Beleggers kunnen hun voordeel doen door topinvesteerders te volgen die consequent beter presteren dan de markt. En dit zijn geen analisten, maar investeerders die er hun eigen geld insteken

Dit betekent dat hier geen belangenconflicten of bedrijfspolitiek aan de orde zijn. Alleen pure aandelenkeuzes met een sterke buy-rating van topbeleggers.

Om de zes populairste aandelen van topbeleggers te vinden, gebruikt InvestorPlace de Individual Investor Sentiment-tool van TipRanks. Met deze tool kunnen de populairste aandelen onder de best presterende beleggers in elke sector worden gevonden. Hij laat ook zien of topbeleggers hun positie in de afgelopen maand/week hebben uitgebreid, evenals de gemiddelde proportie van dat aandeel in de portefeuille van deze investeerders.

1. Amazon

De nummer 1 voor topbeleggers is veruit de Amazon. En dat is geen verrassing. Amazon lijkt op weg te zijn naar wereldheerschappij. Het bedrijf krijgt van alle 45 analisten die het bedrijf volgen een koopadvies.

2. Canopy Growth

Iedereen let op de cannabisaandelen. Canopy Growth, het grootste cannabisbedrijf ter wereld, is het neusje van de zalm voor topinvesteerders. Canopy Growth is momenteel het op vijf na populairste aandeel in de sector consumptiegoederen.

Die populariteit stijgt, en dat is interessant. In januari steeg het aantal best presterende portefeuilles dat Canopy Growth bezat met 2,4 procent. Dit geeft de aandelen een 'zeer positief' beleggerssentiment. De verkopen van het bedrijf zijn explosief gegroeid sinds cannabis werd gelegaliseerd.

Michael Lavery, analist bij Piper Jaffray, verwacht dat Canopy Growth zal blijven investeren, omdat dit de groei in nieuwe markten wereldwijd stimuleert. "We zien op lange termijn een potentiële wereldwijde cannabismarkt van 250 tot 500 miljard dollar, met een markt van 5 tot 15 miljard dollar op korte termijn", aldus Lavery.

3. Nvidia

Chipbedrijf Nvidia viel in 2018 met 30 procent terug, maar topbeleggers blijven aan boord. En gelukkig zijn aandelen dit jaar al met 33 procent gestegen. Na Apple is Nvidia het populairste aandeel in de sector consumptiegoederen voor de best presterende beleggers.

"Nvidia is klaar voor seculaire groei," volgens Rick Schafer van Oppenheimer. "Ondanks economische onzekerheid en minder uitgaven aan datacenters, kan Nvidia rekenen op sterke groei op de lange termijn in gaming, zelfrijdende auto's en de ontwikkeling van zelflerende netwerken voor datacenters."

4. Apple

Apple heeft zijn schare sceptici, maar topbeleggers worden eigenlijk alleen maar optimistischer over de aandelen. Vanaf februari was Apple na Amazon het op één na populairste aandeel, gemiddeld goed voor bijna 10 procent van de best presterende portefeuilles.

De aandelen stegen in 2019 met 29 procent, wat aangeeft dat beleggers blij zijn met de huidige koers van het bedrijf. Terwijl Apple nog steeds met grote tegenwind wordt geconfronteerd, zoals de economische vertraging in China, veranderende consumentenvoorkeuren en het effect van hoge prijzen, blijft Daniel Ives van Wedbush optimistisch.

In februari herhaalde hij zijn koopadvies met een koersdoel van 200 dollar (was toen 170). Ives wees op de sterke loyaliteit van consumenten aan het bedrijf en zei: "Apple moet bewijzen dat er genoeg gas over is in de groeimotor en moet vooral een ijzeren hek om zijn gouden klantenbasis plaatsen."

Volgens Ives zal het segment Services van Apple een belangrijke rol spelen in het toekomstige succes van het bedrijf en kan het de waarde voor aandeelhouders aanzienlijk vergroten. Zeker als Apple TV+, de abonnementsdienst voor streaming video die moet concurreren met Netflix, zo succesvol zal zijn als verwacht.

5. AT&T

Voor een geweldige dividendaandeel kunnen beleggers bij AT&T terecht, met een rendement van 6,65 procent, en een uitbetaling van 2,04 dollar op jaarbasis. En dat is bovenop 34 opeenvolgende jaren van dividendgroei - een zeer indrukwekkende staat van dienst.

Volgens Timothy Horan van Oppenheimer heeft AT&T een solide balans en een aantrekkelijk dividendrendement. Hij is van mening dat het bedrijf zich in 2019 klaarmaakt om de diensten vanaf volgend jaar te laten groeien. Hoewel beleggers het bedrijf tijdelijk links laten liggen wegens de schuldenlast na de overname van TimeWarner, gelooft Horan dat "in combinatie met TimeWarner de vrije kasstroom 6 procent per jaar zou kunnen groeien".

6. Alibaba

Topinvesteerders beginnen brood te zien de Chinese e-commerce-koning Alibaba. Vanaf februari stond het op de vijfde plaats bij de topbeleggers, met een gemiddeld aandeel van de portefeuille van ongeveer 6 procent. En de waardering van analisten valt ook op: 48 van de 49 analisten zijn optimistisch.

"Hoewel de economische vooruitzichten nog steeds erg onzeker zijn, vinden we Alibaba's risk/rewardverhouding uiterst aantrekkelijk", zei Mark Mahaney van RBC Capital.

In de kernmarkt van Alibaba blijft de winst toenemen, terwijl het bedrijf blijft investeren in strategische initiatieven (Ele.me, Lazada, New Retail en Cainiao), waarmee het zijn totale marktomvang en zijn concurrentiepositie verbetert.