Na het sterke eerste kwartaal van dit jaar zou de aandelenmarkt in de komende maand nieuwe hoogtepunten kunnen bereiken. Dat voorspelt strateeg Marko Kolanovic van de Amerikaanse bank JPMorgan.

Kolanovic zei tegen CNBC dat het zelfs mogelijk is dat de S&P 500 index zijn koersdoel voor het einde van 2019 (3000 punten) tegen het einde van mei al zal behalen.

Er moet volgens de strateeg echter wel een aantal zaken gebeuren - zoals een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en China en een Brexit die 'niet te ontwrichtend' is of zelfs wordt teruggedraaid.

Koersdoel eerder bereikt

"Als het cijferseizoen geen complete ramp is, denk ik dat de markten omhoog zullen gaan en ons koersdoel eerder kan worden bereikt, misschien zelfs ergens in mei of juni", zei Kolanovic.

Kolanovic, wiens voorspellingen de aandelenmarkten in het verleden hebben doen bewegen, verontschuldigde zich eerder dit jaar nadat zijn voorspelling van een eindejaarsrally in 2018 niet uitkwam. De belangrijkste indices daalden toen met minstens 8,7 procent en het bleek de slechtste december te zijn voor Amerikaanse aandelen sinds de crisis van de jaren 30.

2879 punten

Dit jaar zijn de aandelen tot nu toe echter sterk gestegen. De S&P 500 behaalde in het eerste kwartaal een koerswinst van 13,1 procent: de sterkste kwartaalprestaties sinds 2009 en het beste begin van het jaar sinds 1998. De S&P noteert momenteel rond 2.879 punten.

"De rally tot nu toe ging over het afdekken van shortposities in het begin van januari, een voortzetting van het inkopen van eigen aandelen door bedrijven en een aantal systematische strategieën die blootstelling aan aandelen doen toenemen."

Nog genoeg brandstof

Een factor die de markt omhoog zou kunnen drijven, is als hedgefondsen weer in de markt springen, zei Kolanovic. Op dit moment staat hun nettoblootstelling aan aandelen op een all time low, merkte hij op.

"En vergeleken met eerder zitten er ook weinig systematische beleggers in de markt die aandelen kopen op basis van prijstrends. Dus er is nog genoeg brandstof om deze rally door te laten gaan - mits we een handelsdeal krijgen en de Brexit niet uit de hand loopt."