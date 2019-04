Sinds beurslegende Warren Buffett in de jaarlijkse brief aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway de hoop op een grote overname heeft uitgesproken, proberen beleggers te anticiperen op de volgende grote stap van het Orakel van Omaha.

Met meer dan 112 miljard dollar aan Amerikaans staatspapier en cash aan het eind van 2018 heeft Berkshire voldoende koopkracht voor een grote aankoop, meldt Investopedia.

Raden naar de parameters

Buffett staat bekend als een waardebelegger, op zoek naar bedrijven waarvan de aandelen momenteel ondergewaardeerd lijken te zijn door de markt, maar uiteindelijk moeten stijgen naar de reële waarde op basis van sterke fundamentals.

Credit Suisse is van mening dat de cash flow return on investment (CFROI) een belangrijk onderdeel is van het screeningproces van Buffett. CS voegt daaraan toe dat hij op zoek is naar sterke managementteams, hoge rendementen op eigen vermogen, weinig of geen schulden, stabiele winstmarges en gemakkelijk te begrijpen bedrijven.

Wells Fargo intussen heeft een analytisch kader op basis van zeven belangrijke parameters ontwikkeld in een poging om de beslissingscriteria van Buffett te repliceren, maar CFROI maakt daar geen onderdeel van uit.

Bedrijven die in aanmerking komen

Berkshire loopt achter op de markt, dus een grote acquisitie die het rendement aanzienlijk kan verbeteren, zou welkom zijn bij de aandeelhouders. Het aandeel Berkshire is dit jaar tot nu toe met 0,6 procent gestegen, tegen een winst van 15,4 procent voor de S&P 500-index.

Credit Suisse heeft onlangs 141 potentiële doelen voor Buffett benoemd. Na het onderzoeken van die lijst brachten de journalisten van Barron's op basis van hun eigen analyse het veld terug tot twaalf grote bedrijven, waaronder deze negen:

Target

General Dynamics

Anthem

Amphenol

Bristol-Myers Squibb

BlackRock

Northrop Grumman

The TJX Companies

The Sherwin-Williams

Met een beurswaarde van 31 tot 76 miljard dollar zijn deze bedrijven makkelijk verteerbaar voor Berkshire.

Onwaarschijnlijke doelen

Volgens Barron's zijn de defensie-aannemers General Dynamics en Northrop Grumman, evenals farmaceut Bristol-Myers Squibb, onwaarschijnlijke doelen voor Berkshire. Defensie-aannemers hebben hun lot verbonden met de politiek in Washington, Bristol-Myers is verwikkeld in controverse over de geplande overname van het biotechnologiebedrijf Celgene Corp.

Daarnaast heeft Buffett niet veel geïnvesteerd in technologie, naar eigen zeggen omdat hij er niet genoeg van afweet. Dat maakt van Amphenol, gespecialiseerd in computernetwerken, ook een minder voor de hand liggende kandidaat.

Vijf kandidaten

Dan blijven er vijf overzichtelijke kandidaten over: warenhuisketen Target, discountkledingwinkel TJX, verf- en coatingsmaker Sherwin-Williams, vermogensbeheerder BlackRock en zorgverzekeraar Anthem. Barron's gokt op TJX, op basis van 'consistente rendementen en marges'.

Buffett heeft zelf niet gereageerd op het verzoek om commentaar. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 1994 zei de beursgoeroe echter al: "Mensen moeten geen aandelen kopen omdat ze in de krant lezen dat wij iets kopen. Dus we zullen nooit commentaar geven op die verhalen, hoe belachelijk ze ook zijn."