Een aandeel verkopen kan een van de lastigste dingen zijn die er is voor een belegger. Want wanneer is het juiste moment? Misschien kan het aandeel nog verder omhoog, of wil je niet verkopen zolang je positie onder water staat. Verkopen kan dus lastig zijn. Zeker als je het aandeel al langer in portefeuille hebt.

De beste reden om een aandeel te verkopen, is dat het aandeel niet langer doet waarvoor je het kocht. Denk daarbij aan het laten zien van een bepaald niveau van omzet- of winstgroei of het uitkeren van een bepaalde hoeveelheid dividend.

Verkoopplan opstellen

"Je weet niet wanneer je moet verkopen tenzij je al voor het aankopen een verkoopplan had opgesteld", quote Kiplinger.com Stephen DeFour, manager van Fidelity Focuses Stock Fund.

Heb je een aandeel ooit gekocht vanwege zijn rooskleurige vooruitzichten maar blijft het een kwartaal achter bij de winstverwachtingen van analisten? Houd het aandeel in de gaten, maar een reden om het gelijk te verkopen is het waarschijnlijk niet.

Slaat het aandeel meerdere kwartalen achtereen de plank mis, dan wordt het al een ander verhaal.

Structurele problemen

Schroom niet om jezelf te verdiepen in de research van analisten om erachter te komen wat er precies mis is met een bedrijf. "Het kan gaan om een structureel probleem bij het bedrijf en dat is wanneer je moet vertrouwen op anderen om je te helpen", stelt Randy Frederick, vice president bij het Schwab Center for Financial Research.

De koersbewegingen van een aandeel kunnen je ook hints geven. Duikt de koers bijvoorbeeld onder het 50-daags gemiddelde, dan hebben andere beleggers ook hun twijfels en is het tijd je te verdiepen in het waarom hiervan.

Dividendverhogingen

Voor beleggers met een focus op dividend is een van de belangrijkste dingen dat een aandeel dividend blijft uitkeren. Nog beter is het als het dividend met enige regelmaat wordt opgeschroefd.

Een rode vlag kan zijn wanneer het dividendrendement van een aandeel zich enkele procentpunten boven dat van een vergelijkbaar aandeel bevindt. Vaak heeft dit meer te maken met een dalende aandelenkoers dan met dividendverhogingen van het bedrijf.

Payout-ratio

Heeft het bedrijf genoeg geld om het dividend uit te blijven keren van de winst (en hoeft het hier dus niet voor te lenen) dan kun je het aandeel gewoon vasthouden. De payout-ratio (te berekenen door het dividend per aandeel te delen door de winst per aandeel) is een snel testje waarmee je kunt nagaan of de huidige dividenduitkering betaald kan worden.

Een stelregel die vaak wordt gehanteerd is: een payout-ratio boven de 55 procent is een rode vlag. Payout-ratio's variëren echter per industrie, dus het is beter de payout-ratio van een aandeel te vergelijken met aandelen binnen dezelfde industrie.

Positie te groot

Een andere goede reden om een aandeel (deels) van de hand te doen is dat het zo snel in waarde is toegenomen dat het een te groot deel van je portefeuille is gaan uitmaken. Sommige beleggers hanteren voor zichzelf een limiet voor wat elke positie in hun portefeuille mag uitmaken van het totaal.

Voor DuFour van Fidelity ligt dit limiet op ongeveer 5 procent en Tom Plumb, manager van Plumb Equity Fund, wordt pas zenuwachtig wanneer een positie goed is voor zo'n 10 procent van de totale portefeuille. Deels afscheid nemen van winnaars in je portefeuille en deze winst te steken in je achterblijvers, is een manier om posities die relatief gezien te groot worden in je portefeuille te trimmen.

Slecht nieuws

Probeer een aandeel ook niet gelijk de deur uit te doen wanneer het bedrijf slecht in het nieuws komt. Vaak is dat zelfs het moment om te kopen in plaats van te verkopen.

Tot slot; wanneer je een aandeel verkocht hebt of je positie wat hebt teruggebracht, maak jezelf dan niet gek door de koers op de voet te blijven volgen en te balen als de koers stijgt. Je hebt je positie teruggebracht of het aandeel volledig verkocht met een reden, namelijk: het past niet meer bij je oorspronkelijke plan. En door je te houden aan je eigen plan verminder je emoties en dus risico's.