Verwacht wordt dat de gezondheidszorg in de komende tien jaar om verschillende redenen een stabiele groei zal weten te handhaven. Vooruitgang in de geneeskunde heeft de gemiddelde levensduur van mensen verlengd, waardoor meer zorgbehandelingen nodig zijn voor langere tijd.

In het verleden konden mensen die 65 werden verwachten dat ze nog eens 10 tot 20 jaar zouden leven. Tegenwoordig leven sommige mensen veel langer, en een deel van hen heeft meer dan 30 jaar zorg nodig.

Het grootste groeipotentieel in de gezondheidszorgsector wordt gevormd door het grootste deel van de bevolking, de babyboomers, die zo langzaamaan met pensioen gaan. Naarmate de babyboomers ouder worden, zullen bedrijven in de gezondheidszorg meer klanten krijgen en meer inkomsten genereren. Investopedia zette de beste gezondheidszorgbedrijven van de wereld op een rij.

1. UnitedHealth Group

UnitedHealth Group is het grootste bedrijf in de gezondheidszorgsector ter wereld en bedient meer dan 50 miljoen mensen in de Verenigde Staten en 5 miljoen in Brazilië. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten en diensten voor de gezondheidszorg, zoals verzekeringen, zorg en preventieprogramma's.

UnitedHealth heeft de grootste en meest diverse klantenkring in de verzekeringsmarkt, waardoor het aanzienlijke concurrentievoordelen heeft. Het heeft ook zijn activiteiten op het gebied van geneesmiddelen op recept uitgebouwd via zijn divisie OptumRx, die onlangs Catamaran heeft overgenomen. Groei wordt hierdoor verwacht, omdat het jaarlijks 1 miljard recepten vergoedt.

UnitedHealth Group was in 2019 winnaar in de categorie "Healthcare: Insurance and Managed Care" in de lijst van de most admired companies van het tijdschrift Fortune.

2. Medtronic

Medtronic is een wereldwijde fabrikant die pacemakers, defibrillatoren, orthopedische hulpmiddelen, middelen voor diabetesmanagement en vele andere medische apparaten ontwikkelt. Het bedrijf heeft een marktaandeel van 50% in zijn kernmarkt voor hartapparaten. Het is ook marktleider in kunstwervels, insulinepompen en neuromodulators voor chronische pijn.

In 2015 rondde Medtronic de overname van Covidien af, waarmee een reus in de medische apparatuurindustrie ontstond. Het koppelen van Medtronics brede productportfolio gericht op een scala aan chronische ziekten met de diverse producten voor acute zorg in ziekenhuizen van Covidien moet de positie van Medtronic als een belangrijke partner voor zijn ziekenhuisklanten versterken.

Medtronic ziet er in 2019 zeer positief uit, vooral met behandelingen van boezemfibrilleren, aortastenose en neurologische aandoeningen in de pijplijn.

3. Abbott Laboratories

Abbott Laboratories is een gediversifieerd bedrijf dat zich richt op voeding, diagnostiek, generieke medicijnen en medische hulpmiddelen, na de spin-off van het farmaceutische segment AbbVie in 2013. Het bedrijf heeft onlangs kostenbesparingsplannen geïmplementeerd die de omzetgroei moeten stimuleren.

Abbott's Xience-stent blijft eerste keus vanwege de bewezen veiligheid en werkzaamheid. Een stent is een metalen of kunststoffen buisje dat in een bloedvat van een patiënt wordt geplaatst. Analisten zijn ook optimistisch over Abbotts nieuwe FreeStyle Libre-bloedsuikermeter en de acquisities van CFR en Veropharm. Dit moet groei voor het bedrijf mogelijk maken, vooral in de opkomende markten in Latijns-Amerika en Rusland.

4. Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific levert analytische instrumenten, laboratoriumapparatuur, software, services, verbruiksgoederen, reagentia en chemicaliën aan farmaceutische en biotechnologische bedrijven, ziekenhuizen en klinisch-diagnostische laboratoria. Het conglomeraat ontstond in 2006 door de fusie van Thermo Electron Corporation en Fisher Scientific.

Thermo Fisher is een one-stop-shop waar wetenschappers, onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg producten kunnen bestellen. Het bedrijf heeft een doelmarkt van meer dan 95 miljard dollar, heeft ruimte genoeg om uit te breiden, en is met een jaarlijkse omzet van 17 miljard dollar een van de grootste leveranciers in de industrie.

5. McKesson

McKesson Corporation is de grootste farmaceutische distributeur in de Verenigde Staten en verkoopt medicijnen, medische producten en medische informatietechnologie. Met een jaarlijkse omzet van meer dan 100 miljard dollar is McKesson een krachtpatser in de branche. Daardoor kunnen schaal- en prijsonderhandelingen worden gevoerd waar kleinere concurrenten niet aan kunnen tippen.

Begin 2014 verwierf McKesson een belang van 76% in Celesio, een internationaal groothandels- en detailhandelsbedrijf, voor 4,5 miljard dollar in contanten. Door deze stap kan McKesson uitbreiden naar de volwassen Europese markt, waar het een enorm groeipotentieel ziet.

6. CVS Health Corporation

CVS Health Corporation trad toe tot de rangen van 's werelds grootste zorgbedrijven door de fusie in 2018 met zorgverzekeraar Aetna. Het nieuwe fusiebedrijf biedt een breed scala aan traditionele, vrijwillige en aanvullende zorgverzekeringsproducten en aanverwante diensten.

Het zorgsegment van Aetna biedt producten aan bijna 40 miljoen cliënten. Het bedrijf heeft een relatief groot ledenbestand, dat onlangs werd uitgebreid door de overname van Humana. De omvang van het bedrijf geeft het aanzienlijke concurrentievoordelen, zoals het vermogen om de vaste kosten te drukken, de expertise op het gebied van (her)verzekeringstechnieken te behouden en een grotere hefboomwerking te verkrijgen.

Aetna heeft ook solide activiteiten binnen de nichemarkt van de groep, waardoor het bedrijf goed gepositioneerd is in een van de meest winstgevende segmenten van de zorgverzekeringen.

7. Cigna

Cigna Corporation is een van de grootste organisaties voor gezondheidsdiensten in de Verenigde Staten en biedt producten aan miljoenen klanten in zestien landen. Cigna is een van de marktleiders in de commerciële markt voor groepsverzekeringen. In december 2018 rondde Cigna de overname af van Express Scripts Holding Company, dat apothekersdiensten aanbiedt via de retailmarkt en thuisbezorging.

Er is een toenemende behoefte aan gezondheidszorg en geneesmiddelen, omdat de vooruitgang in deze industrieën mensen helpt om langer en gezonder te leven. Express Scripts kan profiteren van deze groei, vooral in de markt voor specialistische geneesmiddelen, waar consumenten proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Met zijn dominantie op deze markt lijkt Express Scripts een goede investering voor de langetermijngroei van Cigna.

8. Stryker

Stryker Corporation maakt gespecialiseerde chirurgische en medische producten als orthopedische implantaten, endoscopische artikelen en ziekenhuisbedden. Het bedrijf heeft een lange en zeer winstgevende staat van dienst op het gebied van innovatie.

Stryker wil zich van zijn concurrenten onderscheiden door zich te concentreren op reconstructieve implantaten. Ziekenhuizen en zorgverleners zijn begonnen met het consolideren van leveranciers, wat Stryker ten goede zou moeten komen. Het bedrijf heeft onlangs ook Trauson overgenomen, zodat de aanwezigheid van Stryker in China kan worden uitgebreid en het bedrijf kan profiteren van de snelgroeiende markt voor orthopedie in het land.

9. Cardinal Health

Cardinal Health is een van de toonaangevende groothandelaars in farmaceutische producten en medische benodigdheden. Het bedrijf levert aan drogisterijen, ziekenhuizen, alternatieve zorgcentra en in-store apotheken. Cardinal speelt een cruciale rol in de farmaceutische industrie; veel aanbieders zijn afhankelijk van hun services voor gestroomlijnde inkoop en distributie.

Om generieke producten goedkoper te kunnen aanbieden is Cardinal een partnerschap aangegaan met CVS Caremark. Dat moet de kosten drukken en de onderhandelingspositie verbeteren, en zo gunstig zijn voor de marges van beide bedrijven.