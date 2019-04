De rally op de Chinese aandelenmarkt heeft Chinese effectenhuizen gealarmeerd. Voor 84 Chinese aandelen is het advies onlangs verlaagd of een verkoopadvies afgegeven. Dat is het hoogste aantal sinds 2011.

Dat meldt Bloomberg.

Analisten hebben in maart, tijdens de piek van het jaarcijferseizoen in China, hun adviezen verlaagd of nieuwe verkoopratings afgegeven voor 84 in China genoteerde bedrijven.

Zeepbel

Handelaren beschouwen het als een teken dat Peking wil voorkomen dat zich een zeepbel vormt. Negatieve rapporten van analisten zijn zo zeldzaam in China, dat ze een golf van verkopen kunnen veroorzaken op de gehele aandelenmarkt van 7 biljoen dollar.

Effectenhuizen hebben weinig zakelijke prikkels om negatief te zijn over aandelen, omdat het in China uiterst moeilijk is om shortposities in aandelen te nemen. Hierdoor is het voor effectenhuizen een stuk lucratiever als hun klanten in de stemming zijn om te kopen.

Staatsinvloed

"De sterke aanwijzing dat de staat geïnteresseerd is in het terugdringen van oververhitting, heeft hier waarschijnlijk voor een heroverweging gezorgd", concludeert Jingyi Pan, marktstrateeg bij IG Asia in Singapore. "Bezorgdheid over de groei heeft meer vaart gezet in deze adviesverlagingen."

Het luidste alarm kwam van de verkoopadvies van Citic Securities voor People's Insurance Company of China. Dit betrof een negatief advies voor een staatsbedrijf, afgegeven door analisten van het grootste effectenkantoor in China.

Na deze adviesverlaging kelderde de Shanghai Composite Index met 4,4 procent, een van de grootste dalingen in jaren. Tong Chengdun, de leidende Citic-analist achter het rapport, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op de adviesverlaging.

Golf van adviesverlagingen

Tong en zijn collega's schreven destijds dat de rationele prijs van de verzekeraar meer dan 50 procent lager ligt dan de laatste slotkoers van het aandeel. Hierna belandde de reeks adviesverlagingen in een stroomversnelling, waarbij andere hot-stocks zoals Wangsu Science & Technology en Hengdian Entertainment werden meegesleurd. Analisten verlaagden hun adviezen voor meer Chinese aandelen, waaronder China Minsheng Banking en Xiamen Intretech.

Peking uitte in het verleden juist kritiek op analisten die met verkoopadviezen kwamen. Het aanjagen van de risicobereidheid en het vermijden van een bubbel is daar altijd lastig geweest. China is een momentumgestuurde markt die in het afgelopen decennium twee enorme neergangen heeft gekend.

De rally van de CSI 300 Index van maar liefst 24 procent in het eerste kwartaal was de grootste sinds eind 2014. De vorige rally vond precies het moment plaats waarop zich de laatste zeepbel op de Chinese markten vormde. Om die reden zijn de autoriteiten er waarschijnlijk erg op gebrand om een herhaling van de crash die volgde te voorkomen.

Speculeren met geleend geld

Hoewel ze gewaarschuwd hebben voor leverage (beleggen met geleend geld) en speculatie, gaat Peking de hardhandige aanpak die de laatste keer veel kritiek opriep van beleggers over de hele wereld, nu uit de weg. Chinese handelaren hebben de afgelopen maanden meer hefboomwerking genomen om de rally na te jagen, waarbij de margin-schuld tot het hoogste niveau sinds juli is opgelopen.

Het ligt echter nog niet in de buurt van het recordbedrag van 2,3 biljoen yuan (342 miljard dollar) in 2015.

"De lessen die we in 2015 hebben geleerd, hebben geleid tot een betere controle van de leverage", schreef strateeg Laura Wang van Morgan Stanley in een rapport. "We denken dat de rally zich nog in de beginfase bevindt en dat het algemene marktsentiment nog niet op een oververhit niveau is."