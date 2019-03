Dromen over het ideale instapmoment werkt contraproductief. Het is toch niet te voorspellen. Het is veel beter om u te concentreren op wat er nu gebeurt.

In de beleggerstheorie bestaat er zoiets als een generational buying opportunity, ofwel de kans van uw leven om aandelen te kopen.

De laatste twintig jaar heb we er al twee gehad: 2001 en 2009. Twee gouden kansen dus voor iedereen die nu richting de 40 gaat.

Dat klinkt op het eerste gezicht fantastisch, zegt Douglas Boneparth van Bone Fide Wealth, maar is het niet.

Aandelencrises zijn vervelend

Dips zoals in 2001 en 2009 zijn in de eerste plaats vervelend. Mensen verliezen hun baan. De existentiële zorgen nemen toe. Vaak zie je zelfs het aantal zelfmoorden toenemen. Denk bijvoorbeeld aan de crisis van 1929 toen mensen uit gebouwen sprongen uit angst voor hun bestaan.

Boneparth – die nu leiding geeft aan een financieel adviesbureau voor millennials – was zelf ook zo'n geluksvogel. Hij was in maart 2009 – toen de aandelenkoersen hun dieptepunt bereikten - 24 jaar oud.

Hij werkte op de handelsvloer. Beter kun je het dus niet hebben. Als hij toen alles wat hij had, geïnvesteerd had, was hij nu steenrijk geweest.

Maar kocht hij ook aandelen op dit voor zijn generatie ideale koopmoment? Nee, helaas niet.

Wereldondergang

Boneparth vertelt in zijn blog dat hij zich nog goed kan herinneren hoe een collega op 4 maart riep: “Citi (Citibank,red.) staat op een dollar. Iemand?”

Het enige wat Boneparth dacht was: “Maar wie is er zo gek die stukken te kopen.” Boneparth keek wel uit en zo dacht iedereen in zijn omgeving erover.

“Het enige waar wij op het werk mee bezig waren, was proberen klanten gerust te stellen.”

Liever goedkope borrel dan goedkope aandelen

En eenmaal thuis, met zijn vrienden, werd er ook niet gefilosofeerd over hoe geweldig goedkoop aandelen waren. “Veel belangrijker dan dat was het vinden van een goede kroeg met goedkope shots.”

Met andere woorden: het gouden beleggingsmoment werd door de generatie Y van Boneparth verslapen. Maar ook oudere door de wol geverfde collega’s waren volgens Boneparth niet in staat te profiteren van het ideale kopmoment. Daarvoor waren de zorgen eenvoudigweg te groot.

Rationeel denken

Dromen over het ideale instapmoment is volgens Boneparth contraproductief. Het is veel beter om u te concentreren op wat er nu gebeurt.

U zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met het verhogen van uw spaarquote en cash. Dat geeft in tijden van stress meer flexibiliteit.

Maar nog belangrijker is het maken van een goede zelfanalyse en een analyse van het gedrag van de mensen om u heen. Daarmee bent u klaar om het volgende koopmoment te benutten, als het komt.