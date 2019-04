De geschiedenis is bezaaid met technologiebedrijven die niet op tijd het roer hebben omgegooid. Enkele van de bekendste namen in de technologiesector hebben hun bedrijf echter wel succesvol getransformeerd, waarbij sommige nog nauwelijks lijken op het oorspronkelijke bedrijf.

Beleggingssite InvestorPlace zette tien technologiebedrijven op een rij die hebben overleefd door het oorspronkelijke bedrijf op tijd te transformeren.

1. Amazon

Een van de grootste technologiebedrijven ter wereld is volledig veranderd sinds de oprichting. Vergeet niet dat Amazon oorspronkelijk werd geïntroduceerd als een online boekwinkel.

Het bedrijf verkoopt nog steeds online boeken, maar het heeft zijn activiteiten volledig getransformeerd tot 's werelds grootste e-commercebedrijf, een cloud computing-krachtpatser, de leider op de markt van slimme luidsprekers en een grote speler in zowel muziek als videostreaming. Amazon ontwerpt en verkoopt ook zijn eigen hardware, van Kindle e-readers tot de Echo smart speakers en Fire streamers.

En in de afgelopen jaren - beginnend met de overname van Whole Foods - is Amazon verder gegaan en maakte het bedrijf de sprong van het web naar fysieke winkels, het traditionele retailmodel dat het bedrijf oorspronkelijk probeerde te verstoren.

2. Google

Nu is het een divisie van Alphabet, maar Google begon het leven als een internetzoekmachine. Zoeken is nog steeds essentieel voor Google en vertegenwoordigt het leeuwendeel van de inkomsten van het bedrijf. Maar Google is tegenwoordig veel meer dan een zoekmachine. Het bedrijf is eigenaar van en distribueert Android, het mobiele besturingssysteem dat meer dan 85 procent van alle smartphones aanstuurt.

Google is ook een leider op het gebied van AI en machine learning. Het bedrijf verkoopt hardware, waaronder slimme luidsprekers van Google Home, Chromecast-streamers en Pixel-smartphones. Het Chrome-besturingssysteem heeft de onderwijscomputermarkt veroverd met goedkope Chromebooks.

Google's YouTube is een van de meest populaire online videodiensten. Google positioneert zich ook als een gaming-krachtpatser, met de aanstaande lancering van zijn Stadia-videogame-streamingdienst.

3. Microsoft

Bij Microsoft draaide het de eerste decennia vooral om pc-software, namelijk het verkopen van Windows-licenties en kopieën van Microsoft Office. Windows en Office vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, maar de pc-verkoop neemt al bijna een decennium af en het bedrijf exploiteert nu Office als een abonnementsservice in plaats van een te kopen softwareproduct.

Het Microsoft van vandaag is getransformeerd in een bedrijf dat ook toonaangevend is in cloud computing met zijn Azure-platform. En het is op grote schaal in hardware doorgedrongen, met Xbox-gameconsoles, een groeiende reeks Surface PC-modellen en de HoloLens AR-headset.

4. Netflix

Toen Netflix in 1997 werd gelanceerd, was het een op abonnementen gebaseerde videoverhuurbedrijf dat disks naar klanten stuurde. In 2007 begon Netflix te experimenteren met streaming video. Vandaag is het 's werelds toonaangevende videostreamingservice met 139 miljoen abonnees. Naar schatting wordt 15 procent van de wereldwijde internetbandbreedte gebruikt door Netflix-streams.

Concurrerende videoverhuurbedrijven die zich niet aan de snelle opkomst van streaming aanpasten (denk aan Blockbuster) bleven in de problemen, terwijl het aandeel van Netflix bijna 12.000 procent groeide sinds het voor het eerst begon met het aanbieden van videostreaming in 2007.

5. Blackberry

BlackBerry is een klassiek voorbeeld van een technologiebedrijf dat bijna faalde door niet op tijd te veranderen. Oorspronkelijk het bekend als Research in Motion, was het Canadese bedrijf een pionier op het gebied van mobiele apparaten, maar zag de iPhone en touchscreen-smartphones niet als een bedreiging. Die fout heeft het bedrijf bijna om zeep geholpen, na mislukte pogingen om zijn eigen smartphones en een tablet op de markt te brengen.

BlackBerry gooide het roer om. Tegenwoordig is de naam BlackBerry nog steeds te zien op Android-smartphones (gemaakt door het Chinese TCL), maar het bedrijf heeft een tweede leven gevonden met een focus op bedrijfsbeveiligingssoftware, automatische infotainmentsoftware en zelfrijdende autotechnologie.

6. Adobe

Adobe maakte naam met het verkopen van in dozen verpakte kopieën van professionele grafische en beeldbewerkingssoftware, waaronder Photoshop. In de afgelopen jaren is het bedrijf overgegaan op een nieuw bedrijfsmodel op basis van abonnementen. Adobe's Creative Cloud biedt persoonlijke abonnementsplannen van 9,99 tot 82,98 dollar per maand.

Dat is veel minder dan de 700 dollar die het bedrijf eerder rekende voor een exemplaar van Photoshop, maar het maandelijkse abonnementsmodel biedt terugkerende inkomsten, verlaagt de verliezen door piraterij en is nu goed voor bijna 60 procent van de totale inkomsten van Adobe.

7. IBM

Hoewel dit bedrijf een lange geschiedenis heeft die teruggaat tot 1911, is de naam IBM voor veel mensen synoniem met de mainframes en de opkomst van de pc. Jarenlang waren IBM ThinkPad-laptops de gouden standaard voor zakelijke laptops. De pc- en laptopbedrijven zijn in 2004 verkocht aan Lenovo.

Tegenwoordig is IBM in de eerste plaats een cloudserviceprovider voor ondernemingen en biedt het bedrijf ook IT-outsourcingdiensten, waarbij nu meer werknemers in India zijn gevestigd dan in de VS.

8. Sony

Sony is een bedrijf voor consumentenelektronica dat in de loop van de jaren vele productcategorieën heeft gedomineerd. De geschiedenis van Sony omvat de walkman, Bravia-tv's, digitale camera's, e-readers, smartphones en een uitbreiding in entertainment met de overnames van CBS Records en Columbia Pictures.

In 1994 nam het bedrijf de beslissing om een console voor videogames uit te brengen. Die activiteit had het soms erg moeilijk, maar bleek vooruitstrevend, omdat de Playstation vandaag de best presterende divisie van Sony is.

9. Fitbit

Fitbit is een jong bedrijf in vergelijking met de anderen op deze lijst, maar het is al gedwongen om zijn bedrijf te transformeren om te overleven. Toen Fitbit in 2015 naar de beurs ging, was het een pionier en domineerde het de markt voor fitness-trackers. Maar die markt werd getroffen door twee factoren: de Apple Watch en een stortvloed aan goedkope fitness-trackers van Chinese bedrijven zoals Xiaomi.

Fitbit heeft de activiteiten gekocht van de mislukte smartwatch-pionier Pebble en heeft een eigen smartwatch uitgebracht, maar het had moeite om met de Apple Watch te concurreren.

De release van de Versa smartwatch in 2018 zorgde er echter voor dat de smartwatch-inkomsten van het bedrijf voor het eerst de fitness-tracker-inkomsten wist overtreffen, en Fitbit boekte ook succes met de verkoop van gezondheids- en fitnessapparaten aan zakelijke klanten. Fitbit-aandelen worden nog steeds verhandeld voor een fractie van de introductieprijs, maar door de aanpassingen lijkt het bedrijf het tij te keren.

10. Apple

Als er een technologiebedrijf is dat weet hoe het zichzelf moet transformeren, dan is dat Apple, een bedrijf dat begon met de verkoop van pc's uit een garage. Met de introductie van de iPod in 2001 begon Apple te transformeren van een computerbedrijf naar een gigant van consumentenelektronica.

De iPod werd in 2007 gevolgd door de iPhone, waardoor het bedrijf 'computer' uit zijn naam liet vallen. Het bedrijf verkocht het afgelopen kwartaal nog voor 7,4 miljard dollar aan Mac-computers, maar het grootste deel van zijn inkomsten kwam van iPhone-verkopen, terwijl andere producten zoals de Apple Watch, iPad en draadloze oordopjes allemaal grote bijdragen leverden.

De overgang naar een servicebedrijf zal tijd vergen, maar met succesvolle service-activiteiten zoals de iTunes Store, de App Store, Apple Music en Apple Pay onder de riem, heeft Apple laten zien dat het weet hoe het moet.