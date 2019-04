Aandelen uit de Verenigde Staten zijn niet langer een betere keuze dan hun internationale tegenhangers in het geval van een selloff. Dat stelt zakenbank Morgan Stanley.

De neerwaartse bèta van de S&P 500 ten opzichte van de MSCI World Index (een maatstaf voor het relatieve rendement van wereldwijde aandelen) bevindt zich op het hoogste niveau sinds voor de financiële crisis.

Dat schreef Wanting Low van de zakenbank in een note aan cliënten.

Aandelen wereldwijd meer defensief

Dezelfde maatstaf voor aandelen uit de rest van de wereld is juist gedaald naar meerjarige dieptepunten, wat deze aandelen tot een meer defensieve keuze maakt.

"Dit betekent dat aandelen uit de VS harder onderuit gaan dan de rest van de wereld in het geval van een brede marktdaling", schreef de strateeg.



Deze bevindingen gaan in tegen het hardnekkige idee dat aandelen uit de VS juist beter overeind blijven bij een brede daling van de markt omdat ze kwalitatief als beter worden beschouwd.

VS rond all time high

De S&P 500 is dit jaar tot nu toe zo'n 16 procent gestegen en bevindt zich bijna op een all time high. Beleggers gaan er volgens Bloomberg van uit dat het dovish beleid van centrale banken wereldwijd moet bijdragen aan een uitstel van een eventuele economische groeivertraging.

De brede Amerikaanse index doet het met 16 procent dit jaar tot nu toe beter dan de MSCI World ex. U.S. Index, die zijn waarde zo'n 12 procent zag toenemen.

De verschuiving van de neerwaartse bèta's maakt dat in twijfel getrokken kan worden wat door kan voor defensief in het geval van een selloff, zei de strateeg.

"In de afgelopen drie jaar was de S&P 500 een hogere bèta-markt en zag de index flinkere dalingen tijdens een brede verkoopgolf in de markt."