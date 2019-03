Het recessiesignaal dat door de obligatiemarkt wordt afgegeven, kan voor beleggers verontrustend zijn. Maar analisten waarschuwen dat beleggers niet te snel moeten handelen en dat er nog steeds winst te boeken is.

Strateeg Tony Dwyer van Canaccord Genuity is van mening dat beleggers moeten wachten tot er problemen opborrelen in de kredietmarkten voordat ze een duurzame defensieve positie op de aandelenmarkt innemen, schrijft CNBC.

Inverse rentecurve

De zogenaamde inverse rentecurve, waarbij de rente op kortlopend staatspapier (in dit geval drie maanden) hoger is dan op een langlopende lening (zoals de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie), is een klassieke recessie-indicator die vaak correct is: er zijn geen recessies geweest zonder een inverse curve.

Maar aan de andere kant leiden niet alle omgekeerde rentecurves tot een recessie.

Uitgestelde recessie

Ook wijst Canaccord Genuity erop dat een recessie pas na twee jaar of nog later kan komen. "Een omgekeerde rentecurve is niet goed, maar het 'slechte' komt met een aanzienlijke vertraging", aldus Canaccord.

Volgens Dwyer bedraagt de mediane winst van de S&P 500 vanaf de initiële inversie tot de cycluspiek 21 procent en treedt er gemiddeld pas negentien maanden na de initiële inversie een recessie op.

In de laatste drie meest vergelijkbare cycli steeg de S&P aanvankelijk met 34 procent en kwam de recessie 25 maanden later. "Waarom zou je nu defensief worden met deze gegevens?", vraagt Dwyer zich dan ook af.

De lage rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties ligt griezelig dicht bij het zogeheten Fed funds rate, op ongeveer 2,40 procent. Dat heeft een aantal marktprofessionals ongerust gemaakt.

Maar volgens Steve Massocca van Wedbush zou het fenomeen op de obligatiemarkt dit keer anders kunnen zijn. Het zou nu het resultaat kunnen zijn van de buitengewone versoepeling na de financiële crisis, die bij veel obligaties tot negatieve rendementen leidde.

'Veel vraag naar Amerikaans staatspapier'

"Ik geloof dat er nog steeds een overweldigende vraag is naar schuld van de Amerikaanse overheid", verklaarde Massocca. "De VS heeft verreweg de beste rentetarieven. In veel andere landen liggen de tarieven voor staatsobligaties op 0 procent of is de rente zelfs negatief."

"Er staat momenteel maar liefst voor meer dan 11 biljoen dollar aan overheidsschuld uit met negatieve rendementen. Ongeacht of de economische percepties goed of slecht zijn, creëert de waarde op Amerikaanse overheidsschuld een uitzonderlijke vraag."

Verergerd door shortposities

Massocca zei verder dat de marktbeweging wordt verergerd door shortposities die worden ingenomen door beleggers die hopen te kunnen profiteren van een 'normalisering' van de rentetarieven. "De Duitse tienjaarsrente werd afgelopen vrijdag negatief en mijn gok is dat dit werd gedreven door de afdekking van shortposities."

Ook Paul Hickey, mede-oprichter van Bespoke, vindt dat aandelenbeleggers niet in paniek moeten raken over de voorlopige inversie van de curve. "Ik denk niet dat dit op zichzelf een belangrijke zorg op korte termijn is. Je moet kijken hoe alles zich ontwikkelt. Er waren enkele uitzonderlijke situaties waarbij geen recessie optrad, maar meestal diende een recessie zich aan in het volgende jaar of twee jaar later."

S&P loopt vaak nog even op

Uit onderzoek van Bespoke bleek dat de S&P 500 in de maand na de eerste dag van de inversie gemiddeld 1,74 procent won en dat de index vijf van de zes keer hoger noteerde. In de loop van de volgende zes maanden steeg de index met gemiddeld 6,75 procent, maar stond de index slechts de helft van de tijd hoger. In het jaar na de laatste vier inversies was de S&P elke keer positief, met een winst van minstens 9 procent.

Volgens Hickey is het ook belangrijk om te kijken of de beweging aanhoudt of slechts tijdelijk is. "Als we het meteen weer steiler zien worden, kunnen we dat negeren. Maar als de inversie steeds sterker wordt, is dat natuurlijk wel zorgwekkend. Het eerste kwartaal loopt nog enkele dagen door. Als we winstwaarschuwingen van bedrijven beginnen te zien, is dat iets om ons zorgen over te maken."

Renteverlaging

Hickey zei dat het rendement op de markt vaak goed is wanneer de curve eerst wordt omgekeerd, maar dat het verslechtert zodra de curve weer steiler wordt. "Het wordt doorgaans steiler omdat de Fed de rente verlaagt."

De markt ziet momenteel een kans van 95 procent op een renteverlaging dit jaar, aldus Mark Cabana, hoofd van de Amerikaanse rentestrategie bij Bank of America Merrill Lynch. Voor volgend jaar rekent de markt op nog twee renteverlagingen. Dat is een grote verschuiving ten opzichte van december, toen er juist renteverhogingen werden verwacht.

Selffulfilling prophecy

Cabana verwacht dit jaar geen recessie, maar hij adviseert wel om de inversie in de gaten te houden. "Nu de waarschuwingssignalen beginnen te knipperen en de recessiekansen toenemen, verwacht ik dat beleggers voorzichtiger worden. Er is een risico dat het een zelfvervullende voorspelling wordt."