Beleggers die op zoek zijn naar de aantrekkelijkste aandelen, doen er goed aan zich te richten op andere regio's dan de Verenigde Staten.

Dat meent Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities bij Robeco. Het verschil in winstgroei tussen de VS en andere markten, rechtvaardigt volgens Fedeli niet langer de kloof in marktwaarderingen.

Voor 2019 schatten analisten de winstgroei in op 4,1 procent voor de MSCI US index, op 5,5 procent voor Europa en op 6,8 procent voor opkomende markten. Op basis van de verwachte jaarwinsten worden aandelen uit de VS gewaardeerd op ruim 17x de winst, terwijl dit voor Europa en opkomende markten neerkomt op respectievelijk 13,6 en 12,1, schrijft Fedeli in een note.

Positiever op opkomende markten

Fedeli gaat er overigens niet van uit dat de Amerikaanse aandelenmarkt in het tweede kwartaal zal instorten. En als dat gebeurt, zullen andere markten worden meegesleurd. Robeco herhaalt daarom het oordeel neutraal voor ontwikkelde markten. Voor opkomende landen is het oordeel opgehoogd naar positief.

Dat de beurzen in het eerste kwartaal zo’n mooie rally lieten zien, was volgens Fedeli een reactie op het doorgeschoten pessimisme in het vierde kwartaal van vorig jaar. "De wereldwijde economie was aan het verzwakken maar niet aan het instorten. Na een stijging van 16 procent dit jaar (de MSCI World in dollars) zijn de markten weer in lijn met de fundamentals."

Wat beleggers volgens Robeco nu nodig hebben, is een verbetering van die fundamentals. Voor deze verbetering zijn er drie katalysatoren noodzakelijk: een handelsakkoord tussen de VS en China, een blijvende ondersteuning (dovish beleid) van centrale banken en de Chinese overheid die doorgaat met het stimuleren van de eigen economie.

Seinen op groen voor China

Ondertussen staan de seinen voor opkomende markten op groen. Dat uit zich onder meer in de verbetering van de inkoopmanagersindices in een aantal landen zoals China, Brazilië en Indonesië.

Opkomende landen hebben enerzijds te maken met gunstige waarderingen, maar anderzijds ook met het gekeerde sentiment als gevolg van de draai in het beleid van de Fed en de meer constructieve toon in het handelsconflict tussen China en Amerika.

Robeco is momenteel overwogen in Zuid-Korea, China, Rusland en ook (zij het in mindere mate) in Brazilië, Indonesië, Peru en Hongarije. Positief voor China is dat de winstvooruitzichten zijn gestabiliseerd. Veel Chinese bedrijven zullen in de tweede helft van het jaar dan ook herstel laten zien.

Daarnaast zal de opname van Chinese A-shares in wereldwijde indices de buitenlandse beleggingsstroom verder opdrijven. Ook is het binnenlandse beleggerssentiment in China sterk verbeterd en zijn de waarderingen nog altijd aantrekkelijk.

Ook Japan en Europa aantrekkelijk

Na opkomende landen staat Japan hoog op de kooplijst. De krappe arbeidsmarkt in het land doet de lonen stijgen waardoor de consumptie groeit. Aandelen van Japanse exporteurs hebben zich dankzij de verwachting dat de uitvoer aantrekt, al hersteld.

Ook in Europa zijn de waarderingen aantrekkelijk ten opzichte van de dure Verenigde Staten. Europa biedt dan ook goede beleggingsmogelijkheden. Wel moeten beleggers rekening houden met een markt die volatiel blijft vanwege Brexit, de handelsspanningen tussen de EU en de VS en de ontwikkelingen in Italië.

