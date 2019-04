Verkeerde keuzes kunnen verschrikkelijk pijnlijk zijn, maar ze zijn wel leerzaam. Dat geldt voor het gewone leven, net als voor beleggen.

Volgens vermogensbeheerder Nick Maggioulli maakt iedereen wel eens verkeerde beleggingsbeslissingen. Naar zijn mening is het het beste ze jong te maken, dan is het minder kostbaar dan vlak voor het pensioen.

Moderne portefeuilletheorie

Dikke boeken zijn erover geschreven: de moderne portefeuilletheorie van Harry S. Markowitz. De Amerikaanse econoom was de grondlegger van deze theorie uit 1952 die tegenwoordig door vrijwel iedere belegger wordt omarmd.

Les één: beleggen doe je met je verstand niet met je hart. Een goede belegger handelt altijd rationeel met een zo hoog mogelijk nut voor ogen. Risicominimalisering is het uitgangspunt. Het doel is over de jaren heen zoveel mogelijk cashflow en dividend binnen te harken bij een zo laag mogelijk risico.

Makkelijk verhandelbare aandelen en obligaties hebben daarbij de voorkeur. Een optimale portefeuille is breed gespreid. Risico's nemen mag maar dan moet er wel een hoge vergoeding in de toekomst tegenover staan.

Markowitz lapt eigen theorie aan zijn laars

Zover de theorie. De praktijk is weerbarstig, ook bij Markowitz, die zich als belegger zelden hield aan de door hem zelf opgestelde theorie.

Zo liet Markowitz in 2018 aan het blad Barron's weten dat hij 100 procent van zijn liquide middelen had belegd in aandelen: 1/3 in een smallcaps indexfonds, 1/3 in een opkomende markten indexfonds en 1/3 in slechts zes aandelen die allemaal bouw gerelateerd waren: Weyerhaeuser, USG, Corning, Caterpillar, 3M, en United Technologies.

Weinig te zien dus van een breed samengestelde risico-averse portefeuille en een succes was het ook niet. Tegenover Barron's stelde hij dat zijn keuze te maken had met de orkanen die in 2017 over de Amerika's trokken:

"Ik beleg voor de lange termijn, maar niet voor eeuwig. Mijn redenering is als volgt. Er komt een dag dat ze Houston gaan herbouwen. Ze gaan ook Florida herbouwen... En er komt zelfs een moment dat ze Puerto-Rico opbouwen."

Geen succes

Het was een beleggingsvisie waar op zich best wat voor valt te zeggen, maar in de praktijk werkte het niet. De door Markowitz geselecteerde aandelen bleven de laatste paar jaar ver achter bij de S&P 500-index.

Het was dus een fout. Maar is dat erg? Volgens Maggiulli is er niks mee. Iedereen maakt fouten. Wat belangrijk is, is om ervan te leveren. Zelf heeft hij bijvoorbeeld één bitcoin gekocht toen deze 7500 dollar kostte. Financieel een drama, want de munt is nu veel minder waard.

Elke fout is volgens Maggiulli een soort “dividend van kennis die wordt uitbetaald tot aan de dag dat je sterft.” Maggiulli zegt medelijden te hebben met mensen die weinig fouten in het leven hebben gemaakt.

"De kans is groot dat ze die fouten later in hun leven gaan maken in een periode van hun leven waarin dat veel meer pijn doet. Specifiek bij beleggen geldt dat het veel beter is om 30 procent te verliezen als je jong bent en weinig geld hebt, dan 30 procent te verliezen als je oud bent en op het punt staat met pensioen te gaan."