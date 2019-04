Ook al zijn de financiële markten in de ban van recessieangst, beleggen in aandelen zal ook de komende twaalf maanden nog worden beloond. Veel slecht nieuws wordt namelijk overdreven of is al ingeprijsd, denkt Robeco-strateeg Peter van der Welle.

In een outlook bespreekt Van der Welle drie redenen waarom aandelen nog steeds aantrekkelijk zijn, zo schrijft Belegger.nl.

1. Vrees voor sterke terugval groei neemt af

De U-turn van de Federal Reserve begin dit jaar, zorgde in eerste instantie voor meer angst voor tegenvallers. Daar kwam de rentecurve die in de VS een omgekeerd patroon liet zien, nog eens bovenop. In het geval van een inverse rentecurve ligt de lange rente beneden de korte rente en dit wordt vaak gezien als een goede recessievoorspeller.

Van der Welle meent echter dat inmiddels duidelijk is dat de pauze in de reeks renteverhogingen door de Fed niet was bedoeld om een direct recessierisico de kop in te drukken maar om verdere verkrapping op de kredietmarkten tegen te gaan.

De strateeg onderstreept dat de eerste tekenen van een opleving al zichtbaar zijn in onder andere Amerikaanse en Chinese macro-indicatoren. En hoewel de lonen stijgen, is dit niet excessief en daarmee geen bedreiging voor de winstmarges.

2. Inverse rentecurve betekent geen directe recessie

Hoewel de inverse rentecurve wel degelijk een serieus signaal is, zitten er gemiddeld achttien maanden tussen het omkeren van de rentecurve en een daadwerkelijke recessie, stelt Van der Welle. Daarbij kunnen procyclische begrotingsstimulansen voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 samen met voorzichtige centrale banken het omslagmoment nog verder uitstellen.

De MSCI World-index heeft volgens de strateeg tot nu toe een gemiddeld rendement van 7,3 procent laten zien in de twaalf maanden nadat de Amerikaanse rentecurve omdraaide.

3. Afnemende wereldwijde handelsspanningen

Op het vlak van wereldwijde handelsspanningen groeit de hoop op een deal tussen China en de VS. Wat Brexit betreft, lijkt 'Brexit in naam' op de middellange termijn een waarschijnlijkere uitkomst dan een harde Brexit, denkt Van der Welle.

Reden genoeg dus om de komende tijd nog in aandelen te blijven. Toch is beleggen in deze fase van de economische cyclus zeker geen business as usual, omdat de volatiliteit op de markten stijgt nadat rentecurves vlakker worden of omkeren. Om hierop in te spelen heeft Robeco de overweging in wereldwijde aandelen iets teruggeschroefd en de blootstelling aan cash (tevens overwogen) juist verhoogd.

De hogere cashpositie kan worden ingezet op het moment dat eventuele correcties tot koopkansen leiden. Verder is Robeco momenteel onderwogen in bedrijfsobligaties en high yield-obligaties.