Volgens Franklin Templeton zal de Afrikaanse economie de komende jaren profiteren van drie grote trends. Twee landen vooral.

Dat schrijft Rob Stallinga op IEXProfs.nl.

Afrika is niet een continent waar beleggers veel geld hebben zitten. Economie en beurzen zijn er slecht ontwikkeld. Landen, die het economisch goed doen, zijn lid van de frontier markets. Het lidmaatschap van de club van opkomende markten is voor de meeste, Zuid-Afrika is een uitzondering, een brug te ver.

Grootste groei in de kindertijd

Dat wil niet zeggen dat er voor beleggers niets valt te halen. Want zoals het ook voor de ontwikkeling van bedrijven geldt: de echt grote groei zit aan het begin, in de kindertijd. Met de jaren neemt ook de groei af: van explosief, tot hard, naar gematigd.

De kunst is om de groeibriljanten te vinden. Volgens David Haglun, fondsmanager van het Templeton Frontier Markets Fund, profiteert Afrika de komende jaren van drie grote trends. Voor Nigeria en Kenia zijn de kansen volgens hem extra groot. Wat zijn die trends dan?

1. Bevolkingsexplosie

"Van de 2,45 miljard mensen die er tussen 2017 en 2055 bij komen, worden er 1,4 miljard in Afrika geboren. Ofwel, Afrika is goed voor 57 procent van de stijging van de wereldbevolking."

Vooral in Nigeria en Kenia neemt het aantal inwoners volgens prognoses gigantisch toe. Nigeria, dat nu bijna 200 miljoen inwoners telt, zal er in 2050 ruim 400 miljoen hebben. Ook de Keniaanse bevolking verdubbelt in die periode: van 50 miljoen nu tot 95 miljoen dan."

Omdat de plaatselijke economie even hard meegroeit, voorziet Haglun een steeds grotere, royaal spenderende middenklasse. "Bedrijven, lokaal en multinationaal, die zich met consumentenproducten richten op de middenklasse zijn spekkoper."

2. Tech-explosie

Het grote voordeel voor onderontwikkelde landen is dat zij de dure en trage ontwikkeling van volwassen markten niet 1 op 1 hoeven te volgen. Hele stappen kunnen worden overgeslagen. Dat scheelt tijd en geld.

Sterker, zonder last te hebben van de technologische erfenis uit het verleden kunnen zij in een grote sprong aanhaken. Dat was bijvoorbeeld goed te zien in grote delen van Oost-Europa na het wegvallen van het IJzeren Gordijn. In plaats van de verouderde of niet aanwezige telefoonkabels te vervangen, zetten de telecommers totaal in op mobiel. Dat gebeurt nu ook in Afrika.

Haglun: "Afrikaanse bedrijven kiezen voor de nieuwste oplossingen, die veelal goedkoper en duurzamer zijn dan oude technologieën."

3. Investeringsdrift China

De derde belangrijke reden dat Afrika in de lift zit, is de investeringsdrift van China. Het continent, dat deels onderdeel is van het Chinese Belt and Road-initiatief, krijgt met Chinese hulp nieuwe wegen, luchthavens en andere infrastructuur.

De Chinese investeringen stegen van 491 miljoen dollar in 2003 tot 32,4 miljard dollar in 2014. Dat bedrag is inmiddels verder opgelopen. Het aantal Afrikaanse landen, dat Chinese 'hulp' krijgt ook.