Of er sprake is van irrational exuberance (een irrationele jubelstemming) op de beurzen valt moeilijk te bewijzen. James Picerno doet toch een poging. Als alles op de beurs stijgt, dan is het volgens hem tijd om te verkopen. Nu dus.

Dat schrijft IEXProfs.nl.

Aandelenbeurzen hebben na de rally in het eerste kwartaal zicht op nieuwe records. Daarvoor zijn een aantal plausibele verklaringen, zoals het feit dat centrale banken de monetaire teugels hebben laten vieren en de vooruitgang die er wordt geboekt in het handelsoverleg tussen de VS en China.

Daar staat dan wel weer tegenover dat de wereldeconomie duidelijk verzwakt. Is er sprake van irrational exuberance? James Picerno van The Capital Spectator is de laatste om te beweren dat hij de wijsheid in pacht heeft, maar er is wel een indicator die hem behoorlijke zorgen baart.

De feiten

Irrational exuberance wordt vaak gekenmerkt door een fase waarin het niet uitmaakt in welke sector of bedrijf u belegt, want alles gaat omhoog. Goede bedrijven, slechte bedrijven, winstgevende sectoren en verlieslatende. Alles stijgt.

Een dergelijke fase is volgens Picerno nu ook aan de hand. Om dat te bewijzen heeft hij 14 sterk van elkaar verschillende ETF’s met elkaar vergeleken op basis van hun 10- en 50-daags gemiddelde rendement. Bij een score van 1 stijgen alle ETF’s. Bij een score van 0 dalen alle ETF’s. En wat is de score nu? Het 10-daags gemiddelde ligt vlakbij 1, het 50-daags rond de 0,9.

Overdreven beursoptimisme

Voor Picerno is dat toch een vrij duidelijk teken van overdreven beursoptimisme. Hem zult u dus eerder als verkoper op de beurs treffen dan als koper. “Want als alles stijgt, dan is dat vaak een signaal dat er nog maar een weg mogelijk is, en die is omlaag.”