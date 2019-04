De beurzen hebben in het eerste kwartaal een indrukwekkende klim laten zien, maar wat nu? In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst en dat moeten beleggers in gedachten houden voor het tweede kwartaal.

Dat is niet omdat aandelen noodzakelijkerwijs zullen dalen, schrijft MarketWatch.com. Maar na een sterke start van het jaar, waarbij de S&P 500 de grootste koerswinst boekte in tien jaar tijd, is winst waarschijnlijk op zijn minst moeilijker te verkrijgen.

De factoren die aan de basis lagen van de sterke prestaties in het eerste kwartaal zullen het de komende maanden zwaarder gaan krijgen.

Tempo lastig vol te houden

"Ik verwacht dat het rendement zal matigen, we kunnen niet doorgaan in dit tempo", zei Michael Arone, chief investment strateeg bij State Street Global Advisors. "Als we dit tempo volhouden, zou de S&P tegen het einde van het jaar op meer dan 5.000 punten staan en dat is niet waarschijnlijk, vooral gezien de risico's aan de horizon."

De twee belangrijkste katalysatoren achter de sterke prestatie van het eerste kwartaal waren volgens Arone de mildere toon van de Fed in januari over verdere renteverhoging en het optimisme over een handelsovereenkomst tussen de VS en China.

Ook waren de aandelen rijp voor een herstel na de uitverkoop in het vierde kwartaal. Daarnaast veerden de olieprijzen weer op - wat hielp om de zorgen over de wereldwijde economische groei te verlichten - vielen de bedrijfswinsten over het vierde kwartaal beter uit dan verwacht en ondernam China stappen om zijn economie te stimuleren.

Winstseizoen volgende test

De volgende test op korte termijn voor aandelen in de komende weken zal het winstseizoen van het eerste kwartaal zijn. Analisten verwachten over het algemeen dat de groei van de winst per aandeel in het eerste kwartaal op jaarbasis negatief zal zijn voor de S&P 500-bedrijven, maar de omzet zal naar verwachting positief zijn, aldus Arone.

Arone verwacht dat de omzetten positief zullen verrassen, "zoals ze vaak doen". Hierdoor zal de winst per aandeel de verwachtingen overtreffen en een lichte groei laten zien, zegt hij.

Profiteren

"Het is interessant om te zien of managers van bedrijven profiteren van de lage verwachtingen, om speciale kosten en andere slecht nieuws-items in te zetten. Het belangrijkste is daarnaast wat ze zullen zeggen over de komende kwartalen."

"Mijn verwachting is dat we vanaf hier in een omgeving van lagere opbrengsten en een langzamere groei van de bedrijfswinsten zullen zitten en als gevolg daarvan de aandelenkoersen waarschijnlijk zullen matigen", aldus Arone.

Zelfgenoegzaamheid?

Paul Christopher en Sameer Samana, strategen bij Wells Fargo Investment Institute, vrezen dat de stijgende lijn van de aandelenbeurs, ondanks zorgen over de economische groei, een teken van zelfgenoegzaamheid kan zijn.

"We geloven dat de kapitaalmarkten zich op een omslagpunt bevinden dat kan leiden tot een beweging in beide richtingen."

Kwaliteitsbedrijven

Arone adviseert beleggers om te draaien naar bedrijven van 'hogere kwaliteit', met sterke marges die beter bestand zijn tegen de druk van stijgende loonkosten en andere factoren.

Hij ziet ook groeigerichte mogelijkheden buiten de VS, omdat meer landen willen reageren op de tekenen van een economische vertraging met fiscaal beleid. Zo is China begonnen om de belastingen te verlagen en het krediet voor kleine bedrijven te vergroten.

"We denken dat buiten de VS een aantal kansen zijn in de binnenlandse economieën - small cap, opkomende markten - die zouden moeten profiteren van deze sterke opmars van het begrotingsbeleid", aldus Arone.

Sterkste kwartaal in 10 jaar

De S&P 500 steeg in de eerste drie maanden van het jaar met 13,1 procent. Dat is de sterkste stijging sinds het derde kwartaal van 2009. De Dow-Jonesindex won 11,2 procent en boekte de grootste winst sinds het eerste kwartaal van 2013. De Nasdaq kende met een opmars van 16,5 procent de grootste stijging in zeven jaar.