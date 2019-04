De afgelopen twee jaar is er voor 1,7 miljoen euro aan schade gemeld voor fraude met advertenties voor bitcoinbeleggingen, met nepuitspraken van bekende Nederlanders, zo werd dit weekend duidelijk. Ook op andere manieren kunnen bitcoinbeleggers in problemen komen, door bijvoorbeeld hacks van cybercriminelen. Hoe belegt u veilig in cryptomunten?

Vorige week spoot de koers van de bitcoin plotseling flink omhoog. Hoewel de munt daarna weer wat is gedaald, staat de digitale munt wel weer op de radar van beleggers.

Beleggen in de bitcoin of andere cryptomunten brengt echter wel de nodige risico's met zich mee. De koersen kunnen behoorlijk schommelen.

Wachtwoord mee het graf in

Daarnaast is er nog een kans dat hackers er met de buit vandoor gaan. Ook kan uw bezit in rook opgaan als het misgaat met de cryptobeurs waar uw munten zijn opgeslagen.

Daar kunnen de klanten van de Canadese cryptobeurs QuadrigaCX over meepraten. Zij hadden voor omgerekend ruim 160 miljoen euro aan cryptomunten opgeslagen, maar kunnen er niet meer bij. Het benodigde wachtwoord om toegang te krijgen tot de munten was alleen bekend bij de oprichter en die overleed onlangs. Hij nam de sleutel tot de tegoeden dus mee het graf in.

Dit is natuurlijk de nachtmerrie van elke cryptobelegger. Hoe beschermt u uw portefeuille tegen ongenode gasten?

1. Overweeg een offline wallet

Een bitcoinbelegger bewaart zijn digitale munten in een zogeheten wallet: een soort digitale portemonnee. Hiervan zijn twee smaken: een online en een offline wallet.

In het eerste geval wordt uw digitale portemonnee op afstand beheerd door een externe partij (zoals Coinbase of Blockchain.info) waar u een account aanmaakt.

Dit levert gebruiksgemak op: u kunt eenvoudig bij uw tegoed en software installeren is niet nodig. Maar het maakt u wel kwetsbaar. Bij een beveiligingslek kunnen criminelen er met uw cryptomunten vandoor gaan. Bewaar daarom hooguit kleine hoeveelheden cryptomunten in een online wallet.

Ook een wallet op een smartphone of tablet brengt een risico op hacks met zich mee, omdat deze vaak verbonden is met het wereldwijde web.

... voorzien van een beveiligingsknopje

Wie meer zekerheid wil, kan beter kiezen voor een offline wallet. Er zijn speciale apparaatjes te koop die u kunt aansluiten op een computer en die zonder internetverbinding toegang geven tot uw bitcointegoed. Deze methode is wel een stuk omslachtiger, want er is een heel lang wachtwoord vereist om te kunnen inloggen. Noteer dit wel ouderwets op een vel papier, want anders kan een hacker alsnog met uw belegging aan de haal gaan.

Een hardware wallet beschikt over extra beveiliging, omdat deze is voorzien van een knopje dat u moet indrukken om een transactie te bevestigen.

Nóg veiliger is een 'paper wallet'. Hierbij zet u de private en public keys zelf op papier en bewaar je deze in bijvoorbeeld een kluis.

2. Gebruik alleen wallets van bekende marktpartijen

Wilt u het beheer van uw tegoed uitbesteden aan een externe partij, zorg er dan voor dat u alleen in zee gaat met een gerenommeerd bedrijf, zo waarschuwt US News.

Helaas zijn er malafide bedrijfjes actief die stiekem malware installeren, met alle kwalijke gevolgen van dien. Ook zijn er ondernemingen die hun zaakjes zo slecht op orde hebben dat ze worden gehackt of failliet gaan.

Kies daarom voor een bedrijf dat onder toezicht staat. En bedenk dat Google uw beste vriend is om u te waarschuwen voor cryptopiraten.

3. Bewaar niet alle cryptomunten op één plaats

Net zozeer als het onverstandig is om uw hele vermogen in één aandeel te stoppen, is het riskant om alle cryptomunten bij één cryptobeurs onder te brengen. Door te spreiden voorkomt u dat u uw volledig inleg kwijt raakt, mocht een marktpartij toch onverhoopt failliet gaan.

Dit is wat omslachtiger, maar levert wel extra bescherming op.

4. Kies een complex wachtwoord

Kiest u voor het gebruiksgemak van een online wallet, dan kunt u het beveiligingsrisico zoveel mogelijk beperken door een complex wachtwoord aan te maken. Kies er liefst een met minimaal 20 tekens, met zowel hoofd- als kleine letters, getallen en leestekens.

Probeer voor de hand liggende wachtwoorden (zoals de voornaam van uw kind) te vermijden. En kies geen wachtwoord dat u elders ook al gebruikt, hoe makkelijk dat ook is.

Voor extra beveiliging is het eigenlijk een must om gebruik te maken van tweestapsverificatie, waarbij u niet alleen op uw laptop inlogt, maar ook via de telefoon een code moet intypen. Banken hanteren een vergelijkbaar systeem bij online betalingen.

5. Maak een back up van uw wallet en keys

Elke online wallet maakt gebruik van een zeer complex wachtwoord om u mee aan te melden. Dit fungeert als een digitale sleutel tot uw cryptotegoed. Het is dus heel belangrijk om hier goed over te waken, want wie het wachtwoord kwijtraakt, heeft een groot probleem.

Sla deze private key ergens offline op, op bijvoorbeeld een usb-stick of een externe harde schijf.

Maak daarnaast geregeld een backup van uw wallet, om te voorkomen dat u met lege handen staat.

6. Maak gebruik van een veilige internetverbinding

Dat het niet verstandig is om uw bankzaken te regelen als u bent ingelogd op een onbeveiligd wifi-netwerk op de camping moge duidelijk zijn. Hetzelfde geldt ook voor transacties in cryptomunten.

Handel uitsluitend in beveiligde netwerken en liefst op uw eigen PC of laptop.

7. Deel transacties op in kleine stukjes

Doe geen enorme transacties tegelijkertijd, want anders trekt u wel heel gemakkelijk de aandacht van crinimelen. Deel ze op in kleine stukjes.

8. Zwijg over uw beleggingen

Hoe trots u ook bent als u een flinke klapper op een cryptobeurs hebt gemaakt, het is het verstandigst het goede nieuws voor uzelf te houden.

Zwijg erover tegen collega's en probeer de verleiding te weerstaan om op te scheppen op uw Facebookpagina. Cybercriminelen stropen social media af, op zoek naar een aantrekkelijk doelwit.