beleid van de afgelopen jaren. In de marktverwachtingen is dat nog onvoldoende verdisconteerd.