De aandelenbeurzen zijn dit jaar tot nu toe sterk gestegen. De SPDR S&P 500 ETF Trust staat voor 2019 meer dan 16 procent in de plus.

Om dat in perspectief te plaatsen: dit decennium heeft maar twee jaren gekend waarin aandelen over het hele jaar meer dan 15 procent zijn gestegen. Sommige experts denken dan ook dat aandelen hun piek voor 2019 al hebben bereikt.

InvestorPlace geeft echter zeven redenen waarom aandelen in de komende maanden toch verder zouden kunnen stijgen.

1. De economie lijkt te stabiliseren en te verbeteren

Aandelen kunnen de rest van 2019 in de rallymodus blijven, omdat de wereldeconomie, die de afgelopen maanden is vertraagd, lijkt te stabiliseren en zelfs tekenen van verbetering vertoont.

De Composite Leading Indicator (CLI) van de OESO-landen loopt sinds eind 2017 terug, maar de daling van de CLI in februari 2019 was de kleinste daling op maandbasis sinds begin 2018. Dit geldt voor de CLI in de EU, de VS en China.

Over het algemeen stabiliseren de economische omstandigheden zich globaal in 2019, terwijl ze in de VS en China zelfs verbeteren. Als deze economische verbeteringen aanhouden, zullen aandelen een opwaartse trend blijven volgen.

2. De VS en China naderen handelsakkoord

Eind 2018 drukte de handelsstrijd tussen de VS en China de koersen aanzienlijk. Die handelsspanningen zijn inmiddels flink afgenomen, en de consensus op Wall Street is nu dat er binnenkort een oplossing wordt bereikt.

Als er snel een handelsakkoord komt zullen de waarderingen op grote schaal stijgen. De Chinese economische activiteit zal opnieuw versnellen en hetzelfde geldt voor de Amerikaanse. De winstprognoses zullen hoger worden en het beleggerssentiment zal verbeteren.

3. De Fed is milder geworden

Ook de agressieve Federal Reserve, die in 2018 schijnbaar vastbesloten was om de rentetarieven te verhogen ongeacht de economische gegevens, had een negatief effect op de beurzen, maar ook dat is inmiddels veranderd.

De Fed verklaarde voorzichtig te zijn met het rentebeleid en de rente dit jaar waarschijnlijk niet meer te verhogen. Het uitblijven van renteverhogingen zou wat broodnodige stimulans kunnen geven aan de economie. De consument profiteert van lagere financieringskosten.

De woningsector, de autosector en de industriële activiteit profiteren en globaal gezien zou de hele economische situatie moeten blijven verbeteren zolang de Fed aan de zijlijn blijft. Die verbetering zal er uiteindelijk toe bijdragen dat aandelen blijven stijgen.

4. De obligatiemarkt is gestegen

De waardering van aandelen ten opzichte van obligaties is een belangrijke maatstaf. Hoe groter de kloof is, hoe aantrekkelijker aandelen gewaardeerd zijn, en hoe meer ruimte ze hebben om verder te stijgen.

Op dit moment is die kloof behoorlijk, vooral dankzij de rentepauze van de Fed, wat heeft geleid tot een rally op de obligatiemarkt en de rendementen op obligaties laag heeft gehouden. Concreet betekent dit dat de tienjaarsrente vandaag slechts 2,6 procent bedraagt.

Het termijnrendement van S&P 500 bedraagt 6 procent. Dat is een spread van 340 basispunten tussen obligatie- en aandelenrendementen, die enorm is vanuit een historisch standpunt. Ten opzichte van obligaties blijven aandelen nog steeds ondergewaardeerd.

5. Waarderingen zijn redelijk

Ook om andere redenen lijken aandelen redelijk ondergewaardeerd op het huidige niveau. De huidige koers-winstverhouding voor de S&P 500 is 16,7 keer de verwachte winst in de komende twaalf maanden. Dat is slechts iets hoger dan het vijfjaars gemiddelde van 16,4. Bovendien zien de meeste analisten 2019 als een zwak jaar voor winstgroei en voorspellen ze dat de winstgroei in 2020 veel beter zal zijn.

De winstverwachtingen voor de S&P 500 bedragen momenteel gemiddeld 187 dollar. Een vijfjaars gemiddelde van 16,4 keer op 187 dollar impliceert een koersdoel voor de S&P 500 van meer dan 3.050 punten eind 2019. De index noteert momenteel rond de 2.900 punten.

6. Tech leidt de markt omhoog

Volgens kenners heb je marktleiderschap nodig om de markt te laten stijgen. Dat betekent in feite dat financiële markten het gezondst zijn als er een groep aandelen is die het pad effent voor hogere prijzen voor de hele markt.

In de tweede helft van 2016 en gedurende heel 2017 kende de aandelenmarkt dat leiderschap in de grote technologieaandelen. De Nasdaq-100 Technology Sector steeg van juli 2016 tot december 2017 met bijna 70 procent en dat maakte de weg vrij voor een rally van bijna 30 procent in de S&P 500. In 2018 stagneerden techaandelen en de Nasdaq-100 Technology Sector daalde met 6 procent. Dat leidde tot een daling van eveneens 6 procent in de S&P 500.

Naarmate de economische en financiële marktomstandigheden in 2019 verbeterden, nam tech weer het voortouw. Techaandelen zijn tot nu toe met maar liefst 30 procent gestegen en dat heeft een robuuste 15 procent winst voor de S&P 500 opgeleverd. Zolang dit techleiderschap voortduurt, zullen aandelen over het algemeen verder omhoog blijven gaan.

7. Individuele aandelen zijn aan het verbeteren

Uiteindelijk is de aandelenmarkt een verzameling van individuele aandelen. Zolang die individuele aandelen het dus goed blijven doen, zal de aandelenmarkt het in het algemeen ook goed blijven doen.

Momenteel zijn de vooruitzichten voor individuele aandelen beter, wat gunstig is. Digitale advertentieaandelen zoals Facebook en Alphabet schudden in 2019 de zorgen over privacy af en zetten de groeimotoren aan. Chipsfabrikanten als Advanced Micro Devices en Nvidia veren weer op door signalen dat het ergste van de neergang van de recente cyclus voorbij is.

Retailaandelen, zoals Walmart en Target klimmen op een hernieuwd consumentenvertrouwen, en omdat het vertrouwen ook is teruggekeerd naar de huizenmarkt zijn vastgoedaandelen als KB Home aan het herstellen. Chinese aandelen, bijvoorbeeld JD en Alibaba, tonen ook herstel dankzij de verbetering van de Chinese economie in 2019.