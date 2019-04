In de zoektocht naar rendement met tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico komen beleggers al snel uit bij dividendaandelen. Die leveren namelijk een mooi tussentijds inkomen, en een stabiel dividend is ook een teken van betrouwbaarheid. Maar let op, want een hoog dividendrendement kan beleggers een lelijk rad voor ogen draaien.

Daarvoor waarschuwt Nico Inberg in zijn artikel over hoogdividendaandelen.

Door de lage rente zijn beleggers wereldwijd op zoek naar manieren om toch vermogen op te bouwen. Dat kan via een eigen huis, maar ook de aandelenmarkt is voor de lange termijn een logische keuze, legt Inberg uit.

Feestje, toch?

Maar pas wel op voor aandelen die een hoog dividend uitkeren. “Een extreem hoog dividendrendement is namelijk eerder een teken van zwakte dan van kracht”, aldus de analist. Dividend wordt vaak als heilig gezien, maar de grote vraag zou moeten zijn: is het ook veilig?

Een dividend van 8 of zelfs 10 procent is een groot feest, toch? Beleggers zouden dol moeten zijn op dit soort aandelen. En ze zouden daarmee de koers veel hoger moeten zetten.

Mysterie

Maar dat is niet wat er gebeurt. De koers van bedrijven die zeer royale dividenden uitkeren, worden door de markt juist lager gezet. Hoe kan dat? Wat is er mis met zo’n bedrijf? Dat mysterie probeert Inberg in zijn artikel te ontrafelen.

Eerst kijkt hij waar dat hoge dividend vandaan zou kunnen komen. Inberg: “Het dividend is onlosmakelijk verbonden met de waardering van een aandeel. Dividend wordt berekend door het te delen door de koers van het aandeel. Een erg hoog dividendrendement betekent dus óf dat het dividend heel hoog is, óf dat de koers heel laag is.”

Een hoog dividend…

Een eerste punt om op te letten is de dividendhistorie. “Betaalt het altijd zo’n hoog dividend of is het een eenmalige actie? Heeft het bedrijf een degelijk trackrecord als het gaat om dividend betalen? Is er een stabiele stroom van winsten gegenereerd, waardoor het dividend stabiel en groeiend kan zijn?”

Redenen voor een hoog dividend kunnen dus zijn:

- Eenmalige actie

- Het willen handhaven van het trackrecord

- Een te hoge pay out-ratio (het percentage van de winst dat uitgekeerd wordt als dividend)

1. Eenmalige actie

“Het komt voor dat bedrijven eenmalig een extra dividend betalen. Dat kan bijvoorbeeld als er een bedrijfsonderdeel verkocht is (denk aan Sligro of AkzoNobel).”

2. Handhaven track record

“Het kan ook zijn dat een bedrijf koste wat kost het track record wil handhaven. Toen in 2016 de olieprijs dramatisch laag was, bleef Shell toch het dividend uitkeren. De koers stond laag, waardoor in verhouding het dividend hoog was.”

3. Te hoge pay out-ratio

“Een te hoge pay out-ratio kan beleggers ook in de val lokken. Een voorbeeld daarvan is Beter Bed. Die onderneming betaalde meestal 85 procent van haar nettowinst uit. Dit strooide beleggers zand in de ogen. Achteraf is het makkelijk praten, maar ze hadden beter kunnen investeren in de toekomst, namelijk online aanwezigheid.”

… of een lage koers

De andere mogelijkheid is dat de koers van het aandeel laag is. “Dit is de meest voorkomende reden van een extreem hoog dividendrendement: de koers van het aandeel is fors gedaald.”

Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, maar dit zijn de meest voorkomende:

- De algehele markt gaat omlaag (denk aan 2008 – 2009)

- De sector zit in het verdomhoekje (vastgoed bijvoorbeeld)

- Er is sprake van hevige concurrentie of de marktpositie is in gevaar (denk aan Ahold Delhaize)

- De schulden zijn torenhoog (denk aan AB InBev)

- Dan zijn er nog de bijzondere omstandigheden, zoals de recente Boeing-kwestie

Voorbeelden hoogdividendaandelen in Nederland

Inberg haalt ook wat voorbeelden aan van hoogdividendaandelen in eigen land, zie deze afbeelding.

“Op het Damrak hebben momenteel vooral winkelvastgoedaandelen, bankaandelen en wat andere speciale gevallen een bijzonder hoog dividend. Randstad en Aperam staan er ook bij, dit zijn cyclische bedrijven waarvan verwacht wordt dat ze het de komende tijd lastig kunnen krijgen.”

Gratis geld bestaat niet

“Conclusie: gratis geld bestaat niet. Een hoog dividendrendement betekent altijd dat u een bepaald risico van de verkoper overneemt. Op zich is dat geen probleem, zolang u zich maar realiseert wat dat risico is. Want wie zijn risico kent, kan meer risico aan.”

Wist u trouwens dat Royal Dutch Shell de beste dividendbetaler ter wereld is?

