Veel Wall Street-analisten zien Europa als gevarenzone, maar Alicia Levine, hoofdstrateeg bij BNY Mellon, zet Europa bovenaan haar lijstje met toppicks. Ze voorziet mooie winsten voor de regio die al een tijdje onder vuur ligt.

“De mooiste kansen vinden we op de plekken die beleggers het meest vrezen. Dat is Europa in dit geval. De regio ziet er vreselijk uit en iedereen is er bang voor”, zegt Levine in gesprek met CNBC.

Als de handelsoorlog tussen de VS en China eenmaal beslecht is en China stabiliseert, dan kan dit de groeimotor van de wereld nieuw leven in blazen, zo redeneert de strateeg.

Buitenlandse vraag

“De Europese economie drijft op buitenlandse vraag, dan is het logisch dat de regio een paar kwartalen achterblijft. Maar je moet instappen wanneer je het bangst bent, want dan is de upside het grootst. Wij denken dat Europa er erg interessant uitziet op het moment.”

De Europese benchmark, de Euro Stoxx 50, ligt ongeveer 1 procent achter over de afgelopen twee jaar. Maar dit jaar heeft de index er alweer 15 procent bij gekregen. Dat zou kunnen betekenen dat de bodem achter ons ligt.

Economie VS sterk

Dat Levine positief is over Europa wil niet zeggen dat ze de Amerikaanse markt niet interessant vindt. Er zijn wat pullback-risico’s na de sterke opmars van de S&P 500 sinds de low in december, maar de onderliggende economie is sterk, zo stelt ze.

“Voorzichtigheid is wel geboden na een rally van 13 procent year-to-date. Het is niet ongewoon als we wat hobbels tegenkomen op dit punt. Zie het als consolidatie.”

Kopen op de dip

Levine’s worst case scenario zou een dip in de S&P richting de 2750 punten zijn in de komende weken. Dat zou een daling van zo’n 5 procent zijn ten opzichte van het huidige niveau. Aanjager hiervoor zouden slechte winstcijfers over het eerste kwartaal kunnen zijn. “Ik zou dan op de dip kopen, met cyclische aandelen en financials als beste keuzes.”