Het spreiden van je beleggingen is nodig om het risico van je portefeuille te verminderen, zo wordt vaak gezegd. Maar is gespreid beleggen wel écht beter voor je rendement?

Vermogensbeheerder Schroders deed hier onderzoek naar.

Als belegger krijg je zowel te maken met bedrijfsspecifieke als marktrisico’s. Een goede spreiding is dan een goede strategie om deze beleggingsrisico’s te verminderen. Dit betekent niet alleen spreiding over verschillende beleggingen, maar ook een spreiding in het instapmoment is belangrijk.

De ups en downs van de markt kunnen de beslissing om op het juiste moment te beleggen zeer moeilijk maken, dus al je geld in een keer inleggen is waarschijnlijk niet de beste optie. Toch?

Gespreid inleggen

Schroders is van mening dat je met de zogenoemde dollar cost averaging-strategie de risico’s kunt beperken en de rendementen gladstrijken. Vooral wanneer de markten volatiel zijn.

Dollar cost averaging is een beleggingsstrategie gericht op het systematisch aankopen van aandelen met eenzelfde bedrag op regelmatige tijdstippen gedurende een lange periode, in plaats van het gehele bedrag in een keer te beleggen. Het is dus een vorm van gespreid inleggen.



Doe je dit, dan koop je aandelen tegen verschillende prijzen en op die manier kun je de extreme hoogte- en dieptepunten gladstrijken. Het betekent ook dat als de markten beginnen aan een daling er de mogelijkheid is om direct volledig te stoppen met beleggen, aldus Schroders.

De cijfers

Berekeningen van de vermogensbeheerder laten zien dat als een belegger op 1 januari 2008 was begonnen met beleggen en een bedrag van 1200 dollar in een keer had belegd in de MSCI World Total Return Index, zijn belegging twaalf maanden later 716 dollar waard zou zijn, inclusief dividenduitkeringen. Een verlies van 40 procent.

Als hij zijn belegging in 12 gelijke termijnbedragen van 100 dollar had opgesplitst, dan zou de waarde van zijn belegging nog steeds zijn gedaald, maar lang niet zo sterk. Op 1 januari 2009 zou zijn belegging 867 dollar waard zijn geweest. Een verlies van 28 procent.

Het kan ook anders: over een langere periode is geleidelijk instappen juist niet gunstiger gebleken. Zou je tussen 1 januari 1988 tot 1 januari 2019 iedere maand een storting hebben gedaan van 100 dollar in de MSCI World Total Return Index, dan was je jaarlijkse rendement 3,9 procent geweest.

Maar had je aan het begin van de genoemde periode in één keer 37.200 dollar geïnvesteerd, dan was je rendement 7,5 procent geweest.

Ga toch voor gespreid beleggen

Dus wat is nou gunstiger: in één keer beleggen of toch gespreid? "Je kunt niet voorspellen wat de markten zullen doen, maar je kunt wel nadenken over hoe je je zou voelen als de markten instorten", aldus Claire Walsh, Personal Finance Director bij Schroders.

"Moet je een dalende markt zien als het moment waarop je moet kopen of als het moment om eruit te stappen en in cash te gaan? Marktschommelingen zijn voor de meeste mensen schrijnend. Gespreid beleggen kan beleggers meer gemoedsrust geven en hen ervan weerhouden om op de bodem van de markt te verkopen en op de top te kopen."

Dat de dollar cost averaging-strategie altijd beter is voor je rendement is dus niet het geval, zo concludeert Schroders. Toch adviseert de vermogensbeheerder wel om voor deze strategie te kiezen, omdat je als belegger nu eenmaal minder wordt blootgesteld aan de pieken en dalen van de markt.

Strategie werkt beter in een dalende markt

Ook werkt de strategie beter in een dalende markt, omdat je als belegger dan aandelen tegen een lagere prijs koopt, waardoor je er meer van kunt kopen. En als je niet het geld hebt om in één keer een groot bedrag te beleggen, dan kun je met de dollar cost averaging toch blijven sparen.

"Op de lange termijn kan een zo vroeg mogelijke eenmalige belegging een hoger rendement opleveren", aldus Schroders.

"Maar beleggers hebben de neiging om verlies te vermijden, zelfs als ze hun geld voor een lange periode belegd willen houden. Dat is een sterk argument voor het volgen van een dollar cost averaging-strategie als de onzekerheid op de markten toeslaat. Deze aanpak biedt uiteindelijk meer bescherming tegen marktvolatiliteit."