Paras Anand van Fidelity breekt een lans voor Britse aandelen. Die zijn door alle Brexitangsten te laag gewaardeerd.

Beleggers houden niet van onduidelijkheid. Het is de reden dat zij graag een premie betalen voor voorspelbaar bewegende assets. Dat Britse aandelen nu goedkoper zijn dan andere aandelen in de volwassen markten, zal niet verbazen. De onzekere uitkomst van Brexit maakt huiverig.

Voor Paras Anand, CIO aandelen van Fidelity international, is de Britse aandelenkorting inmiddels te groot geworden. Op de lange termijn moet dat een bonusrendement opleveren, schrijft hij in zijn blog The uncertainty discount versus the predictability premium in Brexit and beyond.

Britse aandelen zijn niet alleen goedkoper maar keren ook meer dividend uit. Dit dividend wordt grotendeels betaald uit cashflows die zijn verdiend in andere valuta’s dan het Britse pond.

Afkeer van risico

De keuze voor duur en voorspelbaar is niet van de laatste tijd. Volgens Anand hebben beleggers al jaren meer voorkeur voor kapitaalbehoud dan voor het creëren van meerwaarde. Hoe dat zo komt? "Deze houding kan te maken hebben met de toenemende vergrijzing. Maar er is sinds de financiële crisis ook een gevoel van economische en systemische fragiliteit. Dat heeft geleid tot een diepe afkeer van verlies en volatiliteit."

Het verklaart volgens Anand dat illiquide activaklassen, zoals private equity, particuliere schulden en infrastructuur tegenwoordig zo populair zijn. "Dat zijn activaklassen die minder last hebben van volatiliteit omdat prijsvorming op korte termijn ontbreekt."

Fundamentals doen er ook toe

De afgelopen tien jaar was waardering meestal een slechte voorspeller van toekomstige rendementen. Wat goedkoop was, kon nog goedkoper worden.

Maar aan die polarisatie tussen dure en goedkope assets komt volgens Anand een keer een einde. Naast de grotere invloed van prijsongevoelige actoren (centrale banken, passieve strategieën) zullen de waarderingen uiteindelijk convergeren naar de fundamentals.

Bovendien, zo merkt Anand op, is het waarschijnlijk dat veel van de beleggingen waar beleggers voor hun veiligheid naartoe zijn gevlucht veel minder voorspelbaar blijken te zijn dan gedacht, terwijl in alle onzekere beleggingen de negatiefste scenario's al zijn ingeprijsd.

Oproep

Enfin, Fidelity International roept beleggers op om voor Britse aandelen een andere bril op te zetten. "Bij Fidelity International zien we goede waarde in Britse aandelen, net als in andere gebieden waar de onzekerheid op de middellange termijn hoog is."