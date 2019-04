Het voorspellen van een recessie is erg lastig - zowel voor investeerders als voor financiële experts. Inverse rentecurves, een zeldzaam fenomeen, worden vaak geïnterpreteerd als een teken van recessie. Maar de de economische cijfers vertellen iets anders.

Sinds eind jaren zestig waren er ongeveer negen perioden van een langdurige inversie van de rentecurve, die elk werden gevolgd door een recessie.

De daling van de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties tot onder het niveau van het driemaands staatspapier eind maart stookte dan ook de discussie op over de vraag of de volgende recessie dreigt.

Volgens de Federal Reserve Bank of New York is er op basis van de renteverschillen een kans van 25 procent op een Amerikaanse recessie in de komende twaalf maanden.

'Minder dan 10 procent kans op recessie'

Michael Strobaek, chief investment officer (CIO) van Credit Suisse, is het daar niet mee eens. In een commentaar op CNBC schrijft Strobaek dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie en de financiële markten misschien niet zo somber zijn als de rentecurve suggereert.

"We schatten de kans op een recessie in de VS op minder dan 10 procent in de komende twaalf maanden, en op minder dan 20 procent in twee jaar en iets meer dan 30 procent in drie jaar. In tegenstelling tot veelgebruikte modellen zoals die van de New York Fed bevat ons model geen marktgegevens, maar richt het zich op cijfers zoals consumptie en inkomensbalansen en het beleid van de centrale bank", aldus de CIO.

De rentecurve is duidelijk een belangrijke indicator om naar te kijken, hoewel deze niet precies de timing van een recessie aangeeft. De omkering van de rentecurve tussen juli 2000 en januari 2001 werd bijvoorbeeld gevolgd door een Amerikaanse recessie tussen maart en november 2001. De rentecurve keerde opnieuw om in juli 2006 tot mei 2007, voorafgaand aan de financiële crisis in het najaar van 2008.

Andere omstandigheden

Omdat de omstandigheden van elke recessie anders zijn, is het verstandig om naar het grotere geheel te kijken. Ten eerste zijn bepaalde omstandigheden in het afgelopen decennium gewijzigd: na de financiële crisis van 2008 hebben de grote centrale banken heel soepel met hun monetaire beleid geweest.

Daardoor zijn de obligatiemarkten en rendementen naar niveaus geduwd waar een omkering van de rendementscurve nu waarschijnlijker is dan in eerdere economische cycli. Daarom fungeert een omkering van de rentecurve minder goed als recessievoorspeller.

'Niets wijst op dreigende neergang'

Ook is het slim om te kijken naar arbeidsmarkten, schulden van bedrijven en consumenten, maar ook naar het fiscale beleid van grote centrale banken en de toestand van de Chinese economie, om er maar een paar te noemen. Geen van deze signalen wijst op dit moment op een dreigende neergang.

Instappen kan nog

Dus waar staat de wereldeconomie? Die bevindt zich in de late fase van een verlengde economische cyclus en de wereldwijde groei zou in de tweede helft van 2019 opnieuw moeten versnellen, wat late-cycle kansen biedt voor beleggers.

"Het goede nieuws voor beleggers is dat de duidelijke uptrend die we tijdens het eerste kwartaal op de financiële markten hebben gezien, zich de komende maanden zal voortzetten. Deze mening is gebaseerd op veranderingen in de onderliggende omstandigheden die het grote plaatje de afgelopen maanden hebben veranderd", aldus Strobaek.

Rente blijft laag

De meest opvallende verschuiving was in het monetaire beleid van de VS. Hoewel de arbeidsmarkt daar sterk blijft, heeft de Federal Reserve aangekondigd dat de rente dit jaar niet verder zal stijgen, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) ook de renteverhogingen heeft opgeschort.

Het nieuwe afwachtende beleid van de Fed volgde op een historisch turbulent vierde kwartaal voor de financiële markten in 2018, toen een aantal problemen - zoals een daling van de wereldwijde industriële productie, de brexit, de Amerikaanse handelsoorlog en een agressieve Fed - investeerders lieten schrikken.

China

Tegelijkertijd lijkt de Chinese economie aan de beterende hand te zijn. De laatste inkoopmanagersindex in China steeg boven de 50 en trad daarmee voor het eerst in vier maanden weer in expansiegebied. Dat soort verbeteringen laat zien dat de fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen van de regering de economie versterken.

Een einde aan het Amerikaans-Chinese handelsgeschil zou volgens Strobaek extra ondersteuning bieden. Nu de Chinese economie weer aantrekt zouden andere economieën, waaronder de op exportgerichte eurozone, ook moeten verbeteren.

Elke kleine correctie is een kans om weer mee te doen

Deze factoren bij elkaar zouden volgens de CIO van Credit Suisse de komende maanden goed moeten zijn voor de financiële markten. "Aandelen, onroerend goed en grondstoffen profiteren allemaal. Voor de beleggers die de rally in het eerste kwartaal hebben gemist, komen er nog wel kansen om te profiteren van stijgende markten. Elke kleine correctie in aandelen in de komende maanden kan worden gezien als een kans om weer mee te gaan doen."

"Voor beleggers zijn de omstandigheden vergelijkbaar met die in het najaar van 2018 - vóór de correctie van het vierde kwartaal - toen de Amerikaanse aandelenmarkten het hoogste punt ooit bereikten. Economische cycli duren niet eeuwig. Maar voor nu zou het gunstig kunnen zijn om te focussen op de opwaartse trend die er waarschijnlijk nog aan zit te komen", aldus Strobaek.