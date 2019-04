Er is niet zoiets als een zekere winnaar als het gaat om het vinden van de beste aandelen om te kopen, maar FactSet heeft onlangs een lijst samengesteld van aandelen die Wall Street-analisten het meest waarderen.

Wall Street-analisten hebben het lang niet altijd goed. Maar het is goed voor beleggers om te weten wanneer professionele analisten met hun baan en reputatie op het spel een aandeel een koopadvies geven. Helaas zijn er veel tegenstrijdige meningen onder analisten, wat soms verwarrend kan zijn.

Onder aandelen met ten minste drie analistenratings hebben deze zeven aandelen het hoogste percentage koopadviezen, meldt US News.

1. Amazon

Van alle aandelen die door Wall Street worden gevolgd, heeft Amazon de beste score. Alle 45 analisten die Amazon volgen, hebben een koopadvies voor het aandeel. Het gemiddelde koersdoel van 2.100 dollar biedt een opwaarts potentieel van 18 procent.

Justin Post van Bank of America is een van deze analisten. Volgens Post is Amazon perfect gepositioneerd om te profiteren van voortdurende groeitrends zoals e-commerce, cloud computing, online adverteren, mobiel internet en apparaten met een internetverbinding.

2. Marathon Oil

Amazon is geen verrassing voor deze lijst, maar het op een na populairste aandeel op Wall Street is dat misschien wel. Alle 20 analisten van olieraffinaderij Marathon Oil hebben een koopadvies voor de aandelen en het gemiddelde koersdoel van 90 dollar impliceert ongeveer 47 procent koerswinst.

Volgens CFRA-analist Stewart Glickman dalen de voorraadniveaus, neemt het prijsverschil tussen ruwe olie van Brent en West Texas Intermediate toe en doet Marathon sluwe overnames. Dat zijn allemaal positieve signalen. Als gevolg hiervan zou het verdienpotentieel van Marathon in de loop van de tijd moeten toenemen.

3. Keysight Technologies

Elektronisch test- en meetapparatuurbedrijf Keysight heeft ook een perfecte Wall Street-score. Slechts negen analisten volgen Keysight, maar alle negen hebben een koopadvies. Het gemiddelde koersdoel bedraagt 90 dollar. Citi-analist Jim Suva zegt dat Keysight de komende jaren de beste manier voor beleggers is om te profiteren van de massale upgrade naar draadloze 5G-netwerken, en Keysight is zijn eerste keus voor 2019.

4. Diamondback Energy

De Wall Street-score voor de Texaanse olieproducent Diamondback is misschien niet perfect, maar het scheelt niet veel. Van de 37 analisten die het bedrijf volgen, hebben er 36 een koopadvies en slechts één analist heeft een hold-advies.

Analist Asit Sen van Bank of America verwacht dat Diamondback de komende kwartalen de grootste productiegroei in de de sector zal kennen. De koers zal stijgen en het bedrijf zal een indrukwekkende vrije kasstroom genereren vanaf 2020. Bank of America heeft een koersdoel van 155 dollar voor Diamondback.

5. UnitedHealth Group

Net als Diamondback heeft UnitedHealth Group slechts één hold-advies, terwijl de andere 25 analisten een koopadvies hanteren. Het gemiddelde koersdoel van 308 dollar suggereert ongeveer 27 procent opwaarts potentieel. CFRA-analist Colin Scarola zegt dat United zijn concurrenten in de komende jaren voor zal blijven dankzij de e-healthtak Optum. Scarola denkt dat Optum minstens 20 procent per jaar kan groeien.

6. Equinix

Equinix is de grootste datacenter-exploitant en een vastgoedbevak (REIT) en keert een dividendrendement uit van ongeveer 2,1 procent. Van de 26 analisten die Equinix volgen, heeft er slechts één een hold-advies. Het gemiddelde koersdoel bedraagt 492,50 dollar.

Analist Michael Funk van Bank of America stelt dat Equinix een unieke positie heeft om te voldoen aan de groeiende marktvraag naar netwerkneutrale cohostinglocaties. Gezien de positionering van Equinix en de hoge toetredingsdrempel voor concurrenten, zegt Funk dat de REIT op dit moment ondergewaardeerd is.

7. Alphabet

Van de 44 analisten die het moederbedrijf van Google volgen geven er twee een advies om het aandeel te houden. De rest beveelt aan het aandeel aan te kopen. Het gemiddelde koersdoel van 1.350 dollar biedt een opwaarts potentieel van 15 procent.

Brian Nowak, analist van Morgan Stanley, zegt dat de centrale online advertentie- en zoekactiviteiten van Google solide zijn, en beleggers beginnen ook meer zichtbaarheid te krijgen in de autonome auto-industrie van Waymo. Nowak waardeert Waymo op 45 miljard dollar. Morgan Stanley geeft een koopadvies en een koersdoel van 1.500 dollar voor Alphabet.