Na een wereldwijde economische neergang vorig jaar, wordt voorspeld dat Europa slechts een traag herstel zal laten zien. In veel Europese landen - waaronder Italië en Frankrijk - is er heel weinig ruimte voor overheden om met fiscaal beleid de economie te stimuleren.

Dat komt doordat de begrotingstekorten dicht bij de bovengrens liggen van de 3 procent van het bbp die de ECB toestaat. Alleen Duitsland heeft ruimte voor aanvullende fiscale maatregelen, maar Berlijn zal die alleen gebruiken om de binnenlandse economie een impuls te geven. Dat zei bestuursvoorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank UBS tegen CNBC.

Uitdagingen maar geen recessie

Ook kent Europa volgens de topbankier uitdagingen op gebieden als innovatie, handelsbetrekkingen met de VS en de Brexit. Zowel de opkomende markten als de VS lijken klaar te zijn om te herstellen van de economische moeilijkheden van vorig jaar, maar voor Europa blijven de problemen bestaan.

"We zijn een beetje sceptisch over het vermogen van Europa om hier uit te komen. Ik denk dat de risico's hier groot zijn en dat moet je erkennen. Maar ik verwacht een L-vormig herstel (een traag herstel dat volgt op een scherpe daling) en ik ga niet uit van een recessie", aldus Weber.

Monetair beleid

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft onlangs de groeiverwachting in de eurozone verlaagd. Het fonds verwacht nu dat het blok in 2019 met 1,3 procent zal groeien. Dat is minder dan de voorspelling van zes maanden geleden.

Wat het monetaire beleid betreft, heeft de ECB de afgelopen jaren biljoenen euro's in de economie gepompt om de inflatie te stimuleren en de groei te bevorderen.

"Wat je jezelf moet afvragen na jaren van kwantitatieve versoepeling is of het toevoegen van meer van hetzelfde echt dezelfde impact zal hebben op de economie als toen ze hiermee begonnen? Mijn antwoord daarop is: waarschijnlijk niet", aldus Weber.

Andere uitdagingen voor Europa

Ook liggen de Europese ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en technologie volgens Weber achter op de VS en China. "Het moet verbeteren en daarvoor zijn investeringen in infrastructuur, in de digitale economie, in 5G-technologie nodig om de achterstand in te halen."

De handelsbetrekkingen met de VS vormen eveneens een uitdaging. Nu Peking en Washington dichter bij een handelsdeal komen, richt de Amerikaanse president Donald Trump zijn pijlen weer op de Europese Unie. Op Twitter noemde hij de EU een 'brute handelspartner met de VS' en stelde hij dat dat 'zal veranderen'.

"Dat alles zal het herstel in Europa niet helpen, want, zoals we hebben gezien, is er meer onzekerheid als er handelsspanningen zijn. Het is slecht voor investeringen en consumptie en daardoor wordt het eventuele herstel onder druk gezet", aldus Weber.

Brexit zorgt voor onduidelijkheid

Ook de Brexit blijft de gemoederen maar bezig houden. Hoewel het op dit moment onwaarschijnlijk lijkt dat het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten zonder een deal te hebben gesloten, met een zogenaamde harde Brexit, blijft de uitkomst onduidelijk.

"Brexit wordt nog steeds gekenmerkt door een enorme hoeveelheid onzekerheid over investerings-, handels- en locatiebeslissingen. Dat drukt op de Europese groei en kan niet worden opgelost door monetair of fiscaal beleid", aldus Weber.