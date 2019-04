Het grootste risico voor de Amerikaanse aandelenmarkten is een onverwachte renteverhoging door de Federal Reserve (Fed) als de Amerikaanse economie aantrekt.

Dat stelt managing director Ben Emons van Medley Global Advisors tegen CNBC.

Een dovish of mildere Fed wordt algemeen gezien als een van de grootste prikkels in de markt, sinds de dieptepunten in december.

De beste investeringsmogelijkheden kunnen volgens hem dan ook "duizenden kilometers ver weg zijn". Dat wil zeggen, het opwaartse potentieel is groter in Europa en Azië dan in de Verenigde Staten, volgens Emons.

Plotselinge renteverhoging

Niet dat hij problemen verwacht voor de Amerikaanse economie door een traag cijferseizoen, integendeel. Emons maakt zich juist zorgen over een beter economisch beeld in de VS dat de Fed ertoe kan aanzetten om de rentetarieven te verhogen. Dat zal voor een schok zorgen op Wall Street.

"Het grootste risico is dat mensen ervan uitgaan dat er geen renteverhogingen meer zullen zijn. Maar dat de Fed een pauze heeft ingelast wil nog niet zeggen dat ze de rente in de toekomst niet zullen verhogen, gezien de huidige stand van de economie.

Die toont kracht en blijft een opwaartse trend in het bruto binnenlands product (bbp) vertonen. Er is geen risico op recessie", aldus Emons.

Londen als alternatief

Volgens Emons krijgen beleggers een hogere vergoeding voor hun geld in het Verenigd Koninkrijk, waar nervositeit over Brexit de markt onder druk zet. De Londense FTSE 100 is min of meer vlak gebleven over het afgelopen jaar.

"Er is zoveel onzekerheid rond de Brexit en het proces is verder naar achteren geschoven. Dit is een kans waarbij de Britse markt een stijging zal laten zien ten opzichte van Europa en de Verenigde Staten omdat de onzekerheid over de Brexit verdwijnt."

Kleinere Aziatische economieën

Voor beleggers die een grotere risicotolerantie hebben ziet Emons grote winsten in China en de kleinere Aziatische economieën zoals Zuid-Korea en Maleisië. Ook heeft hij vertrouwen in een gunstige uitkomst van de handelsoorlog tussen de VS en China.

"Zuid-Korea bijvoorbeeld, is erg gevoelig voor de wereldhandel. Dat is nu een vrij ondergewaardeerde markt, en dat is waar de ommekeer plaatsvindt. Die markten zijn in waarde achtergebleven bij de andere markten", aldus Emons.