Morningstar kijkt met enige regelmaat naar de meest gekochte en verkochte aandelen onder grote topbeleggers. Vandaag zoomt de fondsvergelijker in het bijzonder in op de aantrekkelijke dividendaandelen in hun portefeuilles.

Ieder halfjaar rangschikt Morningstar de lijst met aandelen van hun Ultimate Stock Pickers op basis van dividend. Dat resulteert in twee lijstjes. Op één lijst worden de aandelen met een narrow of wide moat (maatstaf om het concurrentievoordeel van bedrijven uit te drukken) gerangschikt naar hoogste dividendrendement.

Voor de andere lijst wordt gekeken welke aandelen een dividend uitkeren dat hoger ligt dan de S&P 500 en die tevens bij de meeste fondsbeheerders in portefeuille zitten.

De 10 aandelen met het hoogste dividendrendement

Op de lijst is CVS Health de enige nieuwkomer, ten koste van Procter & Gamble. Philip Morris behoudt de eerste plek. "Het dividendrendement van de tabaksfabrikant bedraagt 4,9 procent en daarmee loopt het ver voor op de rest van de top 10", schrijft Robert van den Oever van Morningstar.

1. Philip Morris International Inc

2. CVS Health Corp

3. Gilead Sciences Inc

4. Kimberly-Clark Corp

5. United Parcel Service Inc Class B

6. Wells Fargo & Co

7. Pfizer Inc

8. Unilever NV ADR

9. Novartis AG ADR

10. PepsiCo Inc

Op sectorniveau springen defensieve consumentengoederen en de gezondheidszorg er net als voorgaande editie uit. Beide sectoren worden in de top 10 vertegenwoordigd door vier aandelen.

De 10 aandelen in de meeste portefeuilles

Op de lijst met dividendaandelen die het vaakst in portefeuille zitten bij de topmanagers, komen vier dezelfde aandelen voor: Wells Fargo, Pfizer, PepsiCo en CVS Health. Dit is de hele top 10:

1. Comcast Corp Class A

2. PepsiCo Inc

3. Wells Fargo & Co

4. Johnson & Johnson

5. Pfizer Inc

6. Cisco Systems Inc

7. Bank of New York Mellon Corp

8. Procter & Gamble

9. CVS Health Corp

10. TE Connectivity Ltd

Comcast voert de lijst aan. Het aandeel zit bij dertien van de topfondsbeheerders in portefeuille. Een halfjaar geleden stond Fargo nog bovenaan. Dat aandeel zit echter niet langer in dertien van de portefeuilles, maar in tien stuks.