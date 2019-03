Biotechaandelen bieden veel kansen, maar er kleven ook de nodige risico's aan. Voor beleggers die tegen een stootje kunnen tipt MarketWatch vijf bedrijven met potentie.

Biotechaandelen staan bij veel beleggers op de radar. Als een bedrijf een succesvolle behandeling ontwikkelt voor een complexe aandoening, kan dat leiden tot forse koersstijgingen en kan het concern in het vizier komen van grote farmaceutische bedrijven.

Maar als een kandidaatmedicijn mislukt, kan de beurskoers ook flink kelderen. Zo zag biotechbedrijf Biogen onlangs zo'n 30 procent aan beurswaarde verdampen na de aankondiging dat het zijn onderzoek naar een middel tegen de ziekte van Alzheimer moet staken, na slechte onderzoeksresultaten.

Voor beleggers die niet op één paard willen wedden, zijn er diverse ETF's om de beleggingen te diversifiëren. De meest populaire indexfondsen zijn de iShares Nasdaq Biotechnology ETF en de SPDR S&P Biotech ETF. Maar diversificatie is geen recept voor succes. De iShares ETF is in de afgelopen twaalf maanden met slechts 4 procent gestegen en de SPDR ETF met slechts 2 procent, terwijl de bredere S&P 500-index in diezelfde periode een rendement heeft behaald van 8 procent.

Voor beleggers die wel tegen een stootje kunnen en een gokje in de biotechsector willen wagen zette columnist Jeff Reeves van MarketWatch vijf aandelen op een rij die mogelijk de nieuwe grote winnaars in de sector kunnen worden.

1. Sage Therapeutics

Voor sommige beleggers is het succesverhaal van Sage Therapeutics oud nieuws. De beurskoers is met meer dan 60 procent omhooggeschoten door de goedkeuring van een postpartum depressiebehandeling.

Maar er zit mogelijk nog meer in het vat. Het aandeel noteert nog altijd onder de piek in 2018 van meer dan 180 dollar, die destijds werd bereikt na aankondiging van positieve onderzoeksresultaten van een middel tegen slapeloosheid.

Dat het aandeel nog wat achterblijft komt deels omdat analisten nog bedenkingen hebben bij een langzame uitrol van het middel en het feit dat Sage het alleen doet en geen groot farmaceutische concern aan zijn zijde heeft staan. Dat betekent dat minder middelen beschikbaar zijn voor marketing en distributie, en dat ook concurrentie op de loer ligt.

Maar Sage is op dit vlak een first-mover en het heeft volgens Reeves nog genoeg andere medicijnen in de pijplijn om te bewijzen dat het geen "one-trick pony" is.

2. Celgene

Celgene is niet langer een klein biotechbedrijf dat nog in de ontwikkelingsfase zit. Het concern is uitgegroeid tot een grote speler die dit jaar naar verwachting 17 miljard dollar aan omzet zal boeken. Het aandeel noteert meer dan 25 procent onder het hoogtepunt van 2017. De kans op een overname is echter toegenomen na het bod van 74 miljard dollar van Bristol-Myers Squibb in januari.

Er is nog steeds onzekerheid over de definitieve voorwaarden van de overname en of het management en de aandeelhouders uiteindelijk voor deze deal zullen gaan. Er is een risico dat de overname alsnog afketst, maar de harde realiteit is dat Bristol-Myers Squibb na enkele tegenslagen de Celgene-producten goed zou kunnen gebruiken om zijn portfolio te verbreden.

3. Exelixis

Het middelgrote biotechbedrijf Exelixis heeft het rendement opgeleverd dat beleggers graag zien bij een momentum-aandeel. Sinds begin 2016 is de beurskoers met meer dan 400 procent gestegen. Vorig jaar leken beleggers hun interesse in het bedrijf te hebben verloren, maar later werd de opmars voortgezet.

Dat komt omdat het vlaggenschip van Exelixis, Cabometyx, in januari werd goedgekeurd door de FDA voor andere toepassingen. Dat is een geweldig teken voor Cabometyx, die vorig jaar de omzet met 70 procent zag stijgen naar bijna 620 miljoen dollar.

Ook kondigde bestuursvoorzitter Michael Morrissey in februari plannen aan voor overnames, licentieaanbiedingen en andere inspanningen om nieuwe producten aan de mix toe te voegen.

De beurskoers van Exelixis is sinds de jaarwisseling met meer dan 20 procent gestegen, maar noteert nog onder het recordniveau van januari 2018. Gezien recente successen is er volgens Reeves alle reden om te verwachten dat Exelixis terug kan keren naar het niveau van ongeveer 30 dollar. Dat biedt een opwaarts potentieel van 25 procent.

4. Crispr Therapeutics

Als een van de eerste grote namen onder gen-modificatie aandelen maakt Crispr Therapeutics al jaren deel uit van de soms controversiële discussie over deze next-gen medische technologie.

Het bedrijf komt voor uit het Broad Institute, een genomics-partnerschap tussen MIT en Harvard en heeft veel van de aantrekkingskracht waar biotechbeleggers naar op zoek zijn, gezien de ambitieuze behandelplannen met behulp van de nieuwste technologie.

De voordelen die Crispr als first-mover heeft ten opzichte van late toetreders zijn opmerkelijk. Het bedrijf heeft al een mogelijke remedie voor sikkelcelanemie en in oktober heeft de FDA de klinische stop op de therapie opgeheven. In januari kondigde Crispr aan dat de behandeling de fast-track status kreeg die frequentere en tijdige beoordeling van testgegevens mogelijk maakt om het product eerder op de markt te brengen.

Die fast-track status werd aangekondigd in een samenwerkingsverband met Vertex Pharmaceuticals. Dat is een sterk signaal van een mogelijke overname, mits het goed gaat.

In de pijplijn van Crispr zitten gentherapieën voor zeldzame kankervormen, bloedaandoeningen en andere aandoeningen. Het is een opwindende tijd voor deze sub-categorie van de biotechsector. Crispr is duidelijk een van de topnamen om in de gaten te houden, vooral na de koerssprong van 30 procent sinds de jaarwisseling.

5. Puma Biotechnology

Het vijfde biotechfonds dat Reeves tipt is Puma Biotechnology. Met dit aandeel gebeurde iets opmerkelijks: de koers stond onder druk na goedkeuring van de FDA. Dit komt omdat beleggers twijfelen of het bedrijf het nieuwe medicijn wel snel genoeg kan uitrollen.

In 2015 bereikte het aandeel het hoogste punt ooit op ongeveer 270 dollar dankzij positieve resultaten voor een behandeling tegen borstkanker. Maar de verkoop viel tegen en toen de omzet in november vorig jaar opdroogde, kelderde het aandeel op één dag met meer dan 30 procent.

Maar volgens Reeves is het nu de moeite waard om nog eens naar het aandeel te kijken. De prognose voor 2019 omvat een omzetgroei van ongeveer 18 procent en nog eens 24 procent in 2020 omdat de marketing en verkoop eindelijk op volle toeren draaien. Daarnaast heeft Puma goede relaties met grote farmaceutische concerns als Pfizer, wat de kans op een overname vergroot.