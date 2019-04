Charlie Munger, vice-voorzitter van Berkshire Hathaway, werkt al meer dan 40 jaar samen met Warren Buffett. Er is er één kwaliteit van de legendarische investeerder die hij met name waardeert.

Zonder twijfel zijn Charlie Munger en Warren Buffett een match made in heaven. Na al die jaren samenwerking hebben de twee nog steeds veel respect en bewondering voor elkaar. Munger roemt in zijn vriend vooral zijn vermogen om een levenslange 'leermachine' te zijn, meldt CNBC.

"Als je Warren Buffett met een stopwatch erbij bekijkt, zou ik zeggen dat hij de helft van de tijd zittend doorbrengt en leest", zei Munger tijdens in toespraak in 2007 aan de University of Southern California.

Houd het bij

Een leven lang leren is essentieel voor succes op lange termijn. "Zonder levenslang leren ga je niet slagen. Je zult niet ver komen in het leven op basis van wat je al weet", aldus Munger.

"Neem Berkshire Hathaway, wat zeker een van de best gewaardeerde bedrijven ter wereld is en misschien wel het beste langetermijninvesteringsrecord in de hele geschiedenis van de beschaving heeft. De vaardigheden die Berkshire in het ene decennium aan de top hielden, zouden niet voldoende zijn geweest om het volgende decennium te overleven. Als Warren Buffett geen leermachine was geweest, zouden die prestaties absoluut onmogelijk zijn geweest", aldus Munger.

Een uurtje voor jezelf

Maar Munger is zelf ook een leermachine. In een interview met auteur Alice Schroeder voor zijn biografie 'The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life' vertelde Buffett op zijn beurt een verhaal over het begin van Mungers carrière als advocaat.

"In die tijd kreeg hij waarschijnlijk ongeveer 20 dollar per uur. Hij vroeg zich af wie zijn waardevolste klant was, en hij besloot dat hij het zelf was. Dus besloot hij om zichzelf een uur per dag te verkopen."

Munger maakte dat onderdeel van zijn dagelijkse routine, legt Buffett uit. "Hij werkte 's morgens vroeg aan bouwprojecten en onroerendgoeddeals. Iedereen zou het moeten doen - wees je eigen klant - werk dan ook voor andere mensen en verkoop jezelf een uur per dag."

Hoe word je een leermachine?

1. Lezen, lezen, lezen

Mungers observatie komt overeen met wat Buffett zelf over zichzelf heeft gezegd - dat hij wel 500 pagina's per dag leest.

In het boek Working Together: Why Great Partnerships Succeed, zei Buffett tegen auteur Michael Eisner: "Kijk, mijn taak is eigenlijk alleen maar meer en meer feiten en informatie opzuigen, en af en toe kijken of dat tot enige actie moet leiden. En Charlie? Zijn kinderen noemen hem een boek op pootjes."

2. Train je hersenen

Aan je mentale spieren werken kan op verschillende manieren. Buffett speelt bridge en dat houdt hem scherp, op 88-jarige leeftijd. "Ik speel veel", zei hij in een interview in 2017 met The Washington Post. "Tenminste vier keer per week, ongeveer twee uur per robber."

Munger doet aan 'multidisciplinair denken', wat inhoudt dat je voortdurend nieuwe perspectieven op de wereld moet leren - en ze vervolgens in praktijk moet brengen.

In zijn toespraak betoogt hij dat je geen slimme beslissingen kunt nemen met alleen losse feiten. Met kennis die je verzamelt bij "het leren over alle grote ideeën en alle grote disciplines" kun je problemen vanuit verschillende invalshoeken aanpakken.

"Ik heb mijn hele leven deze multidisciplinaire aanpak geoefend", zei Munger. "Het heeft me onbeschrijflijk veel geholpen. Het heeft het leven leuker gemaakt. Het heeft me constructiever gemaakt en behulpzamer. En ik ben er enorm rijk van geworden."

3. Geef je wijsheid door

Waardevolle kennis delen helpt om een legendarische status te bereiken. Volgens een onderzoek uit 2009 (gepubliceerd in Journal of Science Education and Technology) kan lesgeven ook de motivatie om te leren vergroten.

Mensen die zichzelf dwingen om te leren met de bedoeling om anderen te onderwijzen communiceren beter, hebben meer zelfvertrouwen en betere leiderschapsvaardigheden. Onderzoekers noemen dit het 'protégé-effect'.

Zoals Munger zegt: "Wat van generatie op generatie wordt doorgegeven, kan nooit worden onderschat."

Kennis is macht

Het zou ronduit dom zijn om te beweren dat alleen kennis je in een miljardair verandert. Er zijn nog veel andere factoren in het spel, en de belangrijkste is om ook daadwerkelijk actie te ondernemen.

Munger's advies? Blijf jezelf uitdagen en stop nooit. "De mensen die vooruitkomen zijn misschien niet de slimste, soms niet eens de ijverigste, maar het zijn wel leermachines. Ze gaan elke nacht een beetje wijzer naar bed dan toen ze opstonden. En dat helpt, vooral als je nog een lange weg te gaan hebt."