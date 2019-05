Advies van beurslegende Warren Buffett is vaak nuttig, helder en duidelijk, maar lang niet altijd eenvoudig op te volgen.

Het simpelste advies van het orakel van Omaha heeft dat probleem volgens Yahoo Finance echter niet.

"Het enige dat je hoeft te doen, is een dwarsdoorsnede van Amerika kopen en dan nooit naar mensen zoals ik luisteren, of de kranten lezen, of iets anders doen", zei Buffett in een exclusief interview met Yahoo Finance.

Probeer niet de index te verslaan

Buffetts aanbeveling voor het kopen van deze 'doorsnede' is om te beleggen in een S&P 500-indexfonds zoals de Vanguard 500. De beursmiljardair heeft ooit Vanguard-oprichter en indexfondspionier Jack Bogle een "held voor beleggers" genoemd.

Iedereen die dit advies in twijfel trekt, doet er goed aan een blik terug in de tijd te werpen: S&P 500-indexfondsen verslaan de actief beheerde fondsen meestal. In een spraakmakende tien jaar durende weddenschap tegen de hedgefondssector bewees Buffett dat het niet meevalt om de S&P te verslaan.

Dat gezegd hebbende, prestaties in het verleden zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

'Veel handelen is niet slim'

Buffett raadt aan om de oren dicht te houden voor investeringsdeskundigen, omdat al dat soort ruis beleggers kan verleiden om regelmatig in en uit aandelen en fondsen te stappen. "Ze denken dat omdat je kunt handelen, je ook moet handelen", voegde hij eraan toe. "Maar iets als een boerderij of een appartementencomplex kun je niet ook niet de volgende dag weer verkopen."

De transactiekosten van aandelen zijn laag, in tegenstelling tot die van boerderijen en appartementen. "De kosten van aandelentransacties zijn miniem in vergelijking met die van andere soorten investeringsactiviteiten. En omdat ze zo gemakkelijk te verhandelen zijn, gebeurt dat ook veel. En veel handelen is niet slim als je belegt", aldus Buffett.

Uit veel onderzoeken blijkt dat beleggers vreselijk slecht zijn in timing. Ze verkopen als ze moeten kopen, en kopen wanneer ze zouden moeten verkopen. Op die manier zullen ze minder rendement genereren dan als ze gewoon een indexfonds hadden gekocht en gehouden.

Laat de index voor u werken

Dit is een boodschap die Buffett al lang uitdraagt. In een interview in 2017 met Yahoo Finance zei hij: "Mensen hebben bepaalde gewoonten, en sommige zijn zelfdestructief bij het beleggen. Dus ik zou zeggen dat ik hoop dat onze belangrijkste boodschap overkomt: houd u verre van het verhandelen van aandelen of andere schadelijke zaken, en laat Amerika het werk voor u doen".

Negeer professioneel advies

Als Buffett zegt: "luister nooit naar mensen zoals ik", bedoelt hij uiteraard niet het advies dat hij net gaf. Als bestuursvoorzitter van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway bespreekt hij de investeringsactiviteiten van zijn bedrijf vaak op televisie. Het soort informatie dat hij dan verstrekt, is vaak niet bedoeld voor de gemiddelde belegger.