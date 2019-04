De Amerikaanse taxidienst Lyft ging afgelopen vrijdag naar de beurs en deed het redelijk goed, ondanks het feit dat het bedrijf vorig jaar een verlies leed van bijna 1 miljard dollar.

Het is misschien verleidelijk om die beursintroductie te beschouwen als een bewijs van bubbelvorming door startende bedrijven die hun debuut willen maken op Wall Street. Pinterest, Slack, Airbnb en Lyft-rivaal Uber hebben allemaal aangegeven dat ze dit jaar naar de beurs willen gaan, meldt CNN Business.

Eenhoorns

Maar beleggers moeten hun herinneringen of kennis opfrissen van de beursgangen van eind jaren negentig voordat ze verklaren dat Lyft en enkele andere zogenoemde 'eenhoorns' in Silicon Valley die naar de beurs willen, een teken vormen van een manische markt. Eenhoorns of unicorns zijn private bedrijven met een waarde van 1 miljard dollar of meer.

Ten eerste, de aandelen van Lyft eindigden met een stijging van minder dan 10 procent op de eerste handelsdag. Dat is goed, maar niet fenomenaal. En het aandeel zakte op de tweede handelsdag alweer onder de introductieprijs, een teken dat beleggers al twijfelen aan Lyfts waardering van 24 miljard dollar. Dat gedrag staat in schril contrast met hoe beleggers zich twintig jaar geleden gedroegen, toen veel kleinere tech-startups op Wall Street furore maakten.

Records uit de dotcomtijd

Een niet winstgevend softwarebedrijf genaamd VA Linux heeft nog steeds het record voor de grootste eendaagse winst voor een beursintroductie (IPO). Het aandeel schoot met bijna 700 procent omhoog op de debuutdag in december 1999. Dat waardeerde het bedrijf op 1,6 miljard dollar, terwijl VA Linux een jaaromzet van slechts 17,8 miljoen dollar had.

VA Linux nam de grootste introductiewinst-titel over van theglobe.com, een webportal dat meer dan 600 procent steeg op de eerste handelsdag in november 1998. Theglobe.com steeg sterk, hoewel het in de eerste helft van 1998 een omzet van slechts 1,2 miljoen dollar had geboekt en het bedrijf een nettoverlies leed van 5,8 miljoen dollar.

In het aandeel theglobe.com wordt nog steeds gehandeld - zij het voor minder dan 4 dollarcent per aandeel. Het bedrijf is een shell zonder bedrijfsmiddelen. Wat VA Linux betreft, na verschillende naams- en strategiewijzigingen werd de Geeknet-retailbusiness in 2015 voor 140 miljoen dollar verkocht aan GameStop, meer dan 90 procent onder de piekprijs net na de IPO.

Dit zijn slechts twee van de vele tech- en dot-com-bedrijven van eind jaren negentig en begin 2000 die drievoudige cijferpercentages boekten tijdens hun eerste handelsdagen. Bedrijven met namen als WebMethods, Cache Flow en Crayfish stegen allemaal meer dan 400 procent toen ze naar de beurs gingen.

Geen tekenen van luchtbel

Eind jaren negentig was de IPO-markt zo krankzinnig dat beleggers zelfs aandelen van mediabedrijven kochten die rapporteerden over de beursgangen. MarketWatch, nu onderdeel van News Corp, maakte een koerssprong van bijna 475 procent toen het in januari 1999 naar de beurs ging.

"Dit voelt niet als de markt aan het einde van de jaren negentig. Toen had je bedrijven die alleen maar voer voor huisdieren gingen leveren, ik zie geen enkele vorm van zeepbel", zei Simon Lack, managing partner bij SL Advisors, verwijzend naar Pets.com dat in februari 2000 naar de beurs ging en aan het einde van dat jaar failliet was.

De huidige IPO-markt voelt trouwens niet eens als de markt eerder dit decennium. Twitter bijvoorbeeld steeg meer dan 70 procent toen het eind 2013 in de handel kwam. Maar de aandelen liggen nog steeds ver onder de slotkoers van ongeveer 45 dollar van de introductiedag.

En Snap, de eigenaar van Snapchat, steeg met bijna 45 procent toen het meer dan twee jaar geleden naar de beurs ging. Het aandeel wordt nu iets boven de 11 dollar verhandeld - minder dan de helft van de slotkoers op de introductiedag en onder de introductieprijs van 17 dollar.

Niet kritiekloos

Dus het feit dat de aandelen Lyft niet door het dak schoten bij de beursintroductie zou een goede zaak kunnen zijn. Het laat zien dat beleggers niet kritiekloos vallen voor verlieslatende eenhoorns.