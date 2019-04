Het was een prachtige start van het jaar voor aandelenbeleggers. Volgens CNBC zelfs de beste start van het jaar sinds 1998. Desondanks staat beleggers nu een winstdaling van 4,2 procent te wachten, de eerste daling in meer dan twee jaar. En dat na een winststijging van 12 procent in het vierde kwartaal.

De analisten van Goldman Sachs selecteerden met dat in het vooruitzicht een mandje aandelen dat de markt in het komende zware seizoen kan verslaan.

Stijgende kosten en afzwakkende vraag

Stijgende kosten en een afzwakkende wereldwijde vraag drukken op de omzet en maken het voor beleggers steeds lastiger om winst te maken.

De analisten van Goldman Sachs gingen op zoek naar aandelen die de markt kunnen verslaan dit komende kwartaal. Hieruit kwam een lijstje met 50 aandelen. De bank keek naar verschillende eigenschappen zoals lage arbeidskosten, hoge dividenden en een hoge omzet. Eigenschappen waarvan de zakenbank denkt dat ze het goed kunnen doen in tijden van een vertragende economie en vertragende winsten.

30 aandelen

De analisten brachten het mandje vervolgens terug naar 30 aandelen die veel van de volgens hen belangrijke eigenschappen bezitten. De aandelen bezitten ten minste één defensieve eigenschap die ze kan helpen niet te buigen onder de druk van hogere kosten en vertragende groei.

Zo zijn bedrijven in het mandje met lage arbeidskosten bijvoorbeeld maximaal 5 procent van de omzet kwijt aan arbeidskosten, terwijl dit 27 procent is voor bedrijven met hoge arbeidskosten. Aandelen in het hoog dividend-mandje van Goldman zullen naar verwachting hun dividend tegen 2020 twee keer zo hard laten groeien als dat van het gemiddelde S&P 500-bedrijf.

Texas Instruments, Amgen, Facebook en AT&T

Een groot gedeelte van de winnaars die Goldman Sachs selecteerde, bevindt zich in de informatietechnologiesector. Toch zijn het wat minder bekende namen waaronder halfgeleiderfabrikant Texas Instruments, domeinnaamprovider Verisign en fintechbedrijf Western Union. Enkele andere aandelen op het lijstje zijn Amgen, Facebook, PayPal, Foot Locker en AT&T.

Kans op recessie 48 procent

De bank verwacht dat de Amerikaanse economische groei dit jaar zal afnemen tot 2,3 procent en schat de kans op een recessie voor de komende drie jaar in op 48 procent. Goldman heeft een eindejaarskoersdoel van 3.000 punten voor de S&P 500. Een licht opwaarts potentieel van ongeveer 4 procent.