Alex Crooke van Janus Henderson Investors verwacht dat aandelenbeleggers de vertraging van de wereldeconomie gaan voelen. Centrale banken kunnen daar weinig tegen doen. "Gelukkig worden politieke risico's veelal overdreven."

Dat schrijft Rob Stallinga op IEXProfs.nl. "Beleggers in aandelen gaan een nieuwe tijd tegemoet. "Met deze woorden opent Alex Crooke, hoofd aandelen Janus Henderson Investors, ex. VS, het gesprek. Nieuw moet in dit geval worden opgevat als lastig.

Vorig jaar kregen we daar al iets van mee. Het jaar 2018 was volgens Crooke een transitiejaar. "Tien jaar lang hebben de centrale banken de aandelenkoersen opgejaagd, maar nu trekken de centrale banken zich terug. De bedrijfsfundamentals worden weer key.”

Dat de aandelenmarkten in de eerste maanden van dit jaar zo sterk stegen, kwam voor Crooke als een verrassing. "Toen de Fed besloot het rentewapen op te bergen, kon de opluchtingsrally beginnen. Dat is niet meer dan logisch, maar het verbaast me wel dat de koersen nog altijd omhoog gaan, want de wereldeconomie valt duidelijk terug. Nee, ik verwacht geen recessie, maar veel economische groei zal er de komende tijd niet zijn."

Kat uit de boom

Ondanks de afwezigheid van een recessie zijn er nog genoeg beren op de weg. De eerste beer, die Crooke ziet, is toch nog altijd een no-deal-Brexit. Op bezoek in Londen is het Brexitdebat alom aanwezig. "Zeker is dat een no-deal door markt negatief zal worden onthaald," vertelt Crooke. "Beleggers gaan daar vooralsnog niet vanuit, want anders was de pond wel goedkoper geweest."

Net als andere professionele beleggers heeft Crooke geen idee meer wat het wordt. Het is de reden dat hij eerst afwacht wat de uitkomst wordt, totdat hij de Britse markt weer betreedt.

Grote kans dat Britse aandelen gaan vliegen als een harde Brexit van de baan is. Crooke: "Britse aandelen zijn op dit moment bijzonder goedkoop, zowel op basis van waardering en dividendrendement. Ik ben niet de enige die de kat uit de boom kijkt."

Een lang uitstel is volgens hem zeker niet de trigger die beleggers naar het VK zal drijven. "Dat lost niets op. Het is enkel een verlenging van de onzekerheid."

Geen populisme-angst

Andere beren zijn een sterk vertragende Amerikaanse economie en een negatieve afloop van de handelsbesprekingen tussen de VS en China. "Een akkoord zou rust brengen."

Over de politieke risico's, die moeten worden toegeschreven aan het oprukkende populisme, is Crooke niet al te bang.

"Want de realiteit is dat lokale politieke risico's vaak worden overdreven. De grote bedrijven hebben er ook niet al te veel last van. Die opereren immers wereldwijd. Het is wel lang geleden dat de politiek zo veel invloed had op de markten als nu. Het heeft het beleggersvak zeker ingewikkelder gemaakt."

Voorkeuren

Crooke heeft op zit moment een sterke voorkeur voor dividendaandelen. "Die geven meer yield dan obligaties en staan nu lager dan een jaar geleden." Daarnaast verwacht hij veel van aandelen in Azië, en die in China in het bijzonder.

"China stimuleert om z'n economie op gang te houden. Meestal is het effect van stimuleringen pas na twaalf maanden merkbaar. Dat de investeringen in Azië toenemen is voor mij een hoopvol signaal."

Nu de yieldcurve zo vlak is geworden, en in de VS zelf is omgekeerd, ziet Crook weinig in bankaandelen. "Ook omdat er steeds minder wordt uitgeleend."

Elektrische auto's populair

Kansen zijn er wel voor consumentenbedrijven en mijnbouwers, die profiteren van een robuuste vraag naar hun producten en hun investeringen op een laag pitje houden om de groei van het aanbod beperkt te houden."

Interessant is hoe het verder gaat met de automobielsector. Die heeft de nodige problemen te tackelen, zoals bijvoorbeeld het afscheid van diesel en strengere regelgeving, maar er gloort volgens Crooke ook hoop.

"Bijna iedereen die ik ken, staat in de rij om een elektrische auto te kopen."