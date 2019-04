Beleggers moeten voor 2019 uitgaan van zwakke winstgroei in alle grote markten. Zo stelt Peter Oppenheimer, chief global equity strategist bij Goldman Sachs.

Tegenover CNBC zegt Oppenheimer dat het dovish beleid van centrale banken cruciaal is geweest voor het triggeren van herstel van de aandelenmarkten en dat de focus nu zal verschuiven richting het cijferseizoen.

Zwakke winstgroei voor 2019

"Wij denken dat de winstgroei behoorlijk zwak zal zijn dit jaar in alle grote markten", zei hij. "Dus gezien de rebound die we nu al gezien hebben, zal veel afhangen van hoever de winst kan groeien en ik denk dat het behoorlijk bescheiden zal zijn."

Voor het eerste kwartaal gaat Goldman Sachs uit van een negatieve winstgroei voor de VS. De zakenbank verwacht op kwartaalniveau in de tweede helft van het jaar wel herstel. Zowel in de VS als wereldwijd.

Europa kan profiteren

"We denken dat de wereldwijde activiteit zal verbeteren in de tweede helft van het jaar.

Zelfs in Europa, dat flink is achtergebleven, voorzien we wat meewind dankzij matiging van het begrotingsbeleid in met name Duitsland. Daarnaast zou Europa ook moeten profiteren van de opleving in China en op andere plaatsen."