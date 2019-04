Beleggers hebben vaak allerlei redenen waarom ze een aandeel, beleggingsfonds of exchange-traded fonds (ETF) kopen, maar geen specifieke reden om er weer afscheid van te nemen.

Om geld te verdienen of om de verliezen af te trekken van de belasting, moeten investeerders hun beleggingen echter verkopen, meldt US News.

Loslaten is lastig

Sommige beleggers worstelen met de beslissing over wanneer ze moeten verkopen. Volgens Michael Bailey, onderzoeksdirecteur bij FBB Capital Partners, kan het voor de gemiddelde belegger moeilijk zijn om te beseffen dat het tijd is om los te laten.

"Veel mensen zijn over het algemeen meer buy & hold-beleggers. Ze hebben gewoon niet veel ervaring met verkopen. Het is een aparte vaardigheid." Om beleggers te helpen zette Bailey acht redenen op een rij om een belegging te verkopen.

1. Doel behaald

"Koop laag, verkoop hoog", is het basisprincipe. Bailey stelt dat beleggers die de aandelen van een bedrijf kopen en de fundamentals van het bedrijf zien verbeteren - zoals betere inkomsten, cashflow of marges - en dus de waarde van het aandeel in zien stijgen, hun positie moeten herzien.

"Het beste scenario is dat het bedrijf beter wordt en de aandelen dat weerspiegelen. Je kunt zeggen dat de aandelenkoers nu al het goede nieuws weergeeft en het tijd is om uit te stappen." Dit type belegger heeft meestal een objectief plan voor het moment om het aandeel te kopen en de redenen om het te verkopen, zelfs voordat hij of zij investeert.

2. Investering wordt plotseling 'hot'

Of het nu gaat om een aandeel, ETF of een beleggingsfonds, investeringen kunnen stijgen zonder een verbetering van de businesscase. Bailey zegt dat andere investeerders soms verliefd worden op een aandeel of een sector en een ETF kopen, zelfs als de winsten, omzetten, cashflow of andere belangrijke statistieken het optimisme niet rechtvaardigen.

In dit geval, als de aandelenprijs de fundamentele redenen om de investering te bezitten overschrijdt, is het misschien tijd om te verkopen. "Soms is het beter om geluk te hebben dan gelijk te krijgen", aldus Bailey.

3. Dividendverlaging

Een bedrijf in moeilijkheden zal zijn aandelenkoers vaak zien dalen omdat de winst lager is. Dividenden worden uit de winst betaald en als de winst daalt, kan het voor het bedrijf moeilijk zijn om uitbetalingen te doen.

Craig Bolanos, CEO van Wealth Management Group, zegt dat een verlaging van de dividenduitkering een waarschuwing is. Volgens hem zijn bedrijven vaker niet dan wel teruggekeerd naar economische welvaart na dividendverlagingen.

Hij verwijst naar de constante problemen waarmee General Electric wordt geconfronteerd, en zegt dat beleggers die het aandeel meteen hebben verkocht na de eerste dividendverlaging verdere verliezen hebben voorkomen. "Als een bedrijf het dividend verlaagt, ben ik weg", aldus Bolanos.

4. Technische grafieken suggereren trendverandering

John Person, president van het beursfonds National Futures, zegt dat technische koersgrafieken beleggers kunnen helpen bij het nemen van beslissingen voor elke investering.

Hij gebruikt technische koersgrafieken voor de langere termijn waarbij wordt gekeken naar hoe de investering maandelijks presteert. Dat helpt bij het wegfilteren van dagelijkse koersschommelingen.

Twee opeenvolgende maanden waarin de prijzen aan het einde van de maand lager zijn dan in het begin, zouden een teken kunnen zijn van een trendverandering. Person zegt dat zo'n koersdaling in combinatie met een gestegen verkoopvolume erop wijst dat institutionele partijen hun posities verkopen en de prijzen drukken.

5. Verandering beleggerssentiment

Als veranderingen in een sector van invloed zijn op het sentiment, willen beleggers mogelijk dienovereenkomstig handelen. Omdat veel ETF's zich richten op een sector, kan dit soort fondsen een bredere marktindicator zijn voor het beleggerssentiment, zegt Andrew Whalen, CEO van Whalen Financial.

Zo daalden ETF's als het Financial Select Sector SPDR Fund toen de Federal Reserve een rentepauze invoerde, omdat hogere rentetarieven de banken ten goede komen.

Ook is volgens hem de recente zwakte in de gezondheidszorg-ETF's waarschijnlijk gerelateerd aan de voorstellen van de presidentskandidaten van de Democratische Partij over de ziektekostenverzekering, waar sommige beleggers mogelijk van schrikken.

"Dat kan de gezondheidszorgsector drastisch beïnvloeden. Als we naar ETF's kijken, gaat het om branchespecifieke trends", aldus Whalen.

6. Verandering in beheer beleggingsfonds

Whalen vertelt dat hij investeert in beleggingsfondsen als hij een sterk en ervaren managementteam ziet met een strikte beleggingsfilosofie. Wijzigingen in het managementteam kunnen een waarschuwing zijn dat het tijd is om het fonds te verkopen.

Als voorbeeld gaf hij het vertrek van Bill Gross in 2014 bij Pimco, de door hem opgerichte vastrentende beleggingsmaatschappij voor beleggingsfondsen. Het bedrijf zag een aanzienlijke uitstroom uit het fonds dat hij beheerde.

"Als je twee of drie portfoliobeheerders hebt die een beleggingsfonds beheren is een personele verandering al snel significant, en een significante verandering in het beheer kan een verkoopsignaal zijn", aldus Whalen.

7. Verandering in beleggingsfilosofie

Soms zijn er persoonlijke redenen om een investering te verkopen en is de filosofie van de belegger veranderd. Soms moet er een grote uitgave worden gefinancierd, of wil de belegger met pensioen.

"In dat geval moet zijn assetallocatie veranderen van een nadruk op groeiholdings naar investeringen die inkomsten kunnen genereren of dividenden kunnen produceren", aldus Bolanos.