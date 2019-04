Maart markeerde het tienjarig jubileum van de bodem voor de S&P 500-index in 2009. Maar ondanks dat de S&P 500 het afgelopen decennium meer dan verviervoudigd is, betekent dat niet dat de aandelenkoersen niet nog verder zullen stijgen.

Er zijn tekenen dat er nog leven zit in de huidige recordlange bullmarkt en de markt nog meer historische hoogtepunten zal kunnen laten zien. Dat meldt US News.

Ondanks de toenemende bezorgdheid over een afnemende groei van de wereldeconomie, de aanhoudende handelsoorlog met China en een Amerikaanse economie die zijn volledige capaciteit benadert, ziet senior investeringsstrateeg John Lynch van LPL Financial zeven redenen waarom de S&P 500 waarschijnlijk op weg is naar nieuwe historische hoogtepunten.

1. Het is de langste, maar niet de sterkste bullmarkt

Met een looptijd van meer dan 120 maanden is de huidige bullmarkt de langstlopende bullmarkt in de Amerikaanse geschiedenis. Het is natuurlijk voor beleggers om zich af te vragen hoeveel langer het feest kan duren.

Hoewel de huidige bullmarkt de langste duur heeft, blijft de totale winst van 314 procent achter bij de stijging van 417 procent van de bullmarkt in de jaren negentig. Tijdens de huidige bullmarkt kwam de S&P 500 zelfs twee keer, in oktober 2011 en december 2018, tussentijds in een berenmarktgebied.

2. Er zijn grote shortposities

Volgens Lynch suggereren verschillende contraire indicatoren dat de markt nog niet in de buurt van een top is. Ten eerste is de recente uitstaande shortpositie in de S&P 500-index het hoogst sinds november 2016, volgens gegevens van de Commodity Futures Trading Commission.

Markttoppen gaan doorgaans gepaard met pieken in het beleggerssentiment, maar een groot aantal handelaren wedt momenteel een daling van de markt. Hoe hoger de markt, hoe meer druk deze short sellers hebben om hun posities te sluiten door op de markt aandelen te kopen, waardoor de koersen nog verder zullen stijgen.

3. Er is geld aan de zijlijn

Zelfs nu de aandelenmarkt bijna het hoogste punt ooit bereikt en de rentevoeten stagneren op historisch lage niveaus, hebben beleggers een hoop geld in cash. Uit een recent rapport van de Bank of America blijkt dat beleggers met meer dan 500 miljard dollar aan totale activa de laagste blootstelling aan aandelen hebben sinds 2016.

Beleggers die enkele maanden geleden nog anticipeerden op een paar renteverhogingen in 2019, kijken nu naar een groeiende mogelijkheid dat de rente dit jaar zal dalen. Lynch stelt dat tot nu toe ongeveer 30 miljard dollar aan cash uit wereldwijde beleggingsfondsen is gehaald in 2019.

4. Analisten blijven sceptisch

Wall Street-analisten zijn doorgaans overweldigend optimistisch als het gaat om hun aandelenposities. Echter sinds de onrust op de markt aan het begin van het vierde kwartaal van 2018, heeft een golf van afwaarderingen door analisten aangetoond dat investeerders niet de enige zijn met een gezond niveau van scepticisme.

Volgens Bloomberg was 6 procent van alle recente ratings van analisten een verkoopadvies. Dat is het hoogste percentage in meer dan twee jaar. Volgens FactSet is het totale aantal koopadviezen van Wall Street sinds 31 december met 3,2 procent gedaald, terwijl het aantal verkoopadviezen met 15,7 procent is gestegen.

5. Waarderingen zijn aantrekkelijk

Terwijl de aandelenkoersen zijn gestegen, betekent een bloeiende economie dat de winst gelijke tred houdt. In feite heeft de onrust van de aandelenmarkt van eind 2018, gekoppeld aan een sterke winstgroei in het vierde kwartaal, de koers-winstverhouding van de S&P 500 naar beneden geduwd tot ongeveer 16,3, iets onder het vijfjarige gemiddelde van 16,4.

De toekomstige koers-winstverhouding van de markt is hoger dan het tienjarige gemiddelde van 14,7, maar volgens Lynch zijn de aandelenwaarderingen nog steeds aantrekkelijk ten opzichte van obligaties in een omgeving met een stagnerende rente. De financiële sector heeft de laagste toekomstige koers-winstratio van elke sector, met slechts 11,6.

6. Winstverwachtingen zijn laag

In 2018 rapporteerden de S&P 500-bedrijven ongeveer een groei van 20 procent van de winst per aandeel en een omzetgroei van 9 procent. Vooruitkijkend naar de eerste helft van 2019, zijn de verwachtingen veel lager. Volgens FactSet verwachten analisten dat de winst per aandeel in het eerste kwartaal met gemiddeld 3,6 procent zal dalen en dat de winst per aandeel in het tweede kwartaal met slechts 0,1 procent zal stijgen.

Wall Street verwacht ook een omzetgroei van minder dan 5 procent voor elk kwartaal van 2019, met een dieptepunt van 4,4 procent in het derde kwartaal. Lynch zegt dat de winstmarge van 2019 extreem laag is en dat bedrijven gemakkelijk positief kunnen verrassen.

7. Marktbreedte is bullish

Ten slotte wijst Lynch op de S&P 500's advance/decline ratio (A/D). A/D is een maatstaf die de verhouding weergeeft van aandelen in een index die hoger handelen ten opzichte van aandelen die op een bepaalde dag lager handelen. Lynch zegt dat een hoge A/D een teken is dat een marktrally breed wordt gedragen en niet afhankelijk is van een handvol aandelen die het goed doen.

De A/D voor de S&P 500 heeft onlangs nieuwe hoogtepunten bereikt, wat aangeeft dat kopers niet alleen focussen op een paar favoriete aandelen maar over de hele linie aandelen kopen.