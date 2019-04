De wereldeconomie is over zijn hoogtepunt heen en het kan niet lang duren tot er een recessie komt. Begin dit jaar werd deze mening nog door velen gedeeld, maar het tij begint te keren.

De macro-economische cijfers worden steeds beter, de Amerikaanse arbeidsmarkt draait op volle toeren en de angst voor een alles verwoestende handelsoorlog tussen China en de VS verdwijnt steeds meer naar de achtergrond.

Rentecurve

John Stepek van Moneyweek is een van de mensen die daarin genoeg bewijs ziet om uit te gaan van een economisch gezien uitstekend jaar 2019.

Veel mensen zijn volgens hem begin dit jaar op het verkeerde been gezet door de omgekeerde rentecurve in de VS. Dat de korte rente hoger was dan de lange, baarde ook hem zorgen omdat het duidt op lage inflatie en lage groei in de toekomst.

Maar de omgekeerde rentecurve moet wel een tijdje stand houden, anders is de voorspellende waarde nul. En precies dit is wat er de laatste dagen gebeurd is. De rentecurve is niet langer invers.

Doing great

De Amerikaanse president Donald Trump was niet voor niets dolenthousiast afgelopen vrijdag over de Amerikaanse economie. “It’s just doing great”, zei hij toen bekend werd gemaakt dat het aantal banen met bijna 200.000 was gestegen in maart, tegenover slechts 33.000 in februari.

De renteverhogingen door de Fed hadden de economie volgens hem geremd, "en desondanks gaat het goed. Als de Fed niets had gedaan, was de economie als een raket omhoog geschoten."

Zieke man Europa

Ook de signalen uit China zijn volgens Stepek beter dan verwacht. Zowel in de VS als China zit de industriële productie weer in de lift na een zwak begin van het jaar. Uit de PMI-indices uit beide landen blijkt bovendien dat de zogenoemde inkoopmanagers denken dat dit nog wel even zo blijft.

Alleen Europa is volgens Trump-adviseur Larry Kudlow echt een zware last voor de wereldeconomie. Het is de zieke man.

Stepek ziet zich door de laatste macro-economische cijfers uit de VS, China en een aantal opkomende markten in ieder geval gesterkt in zijn mening dat de tweede helft van 2019 heel behoorlijk zal zijn.

Tegelijkertijd beseft hij dat hij het bij het verkeerde eind kan hebben. Daarom is zijn tip, volg altijd mensen die een andere mening hebben dan jijzelf. Als hun verhaal zo sterk is dat het aan het twijfelen brengt, dan wordt het wellicht tijd van mening te veranderen.