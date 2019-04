Diversifiëren! Dat is het advies dat alle beginnende beleggers goed in hun oren zouden moeten knopen. Maar wat is de juiste hoeveelheid diversificatie? En bestaat er zoiets als te veel diversificatie?

Volgens Phil Fisher, een invloedrijke stockpicker en een bron van inspiratie voor beurslegende Warren Buffett, is dat laatste absoluut het geval.

Te veel is nooit goed

"Investeerders overdrijven diversificatie zozeer dat de angst om op te weinig paarden te wedden ervoor heeft gezorgd dat ze niet genoeg hebben gestoken in bedrijven die ze grondig kennen, en te veel in bedrijven waar ze niets van weten."

Sean Stannard-Stockton, president en chief investment officer van Ensemble Capital, is het daarmee eens. "Hoewel diversificatie cruciaal is om risico's te beperken, moeten actieve beleggers beseffen hoeveel diversiteit ideaal is. Te veel van alles kan slecht voor je zijn en diversificatie kan te ver worden doorgevoerd. Maar het niveau waarop je te ver gaat, is voor de meeste beleggers verrassend."

Hoeveel dan?

Dat aantal is natuurlijk afhankelijk van wat een belegger probeert te bereiken. Maar wil je de markt verslaan? Hoeveel aandelen zou je dan moeten bezitten? Stannard-Stockton gebruikte onderstaande grafiek - op basis van gegevens uit het boek 'A Random Walk Down Wall Street' van Burton Malkiel - om het ideale aantal aandelen te illustreren dat nodig is om de markt te verslaan.

25 aandelen

Zoals uit de grafiek blijkt, behalen actieve beleggers vrijwel alle voordelen van diversificatie zodra ze aandelen van 25 verschillende bedrijven bezitten. Dat veronderstelt dat de aandelen in de portefeuille willekeurig worden geselecteerd. Het is duidelijk dat 25 technologieaandelen het risico niet zullen verminderen.

"Voor actieve beleggers zijn er enorme kosten verbonden aan het toevoegen van nieuwe namen aan een portfolio", legt Stannard-Stockton uit. "En er is een formidabel voordeel te behalen door uw portfolio voorzichtig te beperken tot de bedrijven die je grondig kent."

Niet in het midden gaan zitten

Wat actieve beleggers volgens Stannard-Stockton echt moeten vermijden, is iets in het midden van de range tussen 25 aandelen en volledige diversificatie, die bestaat uit het bezitten van de volledige S&P 500.

"Het bezit van 150 of 350 verschillende aandelen vermindert de mogelijkheid om de markt te verslaan dramatisch, zonder veel toe te voegen aan de diversificatie, omdat je die voordelen al met de eerste 25 aandelen hebt", aldus Stannard-Stockton.